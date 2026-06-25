Компания Casio представила коллекционные часы G-Shock в честь 30-летия Pokémon. Модель GA-110PKM-7A получила дизайн в цветах оригинальных игр, циферблат в виде покебола и ремешок с изображением 30 покемонов.

Casio выбрала для коллаборации с Pokémon одну из самых узнаваемых моделей G‑Shock — GA‑110. На ее основе компания сделала коллекционный вариант, в котором сочетаются фирменные цвета первых игр и юбилейные элементы дизайна.

Изображение: GizmoChina

Юбилейные часы G‑Shock x Pokémon выполнены в красно‑сине‑зеленой гамме, вдохновленной играми Pokémon Red, Green и Blue 1996 года. Эти цвета использованы для стрелок, кнопок, циферблата и безеля, а малый циферблат на «девяти часах» оформлен в виде покебола. Отдельный индикатор выполнен в форме Пикачу, что подчёркивает тему коллаборации.

Изображение: GizmoChina

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На задней крышке нанесена специальная гравировка с юбилейным логотипом к 30‑летию Pokémon. Полупрозрачный ремешок продолжает тему: на нем изображены 30 покемонов, включая стартовых из каждого поколения, Пикачу, Иви и Mew, за счет которого общее число персонажей на ремешке довели до 30.

Изображение: GizmoChina

Casio подготовила и коллекционную упаковку в форме покебола, а на внешней коробке напечатаны все 30 покемонов из серии. Модель G‑Shock x Pokémon GA‑110PKM‑7A оценена в 33 000 иен (примерно 15 265 ₽ по курсу ