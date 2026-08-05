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Спустя всего несколько месяцев после начала поставок Google Gemini, компания GM заявляет, что ей необходим собственный ассистент для выполнения задач, недоступных для универсального бота.

Компания General Motors только начала поставки машин с голосовым помощником Google Gemini, а уже заявила о разработке собственного ИИ-ассистента. По словам топ-менеджеров, универсальный бот от Google не способен решать задачи, которые требуют глубокого знания конкретных автомобилей GM.

Изображение: Сarscoops

Директор по голосовым технологиям GM Анна Сантос в интервью CNBC пояснила: новый ассистент будет «глубоко интегрирован» и объединит разговорный ИИ с базой знаний GM и интеллектуальными функциями OnStar. Система сможет лучше понимать автомобиль и потребности водителя.

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GM работает с неназванным поставщиком языковых моделей. В перспективе ассистент получит прогнозное обслуживание и доступ к телеметрии машины в реальном времени. Сейчас информационно-развлекательная система GM работает на Android Automotive от Google, и в этом году ИИ-помощник Gemini появится в миллионах автомобилей 2022 года и новее. Но все дело в том, что его возможности ограничены, так как он не знает специфику конкретных моделей марки.

Вице-президент GM Дэвид Ричардсон ранее заявлял, что собственный ИИ будет предугадывать потребности водителя и делать каждую поездку комфортнее. Сроки готовности системы пока не раскрываются. После разработки ее будут тестировать на всех моделях GM.