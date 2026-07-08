SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США заявку на развертывание группировки из 100 000 спутников Starlink третьего поколения.

SpaceX готовится к следующему этапу развития своей спутниковой сети. Компания раскрыла основные характеристики аппаратов нового поколения и обратилась за разрешением на их массовое развертывание.

Изображение: WCCFTech

SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США заявку на запуск до 100 000 спутников Starlink третьего поколения. Компания планирует разместить их на очень низкой околоземной орбите, где аппараты будут работать на высотах около 323–327,5 км и 473–477,5 км.

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По сути, Gen3 представляет собой полностью переработанную платформу. Масса каждого спутника достигнет 2000 кг против 575 кг у моделей второго поколения. Из-за этого выводить их на орбиту планируют только при помощи космического корабля Starship.

Главное отличие новой серии связано с возможностями передачи данных. SpaceX рассчитывает увеличить скорость нисходящего канала до 1 Тбит/с, а восходящего — до 160–200 Гбит/с. Общая пропускная способность радиочастотных и лазерных каналов связи составит около 4 Тбит/с на один спутник.

Новые спутники оснастят усовершенствованными фазированными антенными решетками, системой электронного управления лучом, оптическими межспутниковыми каналами связи, двигателями Argon Hall, модернизированными вычислительными системами и более крупными солнечными батареями. При этом для использования всех возможностей сети нового поколения существующим терминалам Starlink потребуется обновление оборудования.