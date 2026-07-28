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Global_Chronicles
Представлен Nokia 250 4G Smart — кнопочный телефон с QR-сканером, голосовым переводом и защитой IP54
HMD Global выпустила в Китае кнопочный телефон Nokia 250 4G Smart. Модель с защитой IP54, считывателем QR-кодов и встроенным голосовым переводом ориентирована на тех, кто хочет базовый телефон с современными платежными возможностями.
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HMD Global продолжает выпускать кнопочные телефоны для рынков, где они остаются востребованными. Новая модель Nokia 250 4G Smart сочетает классический форм-фактор с рядом цифровых функций.

 Изображение: GizmoChina 

Телефон получил 2,8-дюймовый ЖК-экран, фронтальную камеру на 0,3 Мп со светодиодной вспышкой и основную камеру на 2 Мп. Корпус защищён от пыли и брызг по стандарту IP54. Внутри установлен процессор Unisoc T137 с частотой 1,3 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ встроенной. Батарея емкостью 1950 мАч заряжается через порт USB-C. В качестве операционной системы используется RTOS — система реального времени, которая обеспечивает стабильную работу.

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Помимо базовых функций, производитель добавил несколько интеллектуальных возможностей: облачный сервис Cloud Phone, поддержку платежей через Alipay, голосовой перевод и сканер QR-кодов. Эти опции делают телефон удобным для повседневных задач, но не превращают его в смартфон с полным набором приложений.

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HMD активно расширяет присутствие кнопочных телефонов в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, адаптируя модели под региональные сервисы. Nokia 250 4G Smart ориентирован на пользователей, которым нужен надежный аппарат с долгим временем работы и базовыми цифровыми инструментами. Телефон предлагается в двух цветах.

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Источник: gizmochina.com
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