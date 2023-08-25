За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие

Для начала оставлю ссылки на предыдущие статьи по теме:

реклама

Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков

Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям

Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям

реклама

Теперь продолжим.

Вообще я до сих пор не определился с третьим дистрибутивом для тестов, хотя казалось бы, столько всякого... Хм, столько всяких дистрибутивов Linux, но как-то вообще нет желания трогать это всё:

Да и название своему списку требований к дистрибутивам не придумал...

реклама

Если с операционной системой для тестов в принципе несложно было определиться, тем более какой-то фанатик Linux уже весело прыгает в комментариях пытаясь провоцировать "на слабо":

То с названием для своих требований к дистрибутивам всё сложнее... Хм, пожалуй назову "ChimbalRFDOS", что буквально означает "Chimbal's Requirements For Desktop Operating Systems", всяко лучше, чем ничего.

-

--

Windows 7

Данная операционная система в представлении не нуждается, ведь будучи выпущенная в далёком 2009 году до сих пор (2023-08-23) продолжает оставаться актуальной ОС:

реклама

Да, Microsoft в совокупности с производителями очень постарались, чтобы всё что старее Windows 10 (а скоро и Windows 11) даже не запускалось на современном "железе" и ноутбуках, однако это никак не отменяет того факта, что Windows 7 до сих пор занимает ощутимую долю пользовательских систем.

Устанавливать систему буду из образа "7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_RU_DVD.iso", это по сути чистая Windows 7, там даже сервис пака нет...

Впрочем, сервис пак мне и не нужен для проверки операционной системы на соответствие экспериментальным требованиям, а если и нужен будет, я абсолютно никак не ущемлён в плане возможности установить обновления, ибо есть полноценный автономный установочный пакет, это не с мёртвыми репозиториями возиться как-никак:

В общем начинаю:

Начало установки, Windows 7 сразу предлагает выбрать язык, формат времени и метод ввода, потом окно с большой кнопкой "Установить" и двумя ссылками внизу, одна из которых позволяет запустить инструменты восстановления системы:

Лицензионное соглашение тоже не забыли показать пользователю, что-то я не припомню чтобы Windows 11 так же демонстрировала пользователю лицензионное соглашение прямо перед глазами... Хотя может не обратил внимание, в любом случае при установке Windows 7 не обратить внимание невозможно на это.

Дальше установщик предлагает два варианта, обновление и полная установка, выбираю полную установку с дополнительными вариантами:

Вот и завершился первый этап установки, а после перезагрузки и второй этап завершился, я просто наблюдаю за процессом по сути, и только когда установка завершилась, Windows 7 наконец израсходовала первые килобайты трафика через интернет, вероятно настроилась сетевая карта:

Создание учётной записи, Windows 7 получает оценку "Normal" по критерию "Пароли и шифрование", и тут стало понятно, "Пароли и шифрование" нужно разделить на два критерия, ибо в плане "паролей" всё отлично, а вот шифрование доступно после установки, и только Bit Locker, т.е. нет выбора между вариантами шифрования.

Так же Windows 7 получает оценку "Good" по критерию "Обновления", ибо в процессе предварительной настройки система позволяет отключить автоматические обновления, а до рабочего стола израсходовано менее 40 КБ трафика.

Здесь же заочно выдам оценку "Good" по критерию "Зависимости", ибо Windows 7 нормально можно установить и использовать даже на такие ПК, которые вообще никогда не видели интернет, мегатонны софта на всевозможных дисках тому доказательство. Я не знаю людей, которые бы не знали про CD/DVD диски с софтом и играми под Windows, даже больше, 2023 год на дворе, а диски с софтом и играми для Windows всё ещё можно найти в магазинах.

Вот и рабочий стол, сразу же вывожу "файловый менеджер" (проводник) на рабочий стол, а потом смотрю параметры контроля учётной записи, все настроено по умолчанию, чего ещё было ожидать от чистой и нетронутой сборщиками системы:

Вообще Windows 7 ни разу не спросила у меня пароль при хождении в настройках системы, ибо пароль учётной записи не задан, и это хорошо. Запросы на подтверждение действий меня тоже не беспокоили, ведь я не ковырял никаких системных настроек в процессе тестирования, потому пришлось в самом конце дополнительно проводить небольшой тест и делать скриншоты.

