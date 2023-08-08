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Предисловие и подготовка

Обзор немного задержался так как я был занят тестированием драйвера LLVMpipe, который встроен практически в любой дистрибутив Linux, кому интересно добро пожаловать:

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LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало

В прошлой части я проверил интерфейс дистрибутива Wubuntu, к сожалению, дистрибутив практически полностью провалился в области пользовательского интерфейса:

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Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс

Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка

Пользовательский интерфейс кривой и косой, а местами и вовсе неисправен, например скрытие элементов из меню пуск требует перезагружать систему целиком, причём нет никакой возможности посмотреть какие элементы были скрыты, такое ощущение, что разработчики дистрибутива никогда не пользовались своим же творением...

Но у дистрибутива Wubuntu есть и хорошие стороны, по крайней мере относительно других дистрибутивов Linux, про адекватно работающие сочетания ctrl+insert и shift+insert в проводнике я уже говорил, как и про офисный пакет встроенный, но сейчас речь пойдёт про игры.

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Вернёмся к комментарию который я цитировал в части обзора под названием "Перезагрузка":

Настало время проверить дистрибутив в играх, само собой будут и "пиратки", и "лицензии".

Некоторое количество игр у меня есть в Steam, но эти игры подождут, тем более мне их нужно скачивать, а с мобильным интернетом даже превью не всегда нормально загружаются:

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А ещё игры из Steam часто содержат в себе DRM костыли.

Собственно почему я и недолюбливаю такие DRM площадки как Steam, игры вроде и есть, а чтобы поиграть надо спрашивать разрешение у системы, и не дай бог игрок попытается запустить игру без массивной прослойки называемой "Клиент Steam", которая в совокупности занимает оперативной памяти в разы больше, чем такие игры как Half-Life 2 и Far Cry:

Ещё у меня есть некоторое количество игр в DRM-Free магазине под названием GOG, именно здесь я предпочитаю покупать игры, естественно когда есть возможность, хотя некоторые игры мне достались бесплатно во время раздач со стороны магазина, например Control, да, такое тоже бывает:

Некоторые игры без DRM костылей уже давно загружены на локальный диск, я могу их в любой момент где угодно и когда надо запустить не спрашивая ни у кого разрешения на запуск:

Конечно же проверю и некоторые "пиратские" версии игр, это такие игры, которые вылечены от чрезмерно помешанных на "защите" разработчиков и посредников, что заталкивают DRM костыли куда только могут, да ещё и по ядрёнее, чтобы страдали все.

А ведь рано или поздно страдают даже игроки купившие "лицензию", ибо DRM основанные на физических носителях не разрешат запустить игру при утрате "оригинала", а DRM постоянно спрашивающие разрешение на запуск через интернет заблокируют игру как только серверы для обслуживания костылей умрут, да и без интернета такие игры могут не работать, хотя и создавались с возможностью одиночной/локальной игры:

DRM технологии я считаю вредительством, причем злонамеренным, ибо разработчики и издатели прекрасно понимают на что обрекают игроков в случае проблем с "защитой от пиратства", так называемые "пираты" в любом случае будут играть в "пиратские" версии игр на каком-нибудь "Pentium 2 ядра 4 гига + игровая видеокарта GT 1030", и с них, как правило, нечего взять...

А вот люди однажды купившие "лицензию" условного Battlefield 2142 останутся ни с чем когда "защита" перестанет работать по какой-либо причине и будет блокировать игру, потому я и называю DRM вредительством, ведь страдают от этого не "пираты", а люди, что деньгами поддержали разработчиков заплатив за "лицензию".

Ещё можно было бы поговорить про то, что DRM костыли могут значительно снижать производительность и плохо влиять на игровой процесс таким образом, например печально известный Denuvo, но в контексте текущей статьи это уже не имеет значения, а потому на этом закончу обсуждать DRM костыли.

Среди "пираток" я буду использовать Fallout 3, не то чтобы эта игра была одна из самых лучших по моему мнению, но однажды обязательно прикуплю "лицензию", ибо эта игра мне понравилась когда полноценно играл (более 10 лет назад), естественно тогда я не мог себе позволить купить "лицензионную" версию вообще ни за какие деньги:

Если эта игра заработает в дистрибутиве Linux, да ещё и с модами, то это будет явно хорошим достижением для дистрибутива, но что-то мне подсказывает что в реальности будет всё не очень хорошо если судить по нескольким старым скриншотам:

Хотя ладно, прикуплю сейчас "лицензионную" версию Fallout 3, а то вдруг старая "пиратская" версия не заработает в линуксах, всё равно ведь уже давно хотел купить, да, с опозданием на десяток лет, но всё же:

Вот кстати и преимущество "пиратских" версий игр для разработчиков и посредников, если бы я не мог поиграть в Fallout 3 более 10 лет назад, сейчас даже не подумал бы покупать "лицензионную" версию игры, она просто была бы очередной старой игрой за которую просят деньги непонятно почему.

Ну и конечно же я бы не купил сейчас Fallout 3 будь он с DRM костылями, даже за 1$, нафиг надо, я хочу иметь у себя игру, а не кучу файлов занимающих место на моих накопителях которые невозможно запустить без разрешения от DRM костыля. Разработчики мне не предоставили ПК бесплатно чтобы я терпел порой очень проблемные DRM костыли, и тем более за это ещё платил...

Ещё для разнообразия попробую запустить такую игру как Tower Princess основанную на игровом движке Unreal Engine 4.27.2, и Succubus With Guns на игровом движке Unity Engine 2019.4.28:

Но эти игры я не думаю покупать, они меня не заинтересовали. Хотя вы всегда можете найти их на торговых площадках вроде Steam если заинтересуют. Вот и ещё одно серьёзное преимущество "пиратских" версий игр, без "пиратства" я бы сейчас даже не упомянул про такие игры как Tower Princess и Succubus With Guns, ибо они просто были бы недоступны многим, а ещё я легко могу и без них обойтись.

В целом получилось слишком много слов, пора бы заканчивать с этим и начинать тестирование.

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ChimbaBench

Первой "игрой" будет мой собственный бенчмарк, проверю как Windows версию, так и Linux, в том числе 32 битные версии так как Wubuntu не кастрирована на поддержку 32 разрядных приложений, и это одно из преимуществ относительно других дистрибутивов Linux.

Загружаю операционную систему и копирую в родную файловую систему дистрибутива свой ChimbaBench:

Пробую запустить Windows x64 версию ChimbaBench, вылазит Wine и просит установить какой-то Mono, говорит что оно нужно для корректной работы .NET приложений, и оно автоматически загрузится и установиться для меня.

Я конечно же жму "Install", только у системы нет доступа к интернету и установщик благополучно завис, а ведь разработчики могли предусмотреть папку "Redist" и положить туда автономный установочный пакет того самого Mono, чтобы пользователь сам мог установить без зависимости от репозиториев, но увы, этого не было сделано и это серьёзный недостаток дистрибутива по факту:

Я прождал безрезультатно чуть больше трёх минут, и решил отменить установку Mono, после чего запустился ChimbaBench, сразу же обратил внимание на неадекватное название у видеокарты (NV134), после решил проверить WMI Info (команда wmic) и System Info (команда systeminfo), в настоящей Windows эти команды работают, но сейчас я в дистрибутиве Linux, и все команды падают с ошибкой:

Впрочем, гораздо страшнее недоработка в самом ChimbaBench, да, у меня неправильное краткое описание для теста GPU Heavy во всплывающей подсказке, тем не менее всё работает, только производительность крайне печальная, всего 4-5 FPS в тесте GPU Heavy и 226 FPS в тесте Simple Box, что менее 10% от нормальной производительности видеокарты GTX 1070, стандартный Open Source драйвер дистрибутива однозначно плохо справляется со своей работой:

32 битная версия для Windows тоже работает, ничего примечательного:

Далее ChimbaBench версия для Linux, тут уже немного побаловался с функционалом, заметил что неправильно отображается текущее напряжение на модулях памяти, но это так, косяки мониторинга "железа" свойственные системам на основе Linux, в общем всё нормально:

32 битная версия ChimbaBench тоже без проблем, хотя так задумался, а ведь dmidecode я компилировал в 64 битной версии дистрибутива, наверное он не сможет нормально работать в 32 битном дистрибутиве... Однако это нужно будет проверять отдельно, в общем если закрыть глаза на крайне низкую производительность то всё отлично:

На этом закончу проверять как работает моё же приложение.

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Terraria (GOG License, Windows ver.)

Перейдём к реальной игре, и это игра которая у меня куплена как в Steam, так и в GOG, но Steam версию я не буду использовать ибо она заражена DRM костылями, сейчас буду пытаться запускать адекватную DRM-Free версию игры Terraria.

