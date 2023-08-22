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Предисловие

Пожалуй не буду тянуть резину, вот ссылки на предыдущие статьи:

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Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков

Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям

А сейчас время проверять Green Linux 21.1.0 Xfce на соответствие своим же требованиям к дистрибутивам.

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Да, вот такое краткое предисловие.

Третий дистрибутив

Судя по всему большинство читателей не заинтересованы, чтобы предлагать на проверку конкретные дистрибутивы, скорее всего просто "глаза разбегаются" от зоопарка дистрибутивов, и я могу это понять... Однако один из гиперактивных фанатиков Linux наконец смог из себя выдавить предложение "Debian 12 KDE", а вообще я удивлён как эти комментаторы ещё не захлебнулись в своей же желчи:

И раз я "юродивый", то спокойно пошлю лесом предложение проверить "Debian 12 с KDE Plasma", не нравится? Сделай сам! Ведь это же известный принцип "Open Source", если что-то не по нраву - сделай сам!

P.S. Вадим Кудрявцев, вы сами знаете куда себе засунуть свой "традиционный кол", так что попрошу больше не предлагать "традиционные" в ваших краях "развлечения".

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Для тех, кто не понял юмор, у фанатиков Linux принято накручивать рейтинги под неугодными материалами в интернете, и вместо того, чтобы признать факты наличия проблем в своих любимых "линуксах", и хоть как-то подумать над их решением, фанатики предпочитают "поставить кол" в рейтинг неугодной статье и ещё гордятся своим поступком, хотя казалось бы, чем тут гордиться...

Впрочем, кажется я начинаю понимать, фанатики Linux гордятся наличием множества проблем в дистрибутивах, у них гордость берёт, что большинство людей не могут нормально пользоваться "линуксами", но вот они, кучка фанатиков которых даже под микроскопом не рассмотреть на графиках популярности Linux, смогли у себя там что-то осилить.

Кстати, по глобальной статистике "линуксы" наконец постучали со дна преодолев отметку в 3%, совсем немного, но это уже прогресс, хотя в российском регионе едва ли за 2% вышли, в общем есть только тотально доминирующая Microsoft Windows и живущая в своей экосистеме Mac OS, увы, "линуксы" как были на дне, так и остались, оно и не удивительно учитывая сколько проблем на ровном месте в дистрибутивах:

Теперь мне даже стало интересно, а такие комментаторы сами случаем не являются пациентами психиатрической клиники? Больно уж осведомлены они о всяких побегах и выпусках... Хотя ладно, что-то я слишком навалился на фанатиков, ещё обижу ненароком...

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Оптимизация

В ходе проверки Cinnamon версии Green Linux было выявлено много нюансов, здесь я не буду всё перечислять и уж тем более менять критерии оценки.

Сейчас постараюсь оптимизировать процесс и порядок проведения тестов.

Первым делом я собрал несколько сгенерированных изображений при помощи автономной сборки Stable Diffusion WebUI Neuro, эти картинки имеют встроенный текстовый комментарий с параметрами генерации, они нужны, чтобы проверить стандартный просмотрщик изображений дистрибутива, ибо бывают проблемы в "линуксах" с чтением текстовых комментариев из файлов.

Потом несколько фотографий с кучей свойств, например модель камеры, диафрагма, выдержка, ISO, режим работы вспышки и т.п., эти фотографии помогут определить адекватность работы панели подробной информации о выделенном файле, если такая панель конечно вообще есть:

Далее записал короткое видео в разрешении 2560x1440 со скоростью 60 FPS из игры Fallout 3, его конвертировал в формат AV1 (10-bit) и HEVC (10-bit), конечно есть и оригинал в формате x264 (8-bit), и на всякий случай уменьшенная до 1920x1080 версия в формате x264 (8-bit), это поможет проверить насколько хорош стандартный проигрыватель видео "из коробки":

Старый добрый Media Player Classic отлично переваривает все варианты, так что и плееры в дистрибутивах Linux не должны отставать:

Зачем я вообще подготовил мультимедийные файлы? Всё просто, разработчики дистрибутивов настолько обленились, что даже в папке изображений у пользователя абсолютная пустота, обычно нет вообще никаких примеров... Потому я собрал свою "коллекцию" мультимедийных файлов, ведь без них нельзя посмотреть на стандартный просмотрщик изображений в дистрибутивах, или как работает плеер, как-то так.

Конечно не забыл и про тестовые приложения, в качестве основного тестового приложения будет мой же ChimbaBench версии 2.5, само собой есть как 64 битный вариант, так и 32 битный, в том числе версии для Windows, это будет полезно если в дистрибутиве есть встроенный Wine. Дополнительные инструменты (Tools_Linux) разместил в корне папки для удобства, но вероятно они не пригодятся, думаю пока хватит:

Далее нужно оптимизировать порядок тестирования:

Все основные тесты будут проведены в виртуальной машине VirtualBox 7.0.6, и только если не будет критических проблем в использовании дистрибутива я подумаю об установке на реальный ПК, чтобы проверить критерий "Драйверы".

