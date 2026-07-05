SpaceX отчиталась об уничтожении 260 спутников Starlink за шесть месяцев. Еще 349 готовят к сжиганию.

Спутники Starlink работают около пяти лет, после чего их топливо заканчивается. Тогда они получают команду сойти с орбиты и сгореть в атмосфере. За полгода SpaceX уничтожила таким образом 260 аппаратов.

Изображение: Tom's Hardware

В отчете для Федеральной комиссии по связи США SpaceX указала, что с декабря 2025 по май 2026 года сожгла 176 спутников первого поколения и 84 — второго. Общая численность группировки превышает 10 тысяч аппаратов.

реклама

Вес каждого спутника — от 260 до 1250 килограммов. Забирать их с орбиты технически сложно и дорого, поэтому компания выбирает сжигание. При входе в атмосферу космические аппараты полностью разрушаются от трения, не оставляя падающих обломков.

Именно этот метод вызывает вопросы у экологов. Они требуют изучить, как продукты сгорания спутников влияют на верхние слои атмосферы. Однако FCC уже давно не включает спутники в экологические проверки. Комиссия объясняет это тем, что космические операции находятся за пределами юрисдикции США. Это правило пока не утверждено официально.

Spacex планирует увеличить группировку до 42 тысяч спутников. В январе FCC разрешила запустить еще 7500 аппаратов второго поколения. Компания строит завод Gigasat площадью около 1 миллиона квадратных метров для производства новых спутников — в том числе аппаратов A1, которые будут работать как орбитальные центры обработки данных с вычислительной мощностью 120 кВт.