Но игра не запустилась, вообще ничего не показала, я то знаю что ей нужен XNA Framework, потому пробую установить, ведь у меня есть установочный пакет нужных фреймворков, однако XNA Framework зависимы от .NET Framework, вот так поворот!

Устанавливаю .NET фреймворки, они у меня тоже есть, кто бы сомневался? Установщик немного ругался, но установил .NET, следом я установил XNA Framework, и всё это без доступа к интернету используя всего пару установочных пакетов, Wine конечно не так хорош как настоящая Windows, но тоже неплохо, всяко лучше линуксоидных адских зависимостей при работе с софтом из репозиториев.

Однако игра всё равно не хотела запускаться, и тут я подумал, вдруг нужно установить DirectX?

Но я не смог установить DirectX, да, он тоже есть в виде прекрасного полностью автономного установочного пакета, а установка обломалась потому что Wine не так хорош как настоящая Windows, увы:

На этом собственно всё, Terraria не запустилась, и это притом что я дал всё необходимое для работы.

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Wubuntu FAIL

Вообще я и дальше пытался запустить игру Terraria, но всё безрезультатно...

Когда я не смог просто так установить DirectX вспомнилась кнопка в панели управления "MS-Windows Support", по идее она должна была помочь, но на практике жадность разработчиков погубила дистрибутив, да, эта кнопка открывает меню для работы со встроенным Wine, однако есть очень серьёзная проблема.

Дистрибутив ограничивает функционал не позволяя настроить Wine! То есть нужно купить профессиональный ключ! Просто без комментариев, это жирный крест на дистрибутиве Wubuntu:

Итого перечислим:

1) Неадекватная стандартная языковая панель и часы, нужно руками исправлять за разработчиками дистрибутива.

2) Кривой и едва рабочий пользовательский интерфейс дистрибутива, который ломается от любого чиха и выглядит как недоразвитый хлам.

3) В центре приложений доступен Wine и его можно беспрепятственно установить, и это притом, что в системе уже установлен Wine ломающийся после установки ещё одного Wine из центра приложений.

4) Меню пуск работает на святом духе и синей изоленте, центр приложений падает с ошибкой при запуске на системе без интернета, а ведь там раздел удаления приложений из системы...

И после всех этих (и не перечисленных) косяков у разработчиков хватает наглости ограничивать функционал, чтобы пользователь побежал за профессиональным ключом за 35$:

Настоящая Windows выглядит гораздо выгоднее и привлекательнее, особенно если учесть что настоящей Windows вполне можно пользоваться и не покупая лицензию, да, с небольшими ограничениями, но зато без выноса мозга кривыми языковыми панелями/часами, с нормальным интерфейсом который и выглядит нормально, и работает по-человечески, и без возни с костылями вроде Wine чтобы хоть что-то запустить:

Кто-то скажет что 339$ это почти в 10 раз больше чем просят за Wubuntu, только вот Wubuntu и десятой части от настоящей Windows не стоит учитывая целую массу косяков, так что ценник на лицензию настоящей Windows вполне обоснованный по моему мнению, всё равно конкурентов со стороны Linux и близко нет.

Ранее я думал что установлю дистрибутив Wubuntu в качестве основной операционной системы, но теперь передумал...

Я бы подумал если бы дали выбор сколько платить, тем более насколько я понял ключи привязываются к "железу", ~3$ так и быть подкинул бы чтобы разработчики не унывали, но не 35$ за это кривое недоразумение выставляющее себя как замену Microsoft Windows, нет уж, извольте, даже опечатку не удосужились исправить посылая пользователя на... На сайт для покупки ключа:

Ладно, побесился и хватит.

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Shantae and the Pirates Curse

Перейдём к следующей игре, и здесь отмечу только одним нюанс, окно игры появилась в левом верхнем углу экрана впритык к границам, у настоящей Windows окно появляется с небольшими отступами от границ экрана, но это не существенно.

