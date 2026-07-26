Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Specialized выпустил горный электровелосипед с углеродной рамой, полной подвеской за $13 000
Американский производитель Specialized представил новый электрический горный велосипед S-Works Turbo Levo R Ultralight.
реклама

Компания Specialized расширила линейку электрических горных велосипедов новой моделью. S-Works Turbo Levo R Ultralight получил легкую углеродную раму, мощный мотор и полную подвеску. Велосипед позиционируется как один из самых легких в своем классе.

 ©Specialized

Новинка весит всего 18 кг. Для сравнения: в линейке бренда это один из самых легких электровелосипедов с полной подвеской. Рама выполнена из нового углеродного материала FACT 11. Спереди установлена вилка с ходом 140 мм, сзади — 130 мм. За амортизацию отвечает фирменная система GENIE с возможностью регулировки геометрии.

©Specialized

реклама

За движение отвечает мотор S-Works 3.1, который выдает пиковую мощность 850 Вт и крутящий момент 111 Н·м. Этот же двигатель используется в модели Levo 4 X. В зависимости от комплектации доступны батареи на 600 или 840 Вт·ч. Производитель заявляет о времени работы до 4,4 часов, но реальный показатель сильно зависит от рельефа и выбранного режима помощи. Для дальних поездок предлагается дополнительный удлинитель запаса хода на 280 Вт·ч.

🔥 Возможно, это вам так же будет интересно:☟ 

Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией

Canyon покажет концепт шоссейного велосипеда с интеллектуальной системой анализа дорожной обстановки

©Specialized

Велосипед оснащен 2,2-дюймовым дисплеем Mastermind, поддерживает приложение и технологию Apple Find My. Зарядное устройство на 12 ампер предлагает несколько режимов, включая быструю зарядку и функцию сохранения батареи на 80% для продления срока службы.

©Specialized

Модель доступна в единственном цвете — матовый карбон. Стоимость — $12 999,99.

#электровелосипед #горный велосипед #e-mtb #specialized #s-works turbo levo r ultralight
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
Движение Солнечной системы по Млечному пути могло повлиять на появление континентов Земли
Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
В России представили бульдозер с трансмиссией без гидравлики и масла
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем
Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
В США готовят федеральные стандарты для автомобильных ручек из-за Tesla
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Инженеры из США создали делающий объекты невидимыми для тепловизоров 3D-плащ
КМЗ разработал дизель-генераторы для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования
Латвийский Сейм запретил радиостанциям транслировать восемь песен Раймонда Паулса
Космический корабль Starship компании SpaceX вывел на орбиту спутники Starlink во время испытания
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев
Bosgame выпустила доступный мини-ПК E6 ECO с возможностью вывода изображения на три 4K-монитора
SpaceX провела испытания сверхтяжёлой ракеты Starship после двух переносов
Ugreen выпускает ультратонкую зарядку на 100 Вт, способную заряжать даже ноутбук
Microsoft добилась от LG отказа от скрытой установки рекламы на ПК с Windows 11

Популярные статьи

«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter