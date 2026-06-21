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Global_Chronicles
Canyon покажет концепт шоссейного велосипеда с интеллектуальной системой анализа дорожной обстановки
Компания Canyon представит концептуальный велосипед Predict. Система анализирует окружающую обстановку, прогнозирует действия других участников движения и предупреждает велосипедиста с помощью света, вибраций и дисплея.
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Производители велосипедов все чаще демонстрируют не только готовые модели, но и разработки, которые могут определить направление развития отрасли. Одним из таких проектов стал концепт Canyon Predict.

Фото: Canyon 

Компания Canyon представит концептуальный велосипед Predict на выставке Eurobike во Франкфурте. Это шоссейная модель без электропривода, однако часть реализованных в ней решений в будущем может появиться и в более дорогих электровелосипедах.

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Система Predict анализирует окружающую обстановку в реальном времени. При этом она не ограничивается фиксацией текущей ситуации на дороге, а пытается прогнозировать действия других участников движения.

Для работы комплекс использует набор сенсоров, включая камеру, радар и датчик движения, установленный в ступице колеса. Электроника отслеживает обстановку и передает предупреждения через световые сигналы, тактильную обратную связь и встроенный дисплей. Дополнительно систему можно связать со шлемом, оснащенным проекционным экраном.

Концепт также получил адаптивные функции. Например, велосипед способен автоматически опускать подседельный штырь, чтобы изменить положение центра тяжести в потенциально опасной ситуации.

Пока Canyon не сообщала о планах по выпуску серийной версии Predict. На данный момент проект остается концептуальной разработкой.

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Источник: notebookcheck.net
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