Текущий порядок тестирования будет следующим:

VirtualBox (есть доступ к интернету).

Пароли и шифрование Обновления Root права Терминал Клавиатура Часы Проводник Запуск приложений Интерфейс

VirtualBox (нет доступа к сети).

Зависимости

Реальный ПК (нет доступа к сети, на усмотрение).

Драйверы

Такой порядок вероятно будет оптимальным, так что начнём проверку Xfce версии дистрибутива Green Linux!

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Green Linux 21.1.0 Xfce

Начну с загрузочного меню, всё как и в Cinnamon версии дистрибутива, тест памяти есть только в CSM/Legacy режиме, неприятно, но тут ничего не поделать:

Возвращаемся к нормальному Legacy режиму, запускаю дистрибутив, логотип уже явно другой, как появился рабочий стол разрешение увеличилось до 1024x768, довольно интересное поведение:

Открыв ярлык "Установить Green Linux" мне пришлось прождать около 30 секунд пока что-то там без моего разрешение загрузиться из интернета, отвратительное поведение со стороны дистрибутива...

А ещё примечу забавный факт, сразу после запуска установщик предлагает прочитать "примечания к выпуску" или "обновить этот установщик", но спустя пару секунд ссылка "обновить этот установщик" просто исчезает, что вообще происходит? Кто-нибудь мне объяснит? Ну да ладно.

Дальше настройка раскладки клавиатуры, ничего не изменилось по сравнению с Cinnamon версией дистрибутива, всё такое же "упрощённое" мягко говоря, и да, дистрибутив сразу же получает оценку "BAD" по критерию "Пароли и шифрование", ибо нельзя создать учетную запись без пароля.

Началась установка системы, и дистрибутив сразу же получает оценку "BAD" по критерию "Обновления", ибо без моего разрешения насасывались какие-то пакеты из интернета, общий объём израсходованного трафика за время установки около 46 МБ, что довольно много в случае тарифицируемого доступа к интернету когда каждый мегабайт трафика на счету:

Перезагружаю систему,примерно минуту смотрю на чёрный экран, потом появляется логотип и рабочий стол, правда сейчас рабочий стол почему-то в разрешении 800x600, это странно, ведь установочный образ автоматически выставлял разрешение экрана 1024x768, а установленная система так не может или что?

К счастью Xfce версия дистрибутива не насасывает ничего из интернета уже после установки, но чтобы защититься от непредвиденных автоматических обновлений я полез в "центр обновлений", и он сразу же потребовал применить какие-то обновления:

Теперь я понимаю почему дистрибутив ничего не стал качать после установки, ведь он не может это сделать по причине уже устаревшего "центра обновлений"... Знаете, я даже рад, что дистрибутив уже умудрился устареть, ведь теперь он не сможет сосать без моего разрешения всякие обновления из интернета.

Вообще я не хотел сразу затрагивать интерфейс, но с интерфейсом есть серьёзные проблемы при разрешении 800x600, а значит дистрибутив уже не сможет получить оценку "Good" по данному критерию...

Мда, интерфейс конечно убогий, элементы выпадающих меню неадекватно расположены, классика свойственная на самом деле многим дистрибутивам линукса, при разрешении 1280x720 всё осталось кривым, потому повышаю до 1280x800:

За это уже следовало бы выдать плохую оценку интерфейсу дистрибутива, но не будем спешить.

Меня больше волнуют уведомления об обновлениях, само собой уведомления и проверки обновлений были отключены мною вручную, однако "центр обновлений" всё равно выставляет назойливый значок в панели задач привлекая внимание, чувствуется аналогия с браузером Mozilla FireFox, только хуже, ведь я отключил уведомления, но они не отключились:

Ладно, проверю раздражающие запросы root пароля, в итоге их нельзя отключить, печально, однозначная оценка "BAD" по критерию "root права"...

С терминалом не вижу проблем, по критерию "Терминал" дистрибутив заслужил оценку "Good":

Перехожу к клавиатуре, дистрибутив сразу получает оценку "BAD" по критерию "Клавиатура", ибо NumLock по умолчанию отключен при наличии полноценной клавиатуры.

Вообще критерий "Клавиатура" явно нужно переработать, ведь в целом я смог настроить клавиатуру, и даже есть функция "Запоминать состояние клавиши NumLock" в настройках клавиатуры, это конечно не полноценная функция "включать NumLock при запуске", но оно может даже лучше будет на практике, так что я бы дал "клавиатуре" оценку повыше, но требования есть требования:

Часы, вообще у меня никогда не было особых претензий к часам в окружении Xfce, и надеюсь здесь тоже не будет.

Однако с часами всё странно, выглядят они мягко говоря не очень хорошо, в настройках пустое поле ввода для часового пояса, чего? Они на полном серьёзе считают, что пользователь должен вручную вписывать название часового пояса соответствующее какому-то там файлу в какой-то там базе данных? Что за...

Настройка текущей даты и времени требует от пользователя root пароль, какого хрена? Разве эта проблема не решена уже давно? Тут кстати есть возможность без ручного ввода выбрать часовой пояс, правда карта непригодна для нормального использования, откуда у разработчиков дистрибутивов такие фетиши на кривые и нефункциональные вещи? Что за бред...

И фанатики Linux ещё будут людей обзывать вендузятниками, просто за то что пользуются нормальной операционной системой вместо этой дикости, я даже рассмотреть нормально не могу сливающиеся точки на карте выбора часового пояса, не то что выбирать там что-то:

Для формата времени есть несколько кривых заготовок, международным стандартом ISO8601 даже не пахнет, как и адекватной локальной справкой, при нажатии на кнопку "Справка" вылазит предупреждение, что всё расположено на сайте какого-то Васи Пупкина хрен пойми где, короче без интернета никакой "Справки".

Я не буду оценивать потуги "сообщества" с оформлением сайта в интернете на котором расположена справка, просто по памяти настрою формат как мне нужно, и я смог это сделать, в строке ручного ввода формата я настроил дату и время по международному стандарту ISO8601:

Ещё немного телодвижений и часы в панели задач наконец адекватно выглядят, правда меня волнует один нюанс, а как собственно настроить размер шрифта, ведь он судя по всему фиксированный со всеми вытекающими последствиями...

По итогу дистрибутив получает оценку "Normal" по критерию "Часы", ну никак не тянет на "Good", вообще никак.

Кстати ещё момент, секунды в часах обновляются с каким-то лагом, иногда каждую секунду считает нормально, а иногда только раз в две или три секунды обновляет часы на панели задач, у меня вроде не слабый ПК чтобы часы тормозили, даже несмотря на работу в виртуальной машине...

Дальше очередь проводника, и у меня сразу же вопросы к ответственным за оформление, если такие вообще есть... Что они курили создавая иконку сворачивания всех окон максимально похожей на иконку проводника? Хоть бы цвет для приличия сменили! Да, у иконки проводника есть какая-то фигня на уголке, а ещё выступает козырёк у папки, но вашу кочергу... Мне нужно постоянно всматриваться в иконки, чтобы различить значок сворачивания всех окон от значка проводника, это явно проблема оформления:

Ну а ещё извольте докопаться до интерфейса дистрибутива, в наличии классический косяк Xfce с растягиванием окон, буквально через микроскоп нужно искать нужный пиксель для растяжения окна, это меня уже начинает бесить, особенно если учесть, что большинство окон в дистрибутиве "из коробки" имеют максимально уродливые размеры:

Вот так начал с проводника, а "Интерфейс" получает оценку "BAD", ибо нефиг делать интерфейс, окна которого нужно через микроскоп растягивать...

Вернёмся к проводнику, само собой нет никаких "примеров" в папке изображений и видео, потому копирую свои заготовки. Стандартные сочетания для копирования файлов Ctrl/Shift+Insert не работают, и настроить сочетания невозможно (не нашёл нигде настроек), потому пришлось немного извращаться, чтобы скопировать файлы.

Ещё меня позабавили "замки" на файлах, вроде как у меня права только на чтение файлов которые только что скопировал, но при этом могу без проблем удалить эти файлы, что тут вообще происходит?

Панели подробной информации о выделенном файле здесь и подавно нет, даже кривой и косой:

Ах да, точно, ведь эту панель криво перетащили в довольно кривой просмотрщик изображений не умеющий даже комментарий из файла прочитать:

Ради интереса проверил видео, всё конечно работает, с производительностью проблеем не обнаружил, но есть очень заметные разрывы изображения внизу, но думаю это простительно дистрибутиву:

Я думаю уже все догадались какая будет оценка дистрибутиву по критерию "Проводник"? Конечно, это оценка "BAD"...

Далее запуск приложений, я очень сомневался что дистрибутив Green Linux поведёт себя иначе в Xfce версии, и мои сомнения оказались обоснованы. Нужно вручную выставлять права на запуск каждого исполняемого файла, это плохо:

64 разрядная версия ChimbaBench запустилась, в главном меню ничего интересного:

Тест SimpleBox благополучно работает, а вот на тесте GPU Heavy встроенный в дистрибутив драйвер LLVMpipe облажался, пришлось через диспетчер задач закрывать, ибо Green Linux не понимает когда приложение зависло, увы, это не настоящая Windows что сама предложит закрыть явно зависшее приложение...

