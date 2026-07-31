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Global_Chronicles
Tecno опубликовала фотографии концепта смартфона с безрамочным дисплеем
Компания Tecno официально анонсировала концептуальный смартфон Next-Gen Borderless Concept с дисплеем, лишенным рамок.
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Смартфоны с ультратонкими рамками существуют уже много лет, но по-настоящему безрамочного дисплея производителям создать не удавалось. Tecno утверждает, что смогла решить эту задачу. Компания представила концептуальный смартфон Next-Gen Borderless Concept с экраном, у которого рамки полностью отсутствуют.

 ©GSMArena

Толщина рамок составляет 0 миллиметров. Такого результата, по данным компании, удалось добиться за счет усовершенствованной внутренней компоновки, новых технологий упаковки экранов и структурной модернизации. Технических подробностей Tecno не раскрывает, но обещает рассказать больше на презентации.

©GSMArena

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Концепт получил захватывающий внешний вид — практически невидимые границы вокруг экрана. На опубликованных изображениях устройство сравнивают с iPhone 17 Pro, и разница в толщине рамок сразу заметна. При этом в дисплее все же есть вырез под фронтальную камеру.

©GSMArena

Пока это только концепт, но в анонсе говорится, что Tecno может внедрить технологию нулевых рамок в будущие серийные смартфоны. Публичный показ новинки состоится на выставке IFA 2026 в Берлине в сентябре.

#tecno #концепт #ifa 2026 #безрамочный смартфон
Источник: gsmarena.com
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