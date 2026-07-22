Компания Light представила раскладной телефон Light Flip с 2,8-дюймовым OLED-экраном и поддержкой 5G.

Современные смартфоны перегружены приложениями и постоянно отвлекают уведомлениями. Light предлагает телефон, который выполняет только базовые задачи и не пытается удерживать внимание. Телефон выполнен в классическом форм-факторе раскладушки. Вес устройства — 160 граммов. Корпус доступен в шести цветах: черный, темно-синий, красный, розовый, желтый и светло-серый.

Изображение: GizmoChina

Основной дисплей — 2,8-дюймовая OLED-панель с разрешением 640 на 480 пикселей. Экран не поддерживает сенсорное управление — навигация осуществляется через физическую клавиатуру с T9-раскладкой. Внешнего экрана у телефона нет, только светодиодный индикатор уведомлений.

Изображение: GizmoChina

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За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek MT8873, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя. Устройство поддерживает 5G и 4G LTE, имеет слот для nano-SIM и eSIM, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Набор портов включает USB-C 2.0 и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Емкость аккумулятора составляет 1800 мАч, батарея съемная. Основная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор, но сохраняет снимки в разрешении 12 Мп. Устройство защищено от пыли и брызг по стандарту IP54.

Телефон работает на LightOS. Из предустановленных приложений доступны звонки, SMS, будильник, калькулятор, календарь, заметки, музыкальный и подкаст-плеер, навигация, погода и двухфакторный аутентификатор. Компания запустила программу для разработчиков, которая позволит создавать дополнительные инструменты для платформы. Light Flip уже доступен для предзаказа по цене $299 (эквивалентно ₽23 465). Начало поставок запланировано на апрель 2027 года.