32 битная версия ChimbaBench не запустилась, дистрибутив кастрирован на поддержку 32 битных приложений, впрочем, и без этого дистрибутив уже давно заслужил оценку "BAD" по критерию "Запуск приложений", без вариантов:

Дальше стоило бы затронуть интерфейс, но он уже получил оценку "BAD" за окна, которые невозможно растянуть без ловли пикселей через микроскоп... Однако произошло нечто странное, пытаясь привыкнуть к управлению я случайно зажал несколько кнопок мыши, просто пальцы переплетались пытаясь привыкнуть к управлению, так вот, я сам не понял как, но это изменило фон рабочего стола.

Я пытался усердно воспроизвести произошедшее, не знаю как у меня получилось в первый раз, но больше я не смог повторить зажимая клавиши мыши, вероятно когда у меня пальцы заплетались привыкая к управлению, было затронуто ещё и колесо мыши, и в комбинации случайно выбрался пункт контекстного меню даже не успев отобразиться, ибо на видеозаписи я не увидел никакого контекстного меню в момент смены фона рабочего стола:

Короче это я проверял дистрибутив при разрешении 1280x720. Потом какой-то леший дёрнул меня открыть центр приложений, именно там происходит удаление приложений, и эта фигня начала насасывать что-то из интернета без моего разрешения, я почти 4 минуты прождал пока дистрибутив наконец закончит скачивать непонятно что из интернета...

А потом обнаружился ещё один забавнейший косяк интерфейса, центр приложений при каждом запуске выставлял размер окна как половина от разрешения и центрировался, в совокупности с границами за которые невозможно по-человечески растягивать окна это просто комбо:

Впрочем, некоторые окна вообще появлялись то там, то тут, полнейший хаос.

Теперь проверка на зависимости, вообще это требование я точно переименую, пожалуй будет "Автономность", так гораздо лучше подходит по смыслу, но это когда выпущу новую версию требований к дистрибутивам Linux.

При установке без доступа к интернету всё обычно, дистрибутив усердно пытался насасывать без моего разрешения всякие пакеты из сети, но не смог:

Проверяю софт "из коробки", центр приложений без доступа к сети даже адекватно начал работать, мне не пришлось почти 5 минут ждать пока дистрибутив в наглую насосёт всяких обновлений без моего разрешения:

В общем предустановленный софт работает без доступа к сети, а это оценка "Good" по критерию "Зависимости":

Но опять же отмечу, разработчики заявили что дистрибутив имеет весь необходимый софт для большинства пользователей "из коробки", однако я не вижу даже такой мелкой и крайне полезной утилиты как CPU-X, банально посмотреть что за процессор и видеокарта установлена в системе.

И ещё один момент, сразу не заметил, ведь даже не думал про это, но при установке я выбирал обычную установку, а там сказано, что в комплекте есть игры:

Собственно вопрос, а где эти игры? Я облазил меню пуск как только мог, но так и не нашёл ни одной игры...

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Заключение

Я не знаю что даже сказать про Green Linux... Это провал, таким дистрибутивом я не смогу нормально пользоваться, ни Cinnamon версией, ни Xfce версией.

А ведь разработчики так красиво заявляли про защиту от санкций и работу "из коробки":

А на деле дистрибутив оказался полный мракобесием, как минимум потому, что он насасывает всевозможные обновления из интернета без разрешения пользователя, даже программу удалить невозможно из системы не расходуя трафик...

Пришло время подвести итоги:

Оценка (экспериментальные требования к дистрибутивам) Критерий greenlinux-21.2.0 Pro-cinnamon-64bit greenlinux-21.1.0-xfce-64bitso Пароли и шифрование BAD BAD Обновления BAD BAD Root права BAD BAD Часы Normal Normal Клавиатура BAD BAD Проводник BAD BAD Терминал Good Good Запуск приложений BAD BAD Интерфейс Weird BAD Зависимости Good Good

Итого Green Linux 21.1.0 Xfce даже хуже Cinnamon версии, ибо растягивать кривые "из коробки" окна раздражающее занятие, ведь нужно через микроскоп искать нужный пиксель на границе окна, чтобы растянуть.

Впрочем, любой опыт хорош если из него можно извлечь пользу, а из текущего опыта я извлёк много пользы как минимум для себя.

Конечно, пока я ещё не определился с названием для своих же требований к дистрибутивам Linux, но зачем спешить, ведь впереди ещё один тест, и я пока не определился какую именно операционную систему проверю на соответствие экспериментальным требованиям...

Наверное выберу что под руку попадёт для следующего теста, и пожалуй можно начинать работу над новой версией требований к дистрибутивам.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Я то думал, куда исчезло всё свободное место на диске, а тут родился текстовый файл объёмом 7.4 ГБ, да ещё и скрытый по умолчанию от пользователя...