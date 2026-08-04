Casio представила в Японии часы Pro Trek PRJ-B001EX-1 для активного отдыха.

Японский производитель Casio анонсировал новую модель из линейки Pro Trek, предназначенную для туристов и любителей активного отдыха. Модель PRJ-B001EX-1 получила ремешок с необычной функцией — в него можно складывать мелкие вещи.

©Casio

Двусторонний тканевый ремешок имеет небольшой карман, куда помещаются ключи, монеты или сложенные купюры. При необходимости ремешок переворачивают — он закрывает циферблат, защищая его от повреждений. На ремешке предусмотрено крепление для карабина, так что часы можно прицепить к рюкзаку или другому походному снаряжению.

©Casio

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Корпус весом 51 грамм выполнен из биоразлагаемой смолы. Водонепроницаемость — до 100 метров, часы работают при температуре до -10°C. Питание — от солнечной батареи Tough Solar, заряда хватает на семь месяцев обычной работы и до 18 месяцев в энергосберегающем режиме. Есть Bluetooth для синхронизации со смартфоном и функция «Время и место»: нажатие кнопки записывает координаты и время в приложении. Поворотный безель блокирует боковые кнопки, предотвращая случайные нажатия. Среди стандартных функций — секундомер, таймер, пять будильников и двойная подсветка.

©Casio

Предзаказ уже открыт по цене ¥33000 (~$210), старт продаж — в конце августа.

©Casio