HMD Global выпустила в Китае кнопочный телефон Nokia 250 4G Smart. Модель с защитой IP54, считывателем QR-кодов и встроенным голосовым переводом ориентирована на тех, кто хочет базовый телефон с современными платежными возможностями.

HMD Global продолжает выпускать кнопочные телефоны для рынков, где они остаются востребованными. Новая модель Nokia 250 4G Smart сочетает классический форм-фактор с рядом цифровых функций.

Изображение: GizmoChina

Телефон получил 2,8-дюймовый ЖК-экран, фронтальную камеру на 0,3 Мп со светодиодной вспышкой и основную камеру на 2 Мп. Корпус защищён от пыли и брызг по стандарту IP54. Внутри установлен процессор Unisoc T137 с частотой 1,3 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ встроенной. Батарея емкостью 1950 мАч заряжается через порт USB-C. В качестве операционной системы используется RTOS — система реального времени, которая обеспечивает стабильную работу.

реклама

Помимо базовых функций, производитель добавил несколько интеллектуальных возможностей: облачный сервис Cloud Phone, поддержку платежей через Alipay, голосовой перевод и сканер QR-кодов. Эти опции делают телефон удобным для повседневных задач, но не превращают его в смартфон с полным набором приложений.

HMD активно расширяет присутствие кнопочных телефонов в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, адаптируя модели под региональные сервисы. Nokia 250 4G Smart ориентирован на пользователей, которым нужен надежный аппарат с долгим временем работы и базовыми цифровыми инструментами. Телефон предлагается в двух цветах.