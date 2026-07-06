До официальной презентации новых устройств Samsung продолжает публиковать короткие рекламные ролики. Хотя компания не раскрывает характеристики будущих моделей, содержание кампании уже позволяет выделить ее главную тему.
В опубликованных тизерах Samsung показывает привычные предметы, включая кусочки пиццы, шоколадные батончики, пазлы, краску и фотополоски, которые приобретают более широкую прямоугольную форму. При этом в роликах постоянно появляются фразы «Новая форма», «Совершенно новый кусочек» и «Смелый штрих, новая форма». В одном из видео также демонстрируется цифра «8».
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По сути, рекламная кампания указывает на заметное изменение внешнего вида серии Galaxy Z Fold 8. Ранее появлялись сообщения, что смартфон получит более широкий и менее вытянутый внешний экран по сравнению с предыдущими поколениями. Такой формат может сделать набор текста, просмотр сайтов и работу с мультимедиа удобнее.
Кроме того, в тизерах заметны пастельные оттенки, которые могут намекать на будущие варианты оформления корпуса. По имеющимся сведениям, Samsung представит Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое ожидается 22 июля.