В целом эта игра работает как положено:

Серьёзная проблема всплыла откуда никто не ожидал, свернув игру я получил сообщение об ошибке от Wine, и он ругался на нехватку памяти, что довольно странно, ведь у меня на видеокарте 8 ГБ памяти + системной ОЗУ целых 64 ГБ, какая может быть нехватка памяти? Мне нужна видеокарта на 32 ГБ и 512 ГБ системной памяти, чтобы поиграть в 2D игрушку с пиксельной графикой? Это не круто:

Без вариантов, Wine уверенно ломается при сворачивании игры, и за это ещё заставляют платить деньги ограничивая и так скудный функционал дистрибутива относительно настоящей Windows, уведомления кстати так и висят никуда не исчезая:

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The Witcher 3 Wild Hunt GOTY v1.32

Далее идёт белоголовый ведьмак!

Увы, но ярлыки от настоящей Windows не работают, причем Wine сильно нагадил ошибками "File not found", я даже сбился со счёта сколько раз это окошко всплывало, называется один раз запустил ярлык от Windows...

Запускаю игру через нормальный исполняемый файл "exe" и ничего не происходит, пытаюсь ещё раз запустить и вылазит ошибка "игра уже запущена", интересно:

В конце концов игра запустилась, но это больше похоже на слайд шоу чем на игру, хотя ChimbaBench меня предупреждал что у системы большие проблемы с производительностью:

Снизив разрешение до 720p я уже смог относительно нормально водить курсором по главному меню:

Пытаюсь поиграть, но вижу слайд шоу, у меня настоящая GT 730 с чипом GK208, не какая-то переименованная GT 430, а настоящая GT 730 выдавала гораздо более высокую производительность в этой же игре, чем дистрибутив Wubuntu сейчас выдает с видеокартой GTX 1070, снижение настроек тут точно ничем не поможет, всё очень плохо.

Даже не буду пробовать запускать современную версию Witcher 3 Wild Hunt, моя GTX 1070 её не полностью вытягивает и в нормальной операционной системе с нормальными драйверами, в дистрибутиве Linux и подавно ловить нечего будет сейчас:

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Fallout 3 (старая "пиратская" версия)

Здесь всё плохо, чтобы нормально запустить игру нужно в реестр Windows прописать всего один ключик со строкой, которая указывает место установки игры, но дистрибутив Linux не понимает что делать с файлами реестра Windows, в итоге я не могу указать место установки игры, следовательно, и запустить не могу.

Насколько я знаю, через настройки Wine можно добраться до реестра, но настройки Wine заблокированы дистрибутивом Linux, требуют купить лицензионный ключ за 35$... Но это не единственная проблема, я не могу запустить FOMM который необходим для работы модов, и вообще какие-то куски игры работают, какие-то нет, это полный хаос:

Чуть не забыл, нужно ведь продемонстрировать что эта версия Fallout 3 прекрасно работает в среде Windows, а то ещё начнут говорить что я изначально нерабочую игру пытался запускать в линуксах...

Прописываю в реестр где "установлена" игра, выбираю при этом подходящий для моей версии Windows шаблон файла реестра:

Спокойно запускаю лаунчер игры чтобы прописались настройки, это нужно для нормальной работы модов, игру я не запускаю сейчас:

Хотя нет, всё же нужно один раз полноценно запустить игру, это не проблема, просто немного подзабыл последовательность работы с менеджером модов, он кстати подсказывает что нужно делать, так что накосячить здесь действительно тяжело:

Запускаю ещё раз менеджер модов, загружаю список модов из текстового файла, да, тут целая куча модов которые не выбраны для работы с игрой, и в целом выглядит как куча хлама, но я собирал это всё много лет назад, а потом просто забросил так как совсем потерял интерес к игре, в общем осталось только запустить:

Игра прекрасно работает даже несмотря на то, что Windows 10 предупреждала о возможных проблемах с работой игры, к сожалению я потерял начальное сохранение для пропуска "обучения", потому пришлось проходить с нуля, чтобы выйти в пустоши:

Уровень производительности при этом идеальный, вообще ни одного косяка с производительностью в настоящей Windows, как-то так.

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Fallout 3 (1.7.0.3 GOG License)

DRM-Free версия игры, есть надежда что хоть она заработает по-человечески...

Процесс установки идёт неплохо, спасибо GOG за максимально простой установочный пакет с которым Wine не облажался:

В общем игра установилась и лаунчер запустился без проблем, автоматически определил настройки для моей системы, ну не буду я их трогать и изменять, посмотрим как заработает с рекомендуемыми настройками.

А ещё отмечу что игра при установке записала ключи в реестр, иначе бы лаунчер не запустился нормально, а это значит лишь одно, можно обойти искусственные ограничения дистрибутива и получить доступ к реестру Wine, хотя это не решит проблемы с запуском FOMM...