Да, можно настроить UAC чтобы спрашивал разрешение почти на все действия пользователя так или иначе затрагивающие систему, но обычно пользователи вовсе отключают все запросы на подтверждение действий, тем более в окне подтверждения есть ссылка "настройка выдачи таких уведомлений", так что система получает оценку "Good" по критерию "Root права":

На всякий случай дополнительно проверяю параметры центра обновлений, явным образом задаю "не проверять наличие обновлений", никакого лишнего трафика:

Идём далее, в папке изображений есть несколько фотографий для примера, в папке музыки тоже есть несколько аудиозаписей, и даже в папке видео есть одна видеозапись для примера, идеально, это вам не современные "линуксы", в которые заходишь, а там абсолютная пустота, и делайте что хотите...

Настало время проводника, и да, у Windows 7 по умолчанию есть удобная панель подробной информации о выделенном файле, даже при разрешении 800x600 она сохраняет информативность и выглядит очень даже хорошо, ведь её размер можно легко настроить, а элементы хорошо адаптируются под разные размеры.

Непонятно только почему у меня фотография оказалась перевёрнута, но исправить это не сложно, открываю фото, два клика в стандартном просмотрщике изображений, всё, проблема решена.

И да, с комментариями в файлах абсолютно никаких проблем, всё отлично работает:

Единственный минус проводника это по умолчанию скрытое меню, но ничего страшного, ведь настройки проводника легко доступны так же из панели управления, а в настройках есть настройка позволяющая всегда отображать меню, в конце концов можно зажать клавишу Alt и меню появится.

Конечно тут нет настроек сочетаний клавиш, но все стандартные сочетания прекрасно работают как положено, так что Windows 7 заслужила оценку "Good" по критерию "Проводник":

Дальше "Терминал", как бы это странно не звучало, но у Windows 7 не вижу никаких проблем с "терминалом", есть как старая добрая консоль, так и PowerShell, оба прекрасно выполняют свои задачи, так что Windows 7 заслуживает оценку "Good" по критерию "Терминал":

Настраиваю уведомления, просто чтобы не мозолили глаза лишним значком в панели задач, всё легко и просто, система сама направляет по взаимосвязанным разделам ссылками в интерфейсе, на самом деле отличное решение:

Перехожу к языковой панели и клавиатуре, NumLock в виртуальной машине почему-то по умолчанию оказался выключен независимо от операционной системы, однако Windows 7 по умолчанию сохраняет последнее состояние NumLock и включает если он был включен, это хорошо, но критерий оценки нужно будет пересмотреть с учётом этого нюанса.

Стандартное сочетание Alt+Shift для переключения языка работает, можно выбрать стандартную раскладку "по умолчанию", это та, с которой система загружается и переключается по умолчанию, при добавлении раскладок появляется вложенный список с языками, здесь очень много вариантов, но навигация по списку не затруднена от этого, на месте и окно с просмотром выбранной раскладки.

Настройки сочетаний для переключения раскладки конечно скудны, но стандартное сочетание Alt+Shift работает, ещё дистрибутив сохраняет состояние NumLock, но Windows 7 получает оценку "BAD" по критерию "Клавиатура", увы, но тут ничего не поделать, требования есть требования, даже если система получила незаслуженно низкую оценку...

Если я сделаю исключение для Windows, то мне так же нужно будет делать исключения и для уже протестированных дистрибутивов Linux, причём дистрибутивы нужно будет тестировать уже устанавливая на реальный ПК где NumLock обычно включен сразу после запуска BIOS.

Короче критерий однозначно отправляется на переработку.

Перейдём к часам, тут вообще никаких претензий, часы есть и выглядят хорошо "из коробки", формат времени можно настроить как вручную, так и выбрать заготовку по международному стандарту ISO8601, причем не абы какую заготовку, а адекватную, которую можно легко прочитать просто взглянув в зону часов.

Ручная настройка форматов у Windows 7 может и не идеальна, но тут действительно очень многое можно настроить по своему вкусу, причём все настройки форматов в одном месте, это вам не "линуксы", в которых настройки разбросаны как попало и где попало, ещё поди догадайся где искать...

Из забавного отмечу возможность включить дополнительные часы, это действительно забавно.

В общем, Windows 7 заслуживает оценку "Good" по критерию "Часы":

Далее проверил запуск приложений, вообще это не имеет особого смысла, но ради интереса проверю.

Само собой базовый драйвер видеокарты не умеет ни в OpenGL 2.x/3.x, ни в DirectX API, а значит я не смогу запустить свой же ChimbaBench без драйвера на видеокарту, однако Windows была бы не Windows, если бы это помешало запустить приложение.

Если в дистрибутиве Linux драйвер LLVMpipe намертво вшит, и хрен знает как его заменить без танцев с бубном, или хотя бы подсунуть библиотеку к приложению, то в среде Windows я просто подкидываю уже скомпилированные другими людьми библиотеки Mesa3D и запускаю приложение, легко и просто:

Аналогично и 32 битную версию ChimbaBench запускаю, да, это оценка "Good" по критерию "Запуск приложений":

Теперь перейдём к интерфейсу, вообще Windows 7 получает оценку "Good" по критерию "Интерфейс", ведь до сих пор я отлично пользовался интерфейсом системы при разрешении 800x600, и у меня не возникло проблем ровно до того момента, пока я не запустил свой же ChimbaBench, нужно будет поработать над бенчмарком и адаптировать под разные разрешения экрана...

По сути, я вообще не испытываю проблем используя операционную систему при столь низком разрешении, да, влазит немного в экран, но оно влазит и пригодно для использования

Полноценный диспетчер устройств, аж глаза радуются смотря на кучу кнопочек позволяющих управлять драйверами устройств:

Куда без старой доброй "Косынки"! Правда она ругалась на отсутствие драйвера видеокарты, однако всё равно работает, впрочем, это же виртуальная машина, какие тут нормальные драйверы на видеокарту могут быть...

Окна прекрасно растягиваются, абсолютно никаких проблем с наведением на грань и появлением курсора растяжения, прямо чувство облегчения появилось после кривых дистрибутивов Linux:

Если Windows 7 прекрасно можно использовать при разрешении 800x600, стоит ли говорить, что при более высоком разрешении проблем с интерфейсом системы тоже не будет?

Кстати, я ведь даже Service Pack 1 не устанавливал на Windows 7:

Пожалуй на этом всё, можно подводить итоги, хотя стоит заметить один факт, Windows 7 израсходовала всего ~1 мегабайт трафика с момента начала установки и до текущего момента завершения тестов, вероятно большинство трафика было израсходовано на проверку доступа к интернету.

-

--

---

Заключение

На этом пожалуй завершу проверку экспериментальных требований к дистрибутивам Linux.

Давайте сразу перейдём к полученным результатам:

Оценка (экспериментальные требования к дистрибутивам) Критерий greenlinux-21.2.0 Pro-cinnamon-64bit greenlinux-21.1.0-xfce-64bitso Windows 7 Пароли и шифрование BAD BAD Normal Обновления BAD BAD Good Root права BAD BAD Good Часы Normal Normal Good Клавиатура BAD BAD BAD Проводник BAD BAD Good Терминал Good Good Good Запуск приложений BAD BAD Good Интерфейс Weird BAD Good Зависимости Good Good Good

Похоже фанатики Linux будут во весь голос верещать в комментариях, что мои требования якобы специально для Windows 7 создавались...

Впрочем, Windows 7 вполне может выступить отличным примером "как надо делать ОС", ибо она удовлетворила практически все требования, даже несмотря на их очевидную "сырость", а ведь я даже Service Pack 1 не устанавливал.

Может быть кто-то скажет, что Windows 7 не запустит какое-нибудь "ультра современное" приложение, но извольте, это не проблема Windows 7, за это следует сказать "спасибо" в первую очередь корпорации Microsoft, которая в погоне за прибылью и властью начинает откровенно забывать о самих пользователях.

Конечно, изменений было много с момента выхода Windows 7, но фактическая основа так и тянется от Windows Vista, после неё нет ни одной версии Windows, чтобы можно было сказать "да, это действительно новая система", а не просто редизайн и обновление компонентов с попытками привязать пользователя к сервисам.

У них даже Windows 11 выводит версию операционной системы 10.0 командой "ver", если приложение смотрит на эту версию, оно будет думать что работает в среде Windows 10, а это может доставить много проблем при разработке софта, который должен работать иначе в зависимости от версии ОС...

Где-то в документации Microsoft я видел примечание, что это якобы специально так сделано для какой-то совместимости со старым ПО, но скорее всего они просто забыли исправить косяк перед выпуском "новой Windows", а потом стало поздно.

В любом случае это сейчас не имеет особого значения, важно что Windows 7 есть и работает, даже спустя 14 лет с момента выпуска, не думаю что Windows 11 столько же протянет, ведь её уже даже запустить невозможно без разрешения корпорации (нельзя закончить первоначальную настройку без доступа к сети).

Ну а дистрибутивы Linux... Ладно, хватит болтовни, пора бы уже начать работать над первой версией ChimbalRFDOS (Chimbal's Requirements For Desktop Operating Systems), довольно странное получилось название, но почему бы и нет, любители Open Source и не такое могут придумать, у меня хотя бы без зоофилии получилось...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



