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Global_Chronicles
В GizmoChina составили подборку лучших кнопочных и минималистичных телефонов июля 2026
Сайт GizmoChina опубликовал подборку лучших простых телефонов, актуальных для покупки в июле 2026 года. В список вошли как классические кнопочные модели, так и устройства с минимальным набором современных функций для разных сценариев использования.
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Сайт GizmoChina представил новую подборку, на этот раз простых мобильных телефонов, которые редакция считает наиболее удачными вариантами для покупки в июле 2026 года. В список вошли модели с разным подходом к функциональности: от полностью минималистичных устройств без социальных сетей до защищенных аппаратов и телефонов, сохраняющих доступ только к самым необходимым приложениям.

 Изображение: GizmoChina 

Итак, девять лучших предложений от GizmoChina.

Изображение: GizmoChina 

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✅Бруклинская компания Light выпустила третью версию своего минималистичного телефона.

Light Phone III получил 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную. В устройстве отсутствуют браузер, соцсети и почта. Телефон работает на операционной системе LightOS с поддержкой звонков, SMS, GPS, заметок, календаря и музыкального плеера. Экран отображает черно-белый текст и фигуры, а боковое колесико регулирует яркость или управляет вспышкой.

 Изображение: GizmoChina 

✅Nokia 2660 Flip — это раскладушка с поддержкой 4G без доступа в интернет.

Внешний экран показывает имя звонящего, время и уровень заряда. Емкости аккумулятора 1450 мАч хватает на несколько дней работы. Боковая кнопка экстренного вызова позволяет отправить сообщение пяти сохраненным контактам. В телефоне есть FM-радио, работающее без наушников.

 Изображение: GizmoChina 

✅Nokia 110 4G (2024) предлагает классический моноблок без Wi-Fi и магазина приложений. Устройство поддерживает 4G и HD Voice для улучшения качества звонков. Вместо микро-USB производитель установил порт USB-C.

 Изображение: GizmoChina 

✅Mudita Compakt выделяется 4,3-дюймовым экраном на электронных чернилах E Ink.

Технология имитирует бумагу и снижает нагрузку на глаза. Телефон работает на кастомизированной версии Android с набором базовых функций: карты, диктофон, заметки и календарь. Устройство оснащено сканером отпечатков и поддержкой беспроводной зарядки Qi. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч. Физический переключатель отключает микрофоны, камеры и все беспроводные модули.

 Изображение: GizmoChina 

✅Cat S22 Flip подходит для тех, кто переходит со смартфона, но не хочет терять важные приложения.

Телефон защищен по стандарту MIL-STD-810H и работает на полноценном Android 11 с магазином Google Play. Устройство позволяет установить WhatsApp, Spotify, Uber и карты, но медленный процессор и маленький экран делают использование соцсетей неудобным. Емкости аккумулятора хватает чуть более чем на сутки.

 Изображение: GizmoChina 

✅Punkt MP02 получил узнаваемый дизайн и поддержку зашифрованного мессенджера Signal.

Телефон работает на Apostrophy OS — модифицированной версии Android без браузера, рекламы и магазина приложений. Монохромный интерфейс минимизирует отвлечение на цвета и иконки.

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 Изображение: GizmoChina 

✅Dumber Mini сочетает кнопочное управление с работой необходимых приложений: WhatsApp, Messenger, Spotify и Google Maps.

В данной модели телефона нет Google Play, но есть встроенный магазин «More Apps», в котором размещены только необходимые, не отвлекающие внимание утилиты, такие как Календарь, Погода и Заметки. Инструмент блокировки позволяет навсегда закрыть доступ к браузеру и отвлекающим программам.

 Изображение: GizmoChina 

✅HMD Barbie Phone позиционируется как первый телефон для детей.

В нем отсутствуют соцсети и стриминговые сервисы. Родители могут заблокировать браузер, камеру и функции обмена данными через защищенное паролем меню. Телефон поставляется в коробке-шкатулке со сменными задними панелями, наклейками и стразами. Устройство имеет интерфейс в стиле Барби, специальную мелодию звонка и версию игры «Змейка».

 Изображение: GizmoChina 

✅Easyfone Prime A6 разработан для пожилых людей.

Телефон оснащен крупным шрифтом, большими кнопками с подсветкой и функцией голосового набора номера. Устройство совместимо со слуховыми аппаратами M4/T4. На задней панели расположена кнопка SOS, которая при нажатии оповещает до пяти экстренных контактов, включает сирену и отправляет сообщение с координатами. Боковые слайдеры управляют блокировкой экрана и фонариком.

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Источник: gizmochina.com
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