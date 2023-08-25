Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям

На этот раз будет проверена старая добрая "семёрка", конечно же результаты сравню с уже проверенными дистрибутивами Linux.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Предисловие

Для начала оставлю ссылки на предыдущие статьи по теме:

реклама

Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков

Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям

Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям

реклама

Теперь продолжим.

Вообще я до сих пор не определился с третьим дистрибутивом для тестов, хотя казалось бы, столько всякого... Хм, столько всяких дистрибутивов Linux, но как-то вообще нет желания трогать это всё:

Да и название своему списку требований к дистрибутивам не придумал...

реклама

Если с операционной системой для тестов в принципе несложно было определиться, тем более какой-то фанатик Linux уже весело прыгает в комментариях пытаясь провоцировать "на слабо":

То с названием для своих требований к дистрибутивам всё сложнее... Хм, пожалуй назову "ChimbalRFDOS", что буквально означает "Chimbal's Requirements For Desktop Operating Systems", всяко лучше, чем ничего.

-

--

Windows 7

Данная операционная система в представлении не нуждается, ведь будучи выпущенная в далёком 2009 году до сих пор (2023-08-23) продолжает оставаться актуальной ОС:

реклама

Да, Microsoft в совокупности с производителями очень постарались, чтобы всё что старее Windows 10 (а скоро и Windows 11) даже не запускалось на современном "железе" и ноутбуках, однако это никак не отменяет того факта, что Windows 7 до сих пор занимает ощутимую долю пользовательских систем.

Устанавливать систему буду из образа "7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_RU_DVD.iso", это по сути чистая Windows 7, там даже сервис пака нет...

Впрочем, сервис пак мне и не нужен для проверки операционной системы на соответствие экспериментальным требованиям, а если и нужен будет, я абсолютно никак не ущемлён в плане возможности установить обновления, ибо есть полноценный автономный установочный пакет, это не с мёртвыми репозиториями возиться как-никак:

В общем начинаю:

Начало установки, Windows 7 сразу предлагает выбрать язык, формат времени и метод ввода, потом окно с большой кнопкой "Установить" и двумя ссылками внизу, одна из которых позволяет запустить инструменты восстановления системы:

Лицензионное соглашение тоже не забыли показать пользователю, что-то я не припомню чтобы Windows 11 так же демонстрировала пользователю лицензионное соглашение прямо перед глазами... Хотя может не обратил внимание, в любом случае при установке Windows 7 не обратить внимание невозможно на это.

Дальше установщик предлагает два варианта, обновление и полная установка, выбираю полную установку с дополнительными вариантами:

Вот и завершился первый этап установки, а после перезагрузки и второй этап завершился, я просто наблюдаю за процессом по сути, и только когда установка завершилась, Windows 7 наконец израсходовала первые килобайты трафика через интернет, вероятно настроилась сетевая карта:

Создание учётной записи, Windows 7 получает оценку "Normal" по критерию "Пароли и шифрование", и тут стало понятно, "Пароли и шифрование" нужно разделить на два критерия, ибо в плане "паролей" всё отлично, а вот шифрование доступно после установки, и только Bit Locker, т.е. нет выбора между вариантами шифрования.

Так же Windows 7 получает оценку "Good" по критерию "Обновления", ибо в процессе предварительной настройки система позволяет отключить автоматические обновления, а до рабочего стола израсходовано менее 40 КБ трафика.

Здесь же заочно выдам оценку "Good" по критерию "Зависимости", ибо Windows 7 нормально можно установить и использовать даже на такие ПК, которые вообще никогда не видели интернет, мегатонны софта на всевозможных дисках тому доказательство. Я не знаю людей, которые бы не знали про CD/DVD диски с софтом и играми под Windows, даже больше, 2023 год на дворе, а диски с софтом и играми для Windows всё ещё можно найти в магазинах.

Вот и рабочий стол, сразу же вывожу "файловый менеджер" (проводник) на рабочий стол, а потом смотрю параметры контроля учётной записи, все настроено по умолчанию, чего ещё было ожидать от чистой и нетронутой сборщиками системы:

Вообще Windows 7 ни разу не спросила у меня пароль при хождении в настройках системы, ибо пароль учётной записи не задан, и это хорошо. Запросы на подтверждение действий меня тоже не беспокоили, ведь я не ковырял никаких системных настроек в процессе тестирования, потому пришлось в самом конце дополнительно проводить небольшой тест и делать скриншоты.

Да, можно настроить UAC чтобы спрашивал разрешение почти на все действия пользователя так или иначе затрагивающие систему, но обычно пользователи вовсе отключают все запросы на подтверждение действий, тем более в окне подтверждения есть ссылка "настройка выдачи таких уведомлений", так что система получает оценку "Good" по критерию "Root права":

На всякий случай дополнительно проверяю параметры центра обновлений, явным образом задаю "не проверять наличие обновлений", никакого лишнего трафика:

Идём далее, в папке изображений есть несколько фотографий для примера, в папке музыки тоже есть несколько аудиозаписей, и даже в папке видео есть одна видеозапись для примера, идеально, это вам не современные "линуксы", в которые заходишь, а там абсолютная пустота, и делайте что хотите...

Настало время проводника, и да, у Windows 7 по умолчанию есть удобная панель подробной информации о выделенном файле, даже при разрешении 800x600 она сохраняет информативность и выглядит очень даже хорошо, ведь её размер можно легко настроить, а элементы хорошо адаптируются под разные размеры.

Непонятно только почему у меня фотография оказалась перевёрнута, но исправить это не сложно, открываю фото, два клика в стандартном просмотрщике изображений, всё, проблема решена.

И да, с комментариями в файлах абсолютно никаких проблем, всё отлично работает:

Единственный минус проводника это по умолчанию скрытое меню, но ничего страшного, ведь настройки проводника легко доступны так же из панели управления, а в настройках есть настройка позволяющая всегда отображать меню, в конце концов можно зажать клавишу Alt и меню появится.

Конечно тут нет настроек сочетаний клавиш, но все стандартные сочетания прекрасно работают как положено, так что Windows 7 заслужила оценку "Good" по критерию "Проводник":

Дальше "Терминал", как бы это странно не звучало, но у Windows 7 не вижу никаких проблем с "терминалом", есть как старая добрая консоль, так и PowerShell, оба прекрасно выполняют свои задачи, так что Windows 7 заслуживает оценку "Good" по критерию "Терминал":

Настраиваю уведомления, просто чтобы не мозолили глаза лишним значком в панели задач, всё легко и просто, система сама направляет по взаимосвязанным разделам ссылками в интерфейсе, на самом деле отличное решение:

Перехожу к языковой панели и клавиатуре, NumLock в виртуальной машине почему-то по умолчанию оказался выключен независимо от операционной системы, однако Windows 7 по умолчанию сохраняет последнее состояние NumLock и включает если он был включен, это хорошо, но критерий оценки нужно будет пересмотреть с учётом этого нюанса.

Стандартное сочетание Alt+Shift для переключения языка работает, можно выбрать стандартную раскладку "по умолчанию", это та, с которой система загружается и переключается по умолчанию, при добавлении раскладок появляется вложенный список с языками, здесь очень много вариантов, но навигация по списку не затруднена от этого, на месте и окно с просмотром выбранной раскладки.

Настройки сочетаний для переключения раскладки конечно скудны, но стандартное сочетание Alt+Shift работает, ещё дистрибутив сохраняет состояние NumLock, но Windows 7 получает оценку "BAD" по критерию "Клавиатура", увы, но тут ничего не поделать, требования есть требования, даже если система получила незаслуженно низкую оценку...

Если я сделаю исключение для Windows, то мне так же нужно будет делать исключения и для уже протестированных дистрибутивов Linux, причём дистрибутивы нужно будет тестировать уже устанавливая на реальный ПК где NumLock обычно включен сразу после запуска BIOS.

Короче критерий однозначно отправляется на переработку.

Перейдём к часам, тут вообще никаких претензий, часы есть и выглядят хорошо "из коробки", формат времени можно настроить как вручную, так и выбрать заготовку по международному стандарту ISO8601, причем не абы какую заготовку, а адекватную, которую можно легко прочитать просто взглянув в зону часов.

Ручная настройка форматов у Windows 7 может и не идеальна, но тут действительно очень многое можно настроить по своему вкусу, причём все настройки форматов в одном месте, это вам не "линуксы", в которых настройки разбросаны как попало и где попало, ещё поди догадайся где искать...

Из забавного отмечу возможность включить дополнительные часы, это действительно забавно.

В общем, Windows 7 заслуживает оценку "Good" по критерию "Часы":

Далее проверил запуск приложений, вообще это не имеет особого смысла, но ради интереса проверю.

Само собой базовый драйвер видеокарты не умеет ни в OpenGL 2.x/3.x, ни в DirectX API, а значит я не смогу запустить свой же ChimbaBench без драйвера на видеокарту, однако Windows была бы не Windows, если бы это помешало запустить приложение.

Если в дистрибутиве Linux драйвер LLVMpipe намертво вшит, и хрен знает как его заменить без танцев с бубном, или хотя бы подсунуть библиотеку к приложению, то в среде Windows я просто подкидываю уже скомпилированные другими людьми библиотеки Mesa3D и запускаю приложение, легко и просто:

Аналогично и 32 битную версию ChimbaBench запускаю, да, это оценка "Good" по критерию "Запуск приложений":

Теперь перейдём к интерфейсу, вообще Windows 7 получает оценку "Good" по критерию "Интерфейс", ведь до сих пор я отлично пользовался интерфейсом системы при разрешении 800x600, и у меня не возникло проблем ровно до того момента, пока я не запустил свой же ChimbaBench, нужно будет поработать над бенчмарком и адаптировать под разные разрешения экрана...

По сути, я вообще не испытываю проблем используя операционную систему при столь низком разрешении, да, влазит немного в экран, но оно влазит и пригодно для использования

Полноценный диспетчер устройств, аж глаза радуются смотря на кучу кнопочек позволяющих управлять драйверами устройств:

Куда без старой доброй "Косынки"! Правда она ругалась на отсутствие драйвера видеокарты, однако всё равно работает, впрочем, это же виртуальная машина, какие тут нормальные драйверы на видеокарту могут быть...

Окна прекрасно растягиваются, абсолютно никаких проблем с наведением на грань и появлением курсора растяжения, прямо чувство облегчения появилось после кривых дистрибутивов Linux:

Если Windows 7 прекрасно можно использовать при разрешении 800x600, стоит ли говорить, что при более высоком разрешении проблем с интерфейсом системы тоже не будет?

Кстати, я ведь даже Service Pack 1 не устанавливал на Windows 7:

Пожалуй на этом всё, можно подводить итоги, хотя стоит заметить один факт, Windows 7 израсходовала всего ~1 мегабайт трафика с момента начала установки и до текущего момента завершения тестов, вероятно большинство трафика было израсходовано на проверку доступа к интернету.

-

--

---

Заключение

На этом пожалуй завершу проверку экспериментальных требований к дистрибутивам Linux.

Давайте сразу перейдём к полученным результатам:

Оценка (экспериментальные требования к дистрибутивам)
Критерий greenlinux-21.2.0 Pro-cinnamon-64bit greenlinux-21.1.0-xfce-64bitso Windows 7
Пароли и шифрование BAD BAD Normal
Обновления BAD BAD Good
Root права BAD BAD Good
Часы Normal Normal Good
Клавиатура BAD BAD BAD
Проводник BAD BAD Good
Терминал Good Good Good
Запуск приложений BAD BAD Good
Интерфейс Weird BAD Good
Зависимости Good Good Good

Похоже фанатики Linux будут во весь голос верещать в комментариях, что мои требования якобы специально для Windows 7 создавались...

Впрочем, Windows 7 вполне может выступить отличным примером "как надо делать ОС", ибо она удовлетворила практически все требования, даже несмотря на их очевидную "сырость", а ведь я даже Service Pack 1 не устанавливал.

Может быть кто-то скажет, что Windows 7 не запустит какое-нибудь "ультра современное" приложение, но извольте, это не проблема Windows 7, за это следует сказать "спасибо" в первую очередь корпорации Microsoft, которая в погоне за прибылью и властью начинает откровенно забывать о самих пользователях.

Конечно, изменений было много с момента выхода Windows 7, но фактическая основа так и тянется от Windows Vista, после неё нет ни одной версии Windows, чтобы можно было сказать "да, это действительно новая система", а не просто редизайн и обновление компонентов с попытками привязать пользователя к сервисам.

У них даже Windows 11 выводит версию операционной системы 10.0 командой "ver", если приложение смотрит на эту версию, оно будет думать что работает в среде Windows 10, а это может доставить много проблем при разработке софта, который должен работать иначе в зависимости от версии ОС...

Где-то в документации Microsoft я видел примечание, что это якобы специально так сделано для какой-то совместимости со старым ПО, но скорее всего они просто забыли исправить косяк перед выпуском "новой Windows", а потом стало поздно.

В любом случае это сейчас не имеет особого значения, важно что Windows 7 есть и работает, даже спустя 14 лет с момента выпуска, не думаю что Windows 11 столько же протянет, ведь её уже даже запустить невозможно без разрешения корпорации (нельзя закончить первоначальную настройку без доступа к сети).

Ну а дистрибутивы Linux... Ладно, хватит болтовни, пора бы уже начать работать над первой версией ChimbalRFDOS (Chimbal's Requirements For Desktop Operating Systems), довольно странное получилось название, но почему бы и нет, любители Open Source и не такое могут придумать, у меня хотя бы без зоофилии получилось...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест windows linux windows 7 сравнение операционная система проверка требования результаты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
2
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
61
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
11
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
1
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
4
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
8
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
3
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
5
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Илон Маск тестирует версию Cybertruck, назвав ее «лучшим продуктом Tesla за всю историю»
+
Цены на видеокарты продолжают расти несмотря на укрепление курса рубля
2
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
DeepCool выпустила медную пластину для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки AMD Ryzen 7000
7
Индийский аппарат "Чандраян-3" совершил мягкую посадку на Луну
+
На Украине хотят создать аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
1
Разработчики UltraRAM готовят настоящую революцию – новый тип памяти идёт на замену NAND в SSD
8
Китай поставил Нигерии 15 высокоточных САУ – интервенция в Нигер становится всё более реальной
+
В Сети появились кадры уничтожения украинской пусковой установки и РЛС ЗРК С-300
+
ФСБ: украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область
1
Samsung выпустила игровой монитор Odyssey Neo G9 с диагональю 57 дюймов и частотой 240 Гц
2

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
5
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
16
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, теракт или многоходовочка
104
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
37
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
12
Уникальное озеро Байкал и его секреты
10
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
12
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
2

Сейчас обсуждают

Garthar
01:03
Основное отличие снаряда от ракеты это размеры и меньшее подвержанность поражения осколками, а тут считай двигатель есть который именно осколками из строя и будет выводится. Если они хотят впиндюрить ...
Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
glavhyilo
00:56
зерно-это семейный бизнес эрдогана,это он себе будет просить.
Чистая прибыль NVIDIA выросла во втором квартале 2023 года почти на 850%
Aleksander Aleksander
00:53
НУ ЧТО,ПУСТЬ РАДУЮТСЯ ТОМУ ЧТО ДАЮТ.МОЖЕТ США РЕШИЛИ КИНУТЬ УКРОРЕЙХ
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
Дмитрий Павлов
00:45
От этой фирмы ССД, урвал за 6700 на 2ТБ. Правда он безюуферный, pce 3 ,и больше 1гб не выдает, но под торрент и лотку устраивает. Отзывы на него норм, где не смотрел. Для проф задач шляпа)) гарантия 3...
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
Aleksander Aleksander
00:40
НАДО СЪЕЗДИТЬ И РАЗОБРАТЬСЯ НА МЕСТЕ ,ЛУНА-25 НАВЕРНОЕ ТОЖЕ ЗАБЛУДИЛАСЬ
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
Dante1980
00:20
Покупал в минском ретейле с чеком и печатью
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
Shatun29
00:09
Да уж конечно, единичные случаи выставлять за систему не гоже. Стратегические планы не так то просто обозначить на поле боя и спланировать, напомните когда в последний раз были боевые действия между а...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Эдуард Кузнецов
00:07
Угу. И еще земля плоская. Лоза, привет!
Индийский космический аппарат «Чандраян-3» успешно приземлился на поверхность Луны
glavhyilo
00:05
вот негодяи,оставили чвк без главного.Это всё хохлы виноваты,управляемые из вне пиндосами
Расшифровано последнее слово, отправленное в виде сообщения перед крушением самолёта Пригожина
Эдуард Кузнецов
00:02
Читал, зевнул...
MSI поведала о возможностях процессоров Intel Core 14-го поколения — прирост в 17 % для i7-14700K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем