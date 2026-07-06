Samsung выпустила серию тизерных роликов перед презентацией Galaxy Unpacked, которые указывают на серьезное изменение дизайна складных смартфонов.

До официальной презентации новых устройств Samsung продолжает публиковать короткие рекламные ролики. Хотя компания не раскрывает характеристики будущих моделей, содержание кампании уже позволяет выделить ее главную тему.





В опубликованных тизерах Samsung показывает привычные предметы, включая кусочки пиццы, шоколадные батончики, пазлы, краску и фотополоски, которые приобретают более широкую прямоугольную форму. При этом в роликах постоянно появляются фразы «Новая форма», «Совершенно новый кусочек» и «Смелый штрих, новая форма». В одном из видео также демонстрируется цифра «8».

По сути, рекламная кампания указывает на заметное изменение внешнего вида серии Galaxy Z Fold 8. Ранее появлялись сообщения, что смартфон получит более широкий и менее вытянутый внешний экран по сравнению с предыдущими поколениями. Такой формат может сделать набор текста, просмотр сайтов и работу с мультимедиа удобнее.





Кроме того, в тизерах заметны пастельные оттенки, которые могут намекать на будущие варианты оформления корпуса. По имеющимся сведениям, Samsung представит Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое ожидается 22 июля.