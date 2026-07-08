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Global_Chronicles
MOZA создала оборудование для авиасимуляторов с дисплеями и панелями как в Boeing и Airbus
Компания MOZA представила новую линейку дисплеев и панелей для авиасимуляторов, воссоздающих органы управления в кабинах Boeing и Airbus. Все устройства подключаются через USB и не требуют отдельного HDMI-кабеля.
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Домашние авиасимуляторы постепенно получают оборудование, похожее на реальные элементы управления самолетами. Компания MOZA, известная также своими устройствами для гоночных симуляторов, представила новую серию компонентов для создания кабины цифрового пилота.

 Изображение: MOZA

В новую линейку вошли электронный модуль управления полетом MA3F EFCM, дисплеи бортовых компьютеров MA3F и MB7F, приборная панель MGX1000 и комплект FMP18. Устройства рассчитаны на пользователей, которые хотят собрать более реалистичную систему управления для авиасимуляторов.

Изображение: MOZA

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MA3F EFCM повторяет принципы работы Airbus FCU и EFIS. Модуль получил физические элементы управления, собственные дисплеи и механизм, имитирующий работу органов управления автопилотом. Стоимость основного блока составляет 149 $ (эквивалентно ≈ 11340 ₽ по курсу ЦБ РФ на 08.07.2026), дополнительные левые и правые модули продаются отдельно по 99 $ (эквивалентно ≈ 7540 ₽ по курсу ЦБ РФ на 08.07.2026).

Изображение: MOZA

Дисплеи MA3F и MB7F оснащены системами бортовых компьютеров Boeing и Airbus, работают через USB и используют IPS-экраны высокого разрешения. Цена каждого устройства составляет 199 $ (эквивалентно ≈ 15150 ₽ по курсу ЦБ РФ на 08.07.2026).

Изображение: MOZA

Приборная панель MGX1000 получила 10,4-дюймовый IPS-дисплей и выполнена в стиле современных стеклянных кабин. Она стоит 449 $ (эквивалентно ≈ 34180 ₽ по курсу ЦБ РФ на 08.07.2026) и также работает без отдельного HDMI-подключения.

Изображение: MOZA

Самым дорогим устройством стал комплект FMP18 за 849 $ (эквивалентно ≈ 64640 ₽ по курсу ЦБ РФ на 08.07.2026). Он создан по мотивам кабин истребителей и включает три дисплея, модульную конструкцию и сменные панели с магнитным креплением.

#usb #дисплей #microsoft flight simulator #симулятор #авиасимулятор #displaylink #moza #efcm #fmp18 #mgx1000 #кабина пилота #панель
Источник: tweaktown.com
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