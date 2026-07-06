НАСА завершило масштабные испытания прототипа марсохода ERNEST в пустыне Южной Калифорнии.

Испытания новых планетоходов все чаще проходят в условиях, максимально приближенных к будущим космическим экспедициям. Именно такую задачу выполнила новая разработка Лаборатории реактивного движения НАСА.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Марсоход ERNEST (Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain) преодолел маршрут длиной 26 километров за семь дней. В движении он провел более 37 часов и, по сути, выполнил почти весь путь самостоятельно, тогда как инженеры лишь минимально вмешивались в его работу.

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Главная цель проекта заключается в создании машин, которые смогут самостоятельно оценивать окружающую местность, выбирать безопасный маршрут и проходить участки, недоступные предыдущим поколениям марсоходов. При этом ERNEST использует новую конструкцию колес, активную подвеску и систему искусственного интеллекта, распознающую препятствия в реальном времени.





Перед полевыми испытаниями программное обеспечение прошло многомесячное обучение в виртуальной среде с тысячами симуляций. Затем платформу проверили на специальной трассе Mars Yard, после чего отправили в калифорнийскую пустыню.

Четырехколесная конструкция позволяет марсоходу изменять характер движения, объезжать препятствия и перемещаться в разных направлениях. Во время испытаний специалисты также проверили работу ERNEST ночью и при слабом освещении, имитируя условия будущих экспедиций на Луну. Скорость прототипа достигает 1 км/ч, что заметно превышает показатели действующих марсоходов.