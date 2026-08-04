Производитель игровых аксессуаров Pwnage представил мышь Vanta с механикой Vantage Click System — пользователь может менять усилие нажатия, ход кнопок и тактильный отклик с помощью обычной отвертки.

Компания Pwnage анонсировала игровую мышь Vanta с уникальной системой механической настройки кликов. В отличие от решений с магнитными сенсорами, здесь пользователь самостоятельно регулирует геометрию нажатия с помощью отвертки.

©Pwnage

Система Vantage Click System позволяет независимо настраивать левую и правую кнопки. Отверткой, доступ к винтам которой открывается через перфорированный верхний корпус, пользователь меняет усилие нажатия, предварительный ход, дистанцию срабатывания, силовую кривую и тактильный отклик. При этом регулировка не влияет на время отклика, задержки и энергопотребление — в отличие от программных решений или магнитных сенсоров, как у Logitech G Pro X Superstrike.

©Pwnage

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Магниевый корпус весит 49 граммов, при этом не прогибается при нажатиях. Мышь имеет симметричную форму и доступна в четырех цветах. Также предусмотрена регулировка положения сенсора XERO (разработка PixArt и Pwnage) в зависимости от хвата. Модель поддерживает частоту опроса 8000 Гц по беспроводному каналу 2,4 ГГц.





©Pwnage

Предзаказ открыт на сайте производителя. Цена черной, белой и платиновой версий — $159, цвет Nacho — $169. В комплекте идут белые PTFE-ножки.