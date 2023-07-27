Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux

У дистрибутивов Linux есть одно серьёзное преимущество перед любой Windows, это драйвер LLVMpipe позволяющий запускать приложения зависимые от видеокарты без помощи видеокарты, однако случайно была обнаружена проблема...
[ ] для раздела Блоги
3

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Однажды я выпустил ChimbaBench v2.2, там добавил тест GPU Heavy (v0.5) специально для нагрузки видеокарт:

реклама

И этот тест ну никак не хотел работать когда дистрибутивы Linux установлены в виртуальной машине, приложение просто зависало намертво и закрыть можно было только через диспетчер задач.

Можно было бы сказать что во всём виновата виртуальная машина, и вообще на реальном ПК проблем не будет якобы... Однако есть одно "НО", как-то я запустил Ubuntu 13.04 в виртуальной машине, а в ней ChimbaBench v2.2, ради прикола включил тест GPU Heavy (v0.5), каково же было моё удивление когда ничего не зависло и всё нормально заработало!

И тут я понял, дело не в том что тест GPU Heavy слишком сложен чтобы его осилил процессор без помощи видеокарты через драйвер LLVMpipe, нет, на самом деле это современные дистрибутивы Linux с современными версиями драйвера LLVMpipe не способны осилить тест GPU Heavy...

Simply Linux 10.1

реклама

Начну с данного дистрибутива просто потому что он первый попался под руку среди множества других:

У данного дистрибутива драйвер на основе LLVM 11.0.1 (256 bits), и тест GPU Heavy невозможно запустить, приложение намертво зависает и закрыть возможно только через диспетчер задач, операционная система ничего не делает при попытке закрыть приложение крестиком, всё аналогично и в режиме OpenGL 2.0:

Короче дистрибутив не осилил...

Debian 11.6.0 xfce +nonfree

реклама

Дальше Debian, здесь тоже драйвер на основе LLVM 11.0.1, но при этом тест GPU Heavy был запущен и работает:

И тут я задумался, а вдруг проблема Simply Linux в настройках виртуальной машины? Ведь в Debian завелось же! Но нет, я просто зря потратил время подбирая настройки виртуальной машины для Simply Linux, без вариантов зависает и висит длительное время, я даже количество ядер выделял побольше, тоже никак не помогло осилить тест GPU Heavy:

В общем Debian справился, это радует, однозначно зачёт, а вот Simply Linux незачёт.

Fedora Workstation 37-1.7

реклама

У Fedora LLVMpipe на основе LLVM версии 15.0.0 (256 bits), и версия явно более свежая, однако это никак не помогло осилить GPE Heavy тест, увы:

На кнопку закрытия тоже никак не реагирует система, приложение просто намертво зависло и висит...

OpenSUSE Leap 15.4 Build 31.98 - KDE

Настало время Суслика! И здесь всё отлично, "Суслик" осилил тест GPU Heavy! Хотя версия LLVM 11.0.1 далеко не самая новая, выходит не в LLVM версии дело, а проблема в самом LLVMpipe драйвере у других дистрибутивов:

Похоже мне нужно будет составлять таблицу работоспособности дистрибутивов.

EndeavourOS Cassini Neo 22.12

Увы, Нео уже не тот, не осилил тест GPU Heavy, сколько бы я не ждал... Версия LLVM при этом 15.0.7 (256 bits), но разве это что-то меняет? Закрыть зависшее приложение без помощи диспетчера задач, как обычно, нельзя, даже не знаю, стоит ли дальше упоминать про этот типичный факт:

Однозначно незачёт.

Parabola LXDE 2019.6

Вот и настала очередь свободного дистрибутива, интересно, осилит ли он тест GPU Heavy? Да, этот дистрибутив осилил тест, правда запускался довольно долго, но запустился:

Версия LLVM 8.0 (128 bits).

Rosa Fresh Plasma 5 - 12.2

Роса тоже справилась с задачей, тест запущен и работает:

Версия LLVM 12.0.1 (256 bits), идём дальше.

Pure OS 10 GNOME

Пюрешка, что может быть вкуснее пюрешки? Ладно, запускаю тест и он работает! Меня это очень радует, особенно тот факт, что не возникло никаких проблем с позиционированием окна при изменении разрешения в настройках бенчмарка:

Однозначно зачёт, версия LLVM 11.0.1 (256 bits).

SalentOS 14.04.2 Full

Далее я дёрнул старичка, и он осилил без проблем тест GPU Heavy, правда в режиме OpenGL 2.0 ибо драйвер большее не поддерживает, тем не менее:

Версия LLVM 3.4 (128 bits), а ещё можете полюбоваться на кривые обои рабочего стола, только в дистрибутивах Linux такое счастье можно нынче обнаружить, даже за Windows XP я такого не припомню...

В любом случае это зачёт.

Slackware 15.0

Время Слаки! К сожалению этот дистрибутив не осилил мой тест ни в режиме OpenGL 2.0, ни в режиме OpenGL 3.0, и LLVM 13.0.0 (256 bits) не помог никак:

К сожалению зависшее приложение всё так же невозможно было закрыть без помощи диспетчера задач.

Trisquel 11 MATE

Трещотка в моём нелюбимом исполнении MATE, без помощи диспетчера задач зависшее приложение так же не удалось закрыть, думаю нет смысла объяснять что произошло:

LLVM версии 15.0.6 (256 bits).

