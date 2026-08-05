Компания General Motors только начала поставки машин с голосовым помощником Google Gemini, а уже заявила о разработке собственного ИИ-ассистента. По словам топ-менеджеров, универсальный бот от Google не способен решать задачи, которые требуют глубокого знания конкретных автомобилей GM.
Изображение: Сarscoops
Директор по голосовым технологиям GM Анна Сантос в интервью CNBC пояснила: новый ассистент будет «глубоко интегрирован» и объединит разговорный ИИ с базой знаний GM и интеллектуальными функциями OnStar. Система сможет лучше понимать автомобиль и потребности водителя.
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GM работает с неназванным поставщиком языковых моделей. В перспективе ассистент получит прогнозное обслуживание и доступ к телеметрии машины в реальном времени. Сейчас информационно-развлекательная система GM работает на Android Automotive от Google, и в этом году ИИ-помощник Gemini появится в миллионах автомобилей 2022 года и новее. Но все дело в том, что его возможности ограничены, так как он не знает специфику конкретных моделей марки.
Вице-президент GM Дэвид Ричардсон ранее заявлял, что собственный ИИ будет предугадывать потребности водителя и делать каждую поездку комфортнее. Сроки готовности системы пока не раскрываются. После разработки ее будут тестировать на всех моделях GM.