Пытаясь проверить свои догадки я переустановил дистрибутив в виртуальной машине (так как старый уже сломался), и обнаружил ещё один нюанс ранее не выявленный, дистрибутив не позволяет выбрать частоту монитора, мой монитор не поддерживает 75 Гц, но дистрибутив именно такую частоту выставил и не позволяет изменить рассказывая что это единственная поддерживаемая частота, неужели VirtualBox накосячил?

И да, я смог запустить regedit поковырявшись в файлах Wine, так что теоретически я смог бы запустить пиратскую версию Fallout 3 вручную забросив ключик реестра куда надо:

Ладно, вернёмся к игре, мне нужно было уходить на некоторое время и ПК оставлять включенным не было смысла, потому отправил систему в спящий режим:

Вернувшись я нажал кнопку мыши и ПК нормально проснулся, со спящим режимом порядок, но это так, просто проверил на всякий случай:

Запускаю игру и она запустилась, это радует, но не радует сомнительный уровень производительности:

Кое-как зайдя в игру я понял одно, в это невозможно играть, FPS слишком низкий, ну если конечно не смотреть в пол или потолок постоянно, тогда да, FPS поднимается до приемлемых значений, а ведь это ещё только начало игры...

Выйдя из игры я столкнулся с проблемой которую Microsoft окончательно решили 16 лет назад выпустив Windows Vista, да, у дистрибутива поломалось разрешение экрана после игры, вероятно Fallout 3 использовал настоящий полноэкранный режим, а с этим у дистрибутивов Linux проблемы, вот и поломалось:

Именно поэтому у игрового движка Godot Engine вырезали возможность переводить игры в полноценный полноэкранный режим, ибо дистрибутивы Linux просто ломались от такого, вообще на месте разработчиков Godot я бы не прогибался под кривые дистрибутивы, не работает - пусть исправляют, а то привыкли рассказывать сказки какие дистрибутивы линукса у них "убийцы Windows", а как доходит до дела так сразу руки кривые, мозги вендузятные и масса прочих оправданий...

В общем с Fallout 3 всё сомнительно, игра вроде и работает, но мне не хотелось бы каждый раз исправлять поломанное разрешение экрана после игры, да и вопрос с модификациями остаётся открытым...

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Succubus With Guns (Unity Engine)

С этой игрой одни проблемы, на высоких настройках графики чёрный экран, на низких вроде работает, до перезапуска игры... При сворачивании игра не падает с ошибкой, но зависает, то есть вроде и работает, но никак не реагирует на курсор мыши, короче в это невозможно играть:

И да, производительность просто отвратительная, даже если бы всё остальное нормально работало я бы не смог играть в режиме "слайд шоу", это провал:

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Tower Princess (Unreal Engine)

Эту игру даже запустить не получилось, однозначный провал, больше и сказать нечего:

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Prodeus (Unity Engine)

Эта игра работает, правда уровень производительности отвратительный... С видеокартой Radeon HD 4870 в среде Windows производительность была ничуть не хуже, чем она сейчас есть в дистрибутиве Wubuntu с видеокартой GTX 1070:

Это отчасти провал, ибо нормально играть невозможно...

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Демосцены

Одна не запустилась, другая тоже, но при этом поломала разрешение экрана в дистрибутиве, третья запустилась, но производительность отвратительна, больше нечего сказать:

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Terraria (GOG License, Linux version)

У меня есть некоторые вопросы к расширению установочного пакета (SH), но оно запустилось по двойному клику и установило мне игру, так что ладно:

Запустив игру я первым делом захотел скопировать свои миры и персонажей, но найти папку с игровыми данными в среде Linux оказалось непростой задачей, какие-то не очень умные люди (не разработчики игры) догадались такие данные размещать в каталоге "Home/.local/share/", если бы игра не позволяла быстро открыть каталог со своими данными через меню "Resource Packs", то я бы не нашёл где искать нужную папку в среде Linux:

Дальше столкнулся с проблемой масштабирования интерфейса, я не понимаю почему так получилось, вроде нормально всё работало в главном меню...

Однако даже решив все проблемы я не могу нормально поиграть, игра тормозит и работает медленно, хотя в настройках стоит пропуск кадров, но это не помогает никак, по итогу даже в такую простую игру невозможно играть с моей видеокартой (GTX 1070 8GB):

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Project IGI

Вот и расчехлил я старую игру, интересно, осилит ли дистрибутив её?

