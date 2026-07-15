Samsung проводит внутреннее расследование из-за жалоб владельцев Galaxy S26 Ultra на красноватое пятно в центре экрана. Проблема проявляется спустя несколько месяцев использования.

После выхода Galaxy S26 Ultra начали появляться сообщения о необычном изменении цвета дисплея. Пока проблема затронула лишь часть устройств, однако Samsung уже приступила к внутренней проверке.

Изображение: GizmoChina

По словам владельцев смартфона, красноватый оттенок возникает не сразу после покупки. Чаще всего его замечают через два-три месяца эксплуатации, причем изменение цвета располагается в центре экрана. Это отличает ситуацию от обычных особенностей AMOLED-панелей, когда общий цветовой тон можно скорректировать через настройки.

Часть пользователей связывает проблему с функцией Privacy Display. Эта технология ограничивает углы обзора и помогает скрывать содержимое экрана от окружающих. При этом некоторые предполагают, что особенности ее работы способны повлиять на равномерность свечения панели со временем. Подтверждений этой версии пока нет, а фотографии, опубликованные владельцами устройств, не позволяют сделать однозначные выводы.

Изображение: GizmoChina

Samsung заявила, что проводит внутреннюю проверку. Компания пока не обнаружила связи между появлением красного оттенка, функцией Privacy Display, конструкцией дисплея или отдельными производственными партиями. Официальные причины возникновения проблемы на данный момент не названы.