Trisquel 11 KDE

Второй шанс трещотки! И она его упустила, висит намертво:

Ubuntu 13.04

Дед выходит на арену и легко раскидывает всех предыдущих неудачников! Даже выдавил 2-3 FPS при разрешении 360p, когда SalentOS с более новым LLVMpipe едва 1 FPS вытягивала имея такое же количество ядер в распоряжении! Да, в режиме OpenGL 2.0 работает, но чего ещё было ждать от Galliun 0.4:

Версия LLVM 3.2 (128 bits).

Ubuntu 14.04.5

Сынок 13 убунты тоже справился, и даже вытянул OpenGL 3.0 версию теста, к качеству изображения конечно есть вопросы, есть засветы которых быть не должно, но оно работает:

Драйвер Gallium 0.4, версия LLVM была 3.8 (128 bits).

Ubuntu 22.04.1

А вот современный малыш к сожалению не справился с тестом GPU Heavy, ещё обновлениями назойливо надоедает, хотя доступ к интернету заблокирован, а в настройках обновления максимально отключены, вот вам и современные дистрибутивы:

Однозначно незачёт, кстати, версия LLVM 13.0.1 (256 bits).

Red OS Murom 7.3.2

Далее идёт богатырь, но силёнок оказалось маловато и GPU Heavy тест одержал верх, приложение висит намертво, и без диспетчера задач не закрыть:

В общем никак, нужно больше кушать каши... Версия LLVM... Да кому она уже нужна? Ладно, версия 12.0.1 (256 bits).

Wubuntu 11.3.3 u22.04.2 KDE

Клон настоящей Windows выходит на сцену! И сразу же уходит с позором:

Версия LLVM 15.0.7 (256 bits).

И на этом пожалуй хватит, остались только 32 разрядные дистрибутивы, но их я не буду уже проверять...

Результаты

Пришло время подвести итоги:

Итого среди современных дистрибутивов 8 провалили тест и 4 прошли, то есть провалило тест в 2 раза больше современных дистрибутивов чем прошло, Trisquel 11 MATE/KDE я посчитал как один дистрибутив, и Parabola LXDE я не учитывал так как он не совсем современный.

Среди древних дистрибутивов 3 из 3 прошли тест, как и Parabola ещё не совсем древняя, но уже и не совсем современная.

Если грубо подсчитать без учета самых древних дистрибутивов, то выходит 9 провалов на 5 успехов.

Каков из этого всего можно сделать вывод? Я могу предположить только два варианта:

1) Разработчики ряда современных дистрибутивов откровенно накосячили, как следствие проблемы с работой приложений использующих встроенный в дистрибутив драйвер LLVMpipe.

2) Разработчики ряда современных дистрибутивов собрали/использовали драйвер LLVMpipe который не удовлетворяет спецификации OpenGL 2.x/3.x, как следствие зависание при попытке запустить тест GPU Heavy требующий чуть больше чем самый минимальный базовый функционал OpenGL.

В любом случае это проблема, и она существенная, особенно если дистрибутив нужно установить на ПК без полноценной видеокарты. В таком случае драйвер LLVMpipe обязан помогать используя процессор для работы, но на практике всё очень печально вышло, драйвер который по сути должен был заменить нефункциональную видеокарту сам оказался нефункциональным в ряде дистрибутивов...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

игры linux games chimbal shedou графика проблема линукс open source opengl
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
67
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
11
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
6
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
1
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
7
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
2
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4
В сеть попали характеристики процессоров Intel 14-го поколения с заблокированным множителем
+
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1
NVIDIA создает искусственный дефицит на RTX 4060 Ti: карты уже почти закончились
+
Intel собирается поднять цены на все процессоры, включая ещё не вышедшие Core 14-го поколения
1

Популярные статьи

"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
5
"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
6

Сейчас обсуждают

Лев корл
16:39
За полляма я бы взял 128 ddr5 и дисков штук 5 по 20 гигов ultrastar 650 Корпус ну так себе, не очень практичный Phantex enthoo 719 какой - нибудь или аналог Пофункциональнее, в общем Чтобы в случае че...
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
century84
16:35
С явным намёком застрелиться?
Зеленский встретился с Залужным и Сырским и подарил главкому ВСУ именной пистолет
Андрей Касянчук
16:33
Что 4090!.. Вот когда появятся новости про РэТэИкс 100500, тогда и надо будет думать о покупке...
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
FelsheR-BAN100905
16:32
Какой длинны провода уши-источник? И почему 40 и 62 часа, если на коробке написано 55 hours?) Трудности перевода?
Обзор беспроводных наушников OneOdio A70
REY_B_
16:28
Не здесь идёт основная битва.. Ой не здесь! - S&P 500 за 3 месяца вырос на 10%. Это на фоне разгорающегося предвыборного противостояния в США, падения спроса, инфляции и Аллеи звёзд, заполненной бомжа...
Ни дня без работы «Ланцетов»: дрон-камикадзе поразил очередной танк Leopard 2
Аня Иванова
16:26
Донбасс находится в составе РСФСР
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
linux4ever
16:26
Ты хронический рукожоп, который даже не смог запустить свой собственный тест:
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
Victor Konovalov
16:22
отстойная игра для девочек
Небольшое тестирование в игре GYLT
KillerOK
16:21
Согласен! Ну нравится им за океаном жить в своих фантазиях, да и бог с ними, пускай живут в них, но нам то зачем это?
Bloomberg: ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины и уже добились там значимых успехов
swr5
16:13
Ага, ага, вот только на моей Fedora 38 штук пять игровых лаунчеров и два харда забиты под сотню разными вполне современными играми, которые прекрасно все работают и меня радуют.
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем