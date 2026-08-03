Seiko представила ограниченную серию часов Prospex 1965 Heritage Diver HBC010 тиражом 1400 экземпляров. Модель с тёмно-зеленым циферблатом, вдохновленным австрийским озером Халльштатт, будет доступна исключительно на европейском рынке.

Японский часовой бренд Seiko анонсировал новинку для европейских покупателей. Модель Prospex 1965 Heritage Diver HBC010 — это переиздание легендарных дайверских часов 62MAS, выпущенное ограниченным тиражом в 1400 штук. Часы не будут продаваться за пределами Европы.

©Seiko

Корпус новинки от Seiko диаметром 40 мм и толщиной 13 мм обеспечивает водонепроницаемость до 300 метров. Заводная головка расположена на отметке 3 часа. Циферблат выполнен в темно-зеленом цвете с эффектом солнечных лучей, метки и стрелки имеют позолоченное покрытие. Окошко даты находится на позиции 4:30, а не на привычном месте. Внутри установлен автоматический механизм Seiko 6R55 с ручным подзаводом, 24 камнями и 72-часовым запасом хода. Однонаправленный безель выполнен в тон циферблату.

©Seiko

реклама

В комплекте с часами покупатель получает два ремешка: стальной браслет с раскладывающейся застежкой, удлинителем для гидрокостюма и регулировкой, а также дополнительный черный силиконовый ремешок.

В Великобритании часы стоят £1450, в еврозоне — €1650. Разница в цене значительно превышает курсовую разницу, что говорит о независимом ценообразовании для двух регионов. Модель доступна только в европейских магазинах, и информация о более широком выпуске отсутствует.