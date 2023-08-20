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Предисловие

Ранее был составлен список требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков, кто бы мог подумать, но они нуждаются в испытаниях.

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Первым испытателем был выбран Green Linux, просто он попался мне под руку, проверять буду две разные версии дистрибутива, "greenlinux-21.1.0-xfce-64bitso.iso" и "greenlinux-21.2.0 Pro-cinnamon-64bit.iso":

Так как ранее я пообещал проверить дистрибутив предложенный читателями в комментариях, то место третьего дистрибутива пока не определено, однако со временем оно определится, а если нет, тогда я сам что-нибудь выберу на своё усмотрение.

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Ибо пока единственный предложенный вариант является по сути просто пользовательской страницей в интернете, никакого дистрибутива пригодного для тестирования под таким названием нет...

В любом случае пора начать обкатку своих же требований к дистрибутивам!

Требования

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Сначала я хотел сделать одно исправление, так называемый "Проводник" переименовать в "Файловый менеджер", да, это гораздо более длинное и сложное название, оно займёт гораздо больше места в сводных таблицах, но если это как-либо поможет меньше травмировать психику приверженцев Linux, то почему бы и нет? Однако сразу же передумал прочитав комментарий:

Прежде чем заявлять что-либо вроде "Проводник - название файлового менеджера в ОС от Майкрософт", следует хоть немного поинтересоваться значениями слова "Проводник", если конечно в школе не рассказывали.

У Microsoft Windows нет названия для проводника (файлового менеджера), именно потому называют просто проводником Windows, и это отличное решение, пользователю не нужно закручивать себе язык выговаривая "файловый менеджер Windows":

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У меня гораздо больше вопросов к названиям линуксоидных проводников, например Nautilus.

Есть такая рок-группа, называется Nautilus Pompilius, основана она была в далёких 1980-х годах, а есть "Официальный файловый менеджер для среды рабочего стола GNOME.", появился он в начале 2000-х, и о чудо, называется он Nautilus! А не своровали ли разработчики "проводника" название у рок-группы? Вот вам и вопрос на засыпку:

Так что переименовывать общее название "проводник" в "файловый менеджер" даже не подумаю сейчас.

Перейдём к требованиям.

Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков

По самому первому требованию под названием "Запуск" не будет никаких оценок, просто у меня сейчас нет ни старых, ни древних систем, только актуальная на основе Ryzen 7 2700X, 64 GB ОЗУ и GTX 1070.

А вот по оставшимся 11 требованиям постараюсь пройтись, здесь оставлю скриншоты для быстрого доступа:

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Порядок тестирования

Мне нужно хорошо подумать над порядком тестирования, ведь требования затрагивают варианты как с подключенным интернетом, так и автономной работы без доступа к сети...

После сбора результатов у меня получилась некоторая "картина" с порядком тестирования.

Первый этап проходит в виртуальной машине с доступом к интернету, потому не страшно если дистрибутив уничтожит сам себя кривыми обновлениями, ведь всё происходит в виртуальной машине.

Первый этап (VirtualBox, есть доступ к интернету): Пароли и шифрование Обновления Root права Часы Клавиатура Проводник Терминал Запуск приложений Интерфейс



так называемые "Зависимости" были вынесены во второй этап не просто так, ибо данное требование нельзя нормально проверить пока есть доступ к интернету.

Второй этап (VirtualBox, нет доступа к сети): Зависимости



Третий этап было решено сделать потому что в него входят только требования к драйверам, а их невозможно полноценно проверить в виртуальной машине.

Третий этап (реальный ПК, нет доступа к сети, на усмотрение): Драйверы



А ещё драйверы проверяются в самую последнюю очередь, ведь "линуксы" могут поломаться даже при установке драйвера предложенного самим дистрибутивом...

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Green Linux

Меня очень заинтересовал российский дистрибутив Green Linux... Заявления на главной странице дают надежду, что этот дистрибутив может стать тем самым, который действительно можно установить и нормально использовать:

Раз уж затронул, значит сделаю краткий обзор на сайт дистрибутива, и разработчики Green Linux меня порадовали достаточно хорошо оформленным сайтом, раздел "Полезная информация" может и скуден, но предоставляет действительно полезную информацию:

Начнём по порядку, главная страница официального сайта Green Linux выполнена хорошо, разве что есть вопросы к неадекватно маленькому логотипу сайта в портретном варианте шаблона...

Раздел "Полезная информация" я уже показал выше, к нему у меня нет никаких претензий, он сделан хорошо. Есть ответы на все основные вопросы, конкретно сказано на чём основан дистрибутив, для чего создали, конкретно сказано, что дистрибутив бесплатен и пригоден для использования в коммерческих целях.

Дальше "Почему стоит выбрать Green Linux", здесь указаны хорошие стороны дистрибутива, правда насколько заявления соответствуют реальности ещё предстоит выяснить, так же есть кнопка "Скачать Green Linux", в общем есть всё для привлечения пользователей.

После идёт "Фотогалерея", к оформлению данного раздела у меня есть претензия...

Ну и в самом конце новости.

Теперь претензия к разделу "Фотогалерея".

Раздел демонстрирует рабочий стол и некоторые базовые приложения в дистрибутиве, и когда скриншоты обрезаются по бокам, это, мягко говоря, выглядит некрасиво...

Как решить проблему? Легко и просто, достаточно указать двум крупнейшим родительским объектам "таблицы" стиль "display: table;", дочерним объектам "vertical-align: middle; display: table-cell;", ну и соответственно указать ссылки на скриншоты без какой-либо обрезки, ещё размеры изображений конечно следовало бы сделать относительными, но это уже мелочи которые должны заботить верстальщика работающего над сайтом, а не меня:

Идём дальше, меню на сайте простое и понятное, страница загрузок имеет всего несколько строчек текста, выглядит скудно, но при этом информативно, указана версия ядра, конкретный вариант и версия дистрибутива, это хороший раздел загрузок.

Есть раздел "участие в развитии", все чётко и по делу, в наличии кнопка "Пожертвовать" которая ведёт на страницу перевода ЮМани, по сути сделать пожертвование проще простого при наличии кошелька ЮМани.

Страница технической поддержки слишком пустая, если отцентрировать содержимое страницы, то думаю выглядело бы гораздо интереснее, "подвал" у сайта куда-то за пределы экрана провалился, но не критично.

В целом сайт без проблем работает, даже если развернуть окно браузера на весь экран, тут уже логотип исправился и меню постоянно видно, в остальном ничего особо не изменилось:

На этом хватит.

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greenlinux-21.2.0 Pro-cinnamon-64bit (VirtualBox)

Начну с продвинутой версии дистрибутива на ядре Linux 6.3.

В процессе оптимизировал сбор результатов и записал видео, получилось два файла так как я забыл проверить дистрибутив при низком разрешении экрана, пришлось ещё раз запускать и записывать:

Теперь у меня непростой выбор, обработать видео сократив лишний мусор, или просто сделать скриншоты из видео и описать что происходило...

Пожалуй сделаю скриншоты.

Начало меня порадовало, у дистрибутива есть нормальное загрузочное меню и тест памяти MemTest86, при запуске дистрибутива автоматически установилось разрешение экрана 1280x800:

Позже обнаружилось, что в режиме EFI тест памяти недоступен, то есть нужно специально загружать систему в режиме CSM/Legacy для тестирования памяти, но в таком случае тест памяти может быть неполноценным на современных системах или не работать вовсе, неприятная ситуация конечно, в остальном разницы не вижу при запуске:

Но вернёмся к стандартному режиму работы без EFI.

Когда запустил ярлык на рабочем столе "Установить Green Linux", дистрибутив без моего разрешения израсходовал около 10МБ трафика, потратил на это почти 40 секунд лишнего времени... Выбираю русский язык, стандартную английскую раскладку, почему-то здесь нельзя добавить дополнительную раскладку клавиатуры, странно, но идём дальше.

Оставляю обычную установку без дополнительных кодеков, после чего дистрибутив израсходовал ещё около 1МБ трафика, далее выбираю вариант "Стереть диск и установить Green Linux":

Начался процесс установки, меня встретила крайне неудобная карта выбора часового пояса, я конечно понимаю, карта это так необычно, но заодно прекрасно понимаю почему Microsoft не используют карту для выбора часового пояса... Серьёзно, лучше бы просто выпадающее меню со списком часовых поясов выдали в формате UTC...

Дальше создание учётной записи, и дистрибутив принуждает пользователя задать пароль, даже если он из одного символа, за это сразу оценка "BAD" по критерию "Пароли и шифрование":

Начался процесс установки, и здесь очередной откровенный провал, в процессе установки скачивались обновления и какие-то пакеты без моего разрешения, итого дистрибутив насосал примерно 31МБ трафика без моего разрешения, железобетонная оценка "BAD" по критерию "Обновления".

После установки дистрибутив сам извлёк диск из "привода", на этом установка завершилась:

Первый запуск и новые разочарования, дистрибутив практически сразу же начал что-то сосать из интернета без разрешения и каких-либо уведомлений вообще, просто рабочий стол, ничего не делаю, а дистрибутив насасывает что-то фоном перегружая мобильный интернет:

За 7 минут дистрибутив израсходовал почти 200МБ трафика (без учёта трафика потраченного во время установки), и мне это конкретно надоело, ибо активность дистрибутива без моего разрешения мешала пользоваться интернетом со смартфона! Дистрибутив просто в наглую сосёт и сосёт трафик, нет конца и края!

Я полез искать центр обновлений, но ничего не нашёл в панели управления.

Параметры обновлений были найдены в центре приложений...

Здесь можно отключить как автоматическую загрузку и установку обновлений, так и уведомления о новых обновлениях, однако эти настройки похоже не работают, дистрибутив усердно продолжает расходовать трафик независимо от настроек:

Сколько бы я ни ждал, дистрибутив продолжает усердно сосать трафик, а в диспетчере задач нет никакой полезной информации про утекающий трафик, это отвратительно, похоже мне нужно придумать оценку хуже "BAD", даже не знаю что ещё хуже придумать...

Ладно, может в "источниках приложений" есть магическая кнопка, что навсегда заткнёт дыру через которую утекает трафик? Нет, дистрибутив в очередной раз облажался, появился запрос root пароля, и я не вижу никакой возможности отключить root запросы.

По критерию "Root права" дистрибутив заслуженно получает оценку "BAD", без вариантов...

Делать нечего, принудительно отключаю доступ к сети, включаю обратно, но дистрибутив продолжил расходовать трафик как ни в чем не бывало... Однако со временем эта гадость наконец загрузила раздел с обновлениями, сразу же появились уведомления что обновления готовы к установке, и это притом, что я отключал уведомления вместе с автоматической загрузкой обновлений!

Ладно, нужно продолжать, дальше проверю часы.

Конечно же часы по умолчанию настроены на местный формат даты, непонятно только для кого местный, ну да ладно.

С настройкой текущего времени проблем не возникло, это радует, появились наконец настройки позволяющие без помощи карты настроить часовой пояс, вернее текущий регион, почему их не было во время установки дистрибутива? Я не понимаю разработчиков.

Можно отключить "события", календарь без них выглядит гораздо чище и компактнее, даже можно произвольно настроить формат даты, и это меня радовало ровно до того момента, пока не решил почитать справку, всё же нужно какие-то символы вводить в специальное поле...

В итоге система меня попросила выбрать пароль для какой-то новой связки ключей, я то знаю что запустился Яндекс Браузер, но когда такое происходит в первый раз... Что за пароли? Что за ключи? Бред какой-то! Именно так выглядит если столкнуться впервые с таким запросом от браузера, ну хотя бы не принуждают задавать пароль, и на том спасибо.

Так и запустился массивный браузер, а ведь мне всего-то нужно было посмотреть справку по настройке часов, что плохого в наличии локальной справки? Или пользователи не люди и их можно гонять по таким мелочам на сайты в интернете? А если сайт исчезнет или будет изменён? А если сайт подменят на вредоносный? Пользователя откровенно бросают со справкой на произвол судьбы и зависимость от интернета, фанатики Linux ещё будут что-то рассказывать про безопасность с такими "дырами":

За минуту сайт кое-как прогрузился, аллилуйя! Я чуть не уснул пока эта вся срань загружалась, вроде небольшая страница со справкой, а трафика израсходовано целых 22МБ...

На сайте есть пресеты, там даже есть формат по международному стандарту ISO8601, однако толи у разработчиков какой-то фетиш на извращения, толи они специально издеваются над пользователями, но строка в формате ISO8601 извращена до уровня "2023-08-17T 5:22:10+0000".

Неужели так сложно включить мозг, и сократить формат до адекватного вида "2023-08-17 5:22"? Разработчики ведут себя как тупые роботы, не знаю как ещё это описать... Вот увидели в википедии кучу букв с цифрами, значит так и делают совершенно не думая каково будет пользователю с этим работать...