Устанавливаю, ярлык на рабочем столе не появился, потому мне пришлось вручную искать исполняемый файл игры и запускать через "exe":

Так как игра заражена DRM костылями первого типа (зависимость от физических носителей), она отказывается работать без оригинального CD диска, как подсунуть игре оригинальный CD диск я не представляю, у меня даже дисковода нет, и в принципе его некуда устанавливать для работы с CD дисками...

Потому у меня есть только один выход, вылечить игру от DRM-подлости со стороны разработчиков, спасибо людям которые сделали "лекарство" для игры, не разработчикам заражённой игры:

Игра работает, правда в главном меню какое-то слайд шоу происходит, но в самой игре не заметил проблем с производительностью, наконец моя GeForce GTX 1070 хоть что-то потянула из игр в среде Linux:

И даже разрешение экрана не поломалось при выходе из игры, красота!

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Установка нормального драйвера для видеокарты

В целом я понял, дистрибутив Wubuntu непригоден для игр, и основная проблема в кривом Open Source драйвере, это уже было понятно когда запустил ChimbaBench.

Так вот, не знаю как косяки со сворачиванием игр, но проблему производительности и кривого изображения в играх вполне может решить нормальный драйвер от производителя видеокарты, и у меня один драйвер есть специально под линуксы.

Здесь можно наблюдать насколько Wine тормозной, иконки установочных пакетов драйверов для Windows очень медленно загружаются, похоже Wine целиком читает файл извлекая иконку из метаданных, что довольно странно, ибо настоящая Windows не тратит время на полное чтения файла при загрузке иконок:

Вечно всё в этих линуксах сделано через пень колоду, неприятно однако, но установочный файл драйвера есть, и я его попытаюсь установить как нормальный человек.

Ожидаемо у меня ничего не получилось, ничего не происходит при попытке открыть установочный пакет драйвера с расширением "run", ладно, иду в терминал, ах да, точно, у дистрибутива терминал из коробки поломан и его невозможно запустить в нужной папке, потому запускаю из меню пуск и своими "кривыми руками" пытаюсь добраться до нужного каталога с драйвером:

Наконец я добрался до нужного файла через терминал, бррр...

Но установочный пакет от NVIDIA поругался на кривой Open Source драйвер и не установился, в процессе драйвер от NVIDIA мне предложил отключить кривой Nouveau добавляя какие-то там конфиги в систему, ну что, это обнадёживает, добавляю и перезагружаю систему:

Однако после перезагрузки ничего не изменилось, похоже нужны другие костыли для отключения кривого Open Source драйвера на видеокарту...

Делать нечего, полез в панель управления, а там залез в раздел с драйверами, мне показали "здоровенный" список с доступными драйверами, конечно же по умолчанию выбран кривой Nouveau драйвер, но проблема не в этом, проблема в том, что кроме кривого Open Source драйвера я не могу ничего выбрать.

Вот у настоящей Windows есть базовый VGA драйвер работающий со всеми видеокартами, да, с ним не поиграть в игры, но этот драйвер как раз и нужен чтобы пользователь имел возможность установить любой другой драйвер на своё усмотрения без лишних конфликтов, а в дистрибутиве Wubuntu доступен только один кривой и конфликтующий с другими драйверами Nouveau.

В списке вроде и есть драйверы, но все это мусор зависимый от репозиториев, без доступа к интернету не установить другой драйвер, и это чертовски серьёзная проблема дистрибутива:

Даже в такой отвратительной ситуации я ещё раз пробовал установить нормальный драйвер, но ничего не вышло, только дистрибутив навязчиво посылал меня на сайт, чтобы я купил профессиональный ключ...

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Заключение

Увы, дистрибутив Wubuntu непригоден для создания игрового ПК, и ладно кривой Open Source драйвер установленный по умолчанию, у Windows тоже не ахти драйвер по умолчанию, но в настоящей Windows я могу подключить флешку с предварительно загруженным драйвером для видеокарты и абсолютно без проблем установить, даже без доступа к интернету.

В дистрибутиве Wubuntu просто невозможно по-человечески установить драйвер на видеокарту, даже имея автономный установочный пакет от производителя видеокарты, это ужасно.

Короче, я показал что происходит при попытке использовать дистрибутив для игр, выводы делайте сами, а я закончу на этом, ибо просто уже устал...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.