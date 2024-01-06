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saliikr
Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
Некоторые компании привозят на выставку мониторы, ТВ или ноутбуки с искусственным интеллектом. Другие демонстрируют сиденье для унитаза, с которым можно разговаривать. 151-летняя компания по производству сантехники Kohler представит сиденье для биде PureWash E930 с поддержкой Alexa и Google Assistant в Лас-Вегасе на следующей неделе

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Некоторые компании демонстрируют на выставке CES мониторы, телевизоры или ноутбуки на базе искусственного интеллекта. Напротив, компания Kohler, производящая бытовую технику для ванных комнат со 151-летней историей, представит сиденье для биде PureWash E930 в Лас-Вегасе на следующей неделе. Разработанный для большинства удлиненных унитазов, этот аксессуар превращает обычные унитазы в интеллектуальные приспособления с интеграцией Alexa или Google Assistant.

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Колер описывает сиденье для биде PureWash E930 как предлагающее "свежесть личной гигиены в тонком, низкопрофильном дизайне". По цене 2149 долларов он представляет собой потенциально экономичную и удобную в установке альтернативу высококачественным умным туалетам, стоимость некоторых из которых колеблется от 8000 до 10 000 долларов.

Оснащенный технологией распознавания движения, PureWash E930 открывает и закрывает крышку без помощи рук. В режиме самоочистки используется встроенный ультрафиолетовый свет. С помощью голосовых команд через Alexa или Google Home пользователи могут управлять различными функциями, такими как распылитель для биде, осушитель теплого воздуха и ультрафиолетовая очистка.

Сиденье для биде поддерживает передний и задний режимы мойки, оснащено сиденьем с подогревом и пультом дистанционного управления с двумя программируемыми настройками. Оно автоматически запотевает перед использованием унитаза для улучшения ополаскивания во время смыва. Пользователи могут регулировать температуру и напор воды, выбирая между колеблющимися или пульсирующими струями.

Дополнительные функции включают режим форсированного распыления (только сзади) для максимального давления, детский режим, обеспечивающий бережную стирку, и систему подачи теплого воздуха с регулируемой температурой для сушки. Сиденье оснащено светодиодной подсветкой для ночного освещения и технологией "бесшумного закрытия" Kohler, предотвращающей хлопанье сиденья. Функция быстрого отсоединения облегчает извлечение для тщательной очистки.

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В настоящее время PureWash E930 доступен для заказа в белом цвете на веб-сайте Kohler, а в конце февраля планируется выпуск в черном цвете.

#умный дом #исскусвенный интеллект
9
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Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
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Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
Шарманщик
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Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
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Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
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