Ладно, есть же конструктор формата, однако сложно придумать более убогий и нефункциональный конструктор, мало того описания "блоков" появляются только при наведении курсора на блок, так еще здесь невозможно полноценно собрать дату и время, я просто не нашёл нужных блоков, чтобы собрать время в конструкторе как мне нужно:

Ладно, перехожу к "референсу", наконец адекватная инструкция рассказывающая про команды, и наконец я настроил часы удобным для меня образом, особенно порадовало наличие рабочего символа переноса строки:

В целом "Часы" заслуживают оценку "Normal", ибо нет готовых вариантов формата даты для выбора, да, есть инструкция в интернете хрен знает у кого под контролем, но вдруг туда вирусов напихают или не будет доступа к интернету? Так что оценку "Good" я никак не могу поставить часам...

Особенно меня позабавила кривая карта часового пояса, она настолько кривая, что растягивается при растяжении окна по ширине, прикольно, что ещё сказать, но совсем не круто:

Настала очередь клавиатуры.

Что примечательного можно отметить сразу? Пожалуй отсутствие языковой панели на панели задач, и этот факт уже не позволит получить хорошую оценку по критерию "Клавиатура", увы. Я пытался добавить языковую панель через "Апплеты", однако там "Клавиатура" включена, а при попытке нажать на галочку у меня ломалась панель задач, что прекрасно видно на четвёртом скриншоте:

Иду в панель управления, благо нужный раздел относительно легко нашёлся.

Здесь отмечу очередной факт приводящий к плохой оценке по критерию "Клавиатура", здесь просто нет настройки NumLock, а он по умолчанию выключается дистрибутивом во время запуска, что доставляет проблемы когда пытаюсь использовать цифровой блок клавиатуры.

Пытаясь добавить русскую раскладку клавиатуры я столкнулся с проблемой, ведь у меня только одна раскладка в системе, и я не могу ввести название нужной раскладки, есть русская фонетическая (Windows), но скажу сразу, это совсем не то что нужно.

Добавив раскладу чтобы хоть какая-то была, проявилась другая проблема, на панели задач вылезло 5 языковых панелей! Пришлось вручную удалять всё лишнее... Но меня порадовало стандартное сочетание для переключения раскладки Alt+Shift, это конечно хорошо, но оценку уже не сможет поднять.

Флаг раскладки можно сменить на стандартные буквенные обозначения, почему это не сделано по умолчанию непонятно, текущую раскладку можно посмотреть отдельным окном, штука полезная если бы не одно "но", можно вызвать десяток окон, то есть нет никакого лимита на количество окон:

Я хоть и добавил русскую фонетическую раскладку клавиатуры, но мне всё равно пришлось вручную листать здоровенный список, ведь разработчики не удосужились сделать список хотя бы вложенным, а с клавиатуры ввести название нужной раскладки невозможно нормально, ибо нужно вводить русскими буквами, а русская фонетическая раскладка кривая до безобразия.

Вроде и настроил клавиатуру, но я давно так не извращался пытаясь настроить раскладки... Вернёмся к NumLock, я нашёл где его можно включить, не представляю какого хрена эта настройка забыла в параметрах окна входа в систему, но её заселили именно там:

По критерию "Клавиатура" дистрибутив получает оценку "BAD", как минимум потому что нельзя настроить состояние NumLock в настройках клавиатуры, она не только находится совсем в другом разделе панели управления, но и нужно вводить root пароль, проще говоря доступ к настройке NumLock затруднён.

Перезагрузив систему и перепроверив лишний раз работу NumLock я собирался перейти к проводнику, но дистрибутив снова непонятно что насасывает из интернета без моего разрешения, а ведь я отключал автоматические обновления... И знаете, меня это очень раздражает, когда дистрибутив ведёт какую-то фоновую активность без моего разрешения перегружая и без того медленный мобильный интернет канал.

В любом случае запускаю проводник под оригинальным названием "Файлы", первым делом подключаю "диск" с файлами что будут нужны для дальнейшей проверки проводника, ведь дистрибутив не имеет даже в каталоге изображений никаких "примеров", просто вот пустая система и проверяйте базовый софт как хотите, например просмотрщик изображений...

Я не понимаю, зачем вообще создавать папки "Видео", "Изображения", "Музыка" и т.п., если в них один хрен ничего нет, просто чтобы были? Так там нихрена нет, даже несчастной картинки в размере 640x480 весом 10КБ, наверное установочный образ дистрибутива сильно разжиреет когда добавят парочку примеров.

Сразу же отмечу нерабочие стандартные сочетания Ctrl/Shift+Insert и скудность информации в свойствах файла.

Просмотрщик изображений конечно не совсем часть проводника, однако панель подробной информации нашлась именно там, причем выглядит она коряво, ещё есть проблемы с чтением комментария из файла, привет ошибка "Неподдерживаемая строка Unicode":

Настроек вроде и много у проводника, но самого главного нет, здесь нельзя настроить сочетания клавиш, так же не вижу нигде возможности включить панель подробной информации о выделенном файле, просто бутафория какая-то, а не настройки.

Меня немного обнадёжило меню "Справка", там есть пункт "Комбинации клавиш", однако это очередная бутафория, ведь я не нашёл способа изменить сочетания клавиш:

Да, проводник вполне неплохо выглядит, видал гораздо хуже в других дистрибутивах, тем не менее, дистрибутив заслуживает оценку "BAD" по критерию "Проводник", без вариантов, если без нормальной панели подробной информации можно кое-как обойтись поливая разработчиков всевозможными матерными словами, то с неправильно работающими сочетаниями Ctrl/Shift+Insert смириться нельзя, я не смогу этим "кастратом" под названием "Файлы" нормально пользоваться.

А ещё момент, чуть не забыл, переименование файла кликом мыши работает только при условии, если задан вид папки "список" или "компактный вид", при отображении "значками" переименование кликом мыши не работает, это раздражает.

Идём дальше, копирую тестовое приложение (Chi Calculator) в домашнюю папку, он мне нужен будет, и сразу же выдам оценку "Good" по критерию "Терминал", ибо не вижу проблем с терминалом:

В плане запуска приложений дистрибутив сразу же провалился, конечно, такую простенькую программу как Chi Calculator дистрибутив смог запустить, но через что мне пришлось пройти чтобы запустить приложение...

Кто-то скажет что ручная установка прав на запуск дело плёвое, оно так и есть, но при условии когда запускать нечего, но когда нужно передёрнуть права на десяток разных приложений, или даже сотню, если например разработчик ведёт отладку своего софта в дистрибутиве линукса, то это начинает превращаться в дикий ужас, а не просто какое-то там мелкое неудобство...

А ещё дистрибутив Green Linux не способен запустить 32 битную версию калькулятора, печально, я хотел еще запустить ChimbaBench, проверить осилит ли встроенный в дистрибутив LLVMpipe драйвер тест GPU Heavy, но дистрибутив уже заработал однозначную оценку "BAD" по критерию "Запуск приложений"...

Перейдём к интерфейсу.

Так как я не протестировал интерфейс за один заход вместе с остальными критериями, то начинать буду с загрузки системы. Дистрибутив опять активно насасывает что-то из интернета без моего разрешения, это даже не смешно уже, он что, при каждом запуске будет насиловать и так весьма скудный мобильный интернет канал?

Однако вернёмся к теме, в контекстном меню рабочего стола есть пункт "Настройки экрана":

Начну с самого простого, выставлю разрешение 1280x720 (HD), и сразу вижу косяк интерфейса с выпадающими списками, внизу целая кучу пустого места, а список спрятался где-то вверху, ещё кнопка прокрутки появилась, а при разрешении 720p интерфейс окна с настройками монитора явно не поместился по высоте, теперь понятно почему разработчики дистрибутива выставили именно 1280x800 стандартным разрешением:

Блокнот, проводник и калькулятор в принципе нормально себя чувствуют при разрешении 1280x720:

Меню пуск тоже себя хорошо ощущает при таком разрешении, только нельзя своё приложение там закрепить, это неприятно:

Следующим этапом выступает стандартное разрешение 800x600, и вот здесь неплохо так перекосило интерфейс операционной системы, даже встроенный калькулятор нормально не работает при таком разрешении:

Возвращаю 1280x800 и проверяю масштабирование, оно в принципе работает нормально, было бы удивительно при таком скромном выборе (100%, 125% и 150%) иметь плохо работающее масштабирование интерфейса, правда проблемы "низкого разрешения" никуда не пропали:

Дистрибутив тянет на оценку "Weird" по критерию "Интерфейс", увы, но с интерфейсом есть незначительные проблем при разрешении 1280x720...

Однако я не обнаружил проблем с границами окон, курсор растяжения появляется адекватно и правильно, так что это не самый ужасный интерфейс из всех что видел.

Наконец последняя проверка, проверка на зависимости...

Отключаю доступ к интернету и начинаю устанавливать дистрибутив заново, теперь дистрибутив меня даже не поприветствовал когда доступ к сети заблокирован, полнейшее неуважение к пользователю, все остальные проблемы на своих местах, только теперь дистрибутив не может без моего ведома и разрешения ничего загрузить из сети:

В процессе установки дистрибутив назойливо пытался подключаться к серверам как по HTTP протоколу, так и по HTTPS, но у дистрибутива ничего не получилось, только время зря потратил пытаясь насасывать без моего разрешения всякое из интернета:

Начинаю проверять предустановленные приложения, начну с Яндекс Браузера, вроде работает:

Плеер VLC работает без проблем, кушает как AVC, так и HEVC формат "из коробки":

Раздел графики, тут проблем тоже не замечено, разве что "Сканер документов" завис на какое-то время, но потом отвис и я его смог закрыть, Drawing тоже без проблем.

А вот про Pix я скажу несколько слов, нет, проблем с ним не возникло, даже наоборот, он смог прочитать комментарий в файле изображения, почему Pix не является стандартным просмотрщиком изображений в дистрибутиве? Тут я не могу понять разработчиков, видимо собирали дистрибутив по принципу - тяп ляп и готово:

С софтом в разделах "Интернет" и "Офис" тоже проблем не обнаружил, на этом собственно всё, больше ничего интересного из предустановленного софта, по критерию "Зависимости" дистрибутив получает оценку "Good".

Если честно я немного разочарован, ведь разработчики дистрибутива заявляли, что дистрибутив полностью укомплектован приложениями, которые нужны большинству пользователей...

Я не вижу здесь OBS Studio, очень нужная вещь когда нужно записать видео с экрана, так же не нашёл ни одного редактора для видео, редактора для фотографий тоже не нашёл, например Krita, GIMP конечно тоже сойдёт чисто для галочки, но боже упаси им пользоваться полноценно... Ещё не вижу CPU-X или подобной утилиты для просмотра информации о "железе" компьютера, в общем много чего не нашёл, что действительно было бы полезно иметь "из коробки".

Точно, совсем забыл проверить центр приложений без доступа к сети, но там ничего интересного, даже не буду делать скриншоты бесполезные, ибо я без проблем удалил "Календарь", так что пользователь явно не лишён возможности удалять приложения без доступа к сети.

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Заключение

Вообще я планировал три дистрибутива протестировать за раз, однако это будет слишком жирно для одной статьи, так что на этом завершу.

Пришло время подвести итоги:

Оценка (экспериментальные требования к дистрибутивам) Критерий greenlinux-21.2.0 Pro-cinnamon-64bit.iso Пароли и шифрование BAD Обновления WORSE THAN BAD (хуже плохого) Root права BAD Часы Normal Клавиатура BAD Проводник BAD Терминал Good Запуск приложений BAD Интерфейс Weird Зависимости Good

По итогу собралось только 2 оценки "Good" из 10, я таким дистрибутивом не могу нормально пользоваться, даже если начать закрывать глаза на косяки вроде корявого интерфейса при низком разрешении.

Критерий "Драйверы" остался без оценки, не хочется рисковать реальным ПК устанавливая неподконтрольный дистрибутив, который делает что попало даже не уведомляя об этом пользователя...

С Cinnamon версией Green Linux пожалуй покончено, дальше на очереди Xfce версия дистрибутива и пока ещё не определенный, но ещё есть время выбрать третий дистрибутив для тестирования, не стесняйтесь, иначе я сам выберу какой попадёт под руку, а там и Windows может подвернуться!

Ещё нужно бы придумать название к своим требованиям для дистрибутивов Linux, чтобы при совершенствовании просто указывать более новую версию, иначе могут произойти конфликты при оценке и тестировании по разным версиям требований... Хорошо если это выйдет краткое название позволяющее указывать конкретную версию.

Ну и конечно нужно разделить требования на несколько видов, требования которые можно проверить в виртуальной машине, и которые можно проверить только устанавливая дистрибутив на реальный ПК/ноутбук, это поможет оптимизировать процесс тестирования дистрибутивов.

Сами требования тоже стоит немного переработать.

Короче говоря ещё масса работы над требованиями, однако я доволен первыми результатами, список конкретных требований заметно упрощает процесс тестирования, просто открываю список на смартфоне и устанавливаю дистрибутив записывая видео, при этом смотрю с какими пунктами требований совпадает поведение дистрибутива.

Так что пора браться за Xfce версию Green Linux, и уже можно будет начинать работу над совершенствованием требований.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.