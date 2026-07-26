Американский производитель Specialized представил новый электрический горный велосипед S-Works Turbo Levo R Ultralight.

Компания Specialized расширила линейку электрических горных велосипедов новой моделью. S-Works Turbo Levo R Ultralight получил легкую углеродную раму, мощный мотор и полную подвеску. Велосипед позиционируется как один из самых легких в своем классе.

©Specialized

Новинка весит всего 18 кг. Для сравнения: в линейке бренда это один из самых легких электровелосипедов с полной подвеской. Рама выполнена из нового углеродного материала FACT 11. Спереди установлена вилка с ходом 140 мм, сзади — 130 мм. За амортизацию отвечает фирменная система GENIE с возможностью регулировки геометрии.

©Specialized

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За движение отвечает мотор S-Works 3.1, который выдает пиковую мощность 850 Вт и крутящий момент 111 Н·м. Этот же двигатель используется в модели Levo 4 X. В зависимости от комплектации доступны батареи на 600 или 840 Вт·ч. Производитель заявляет о времени работы до 4,4 часов, но реальный показатель сильно зависит от рельефа и выбранного режима помощи. Для дальних поездок предлагается дополнительный удлинитель запаса хода на 280 Вт·ч.

©Specialized

Велосипед оснащен 2,2-дюймовым дисплеем Mastermind, поддерживает приложение и технологию Apple Find My. Зарядное устройство на 12 ампер предлагает несколько режимов, включая быструю зарядку и функцию сохранения батареи на 80% для продления срока службы.

©Specialized

Модель доступна в единственном цвете — матовый карбон. Стоимость — $12 999,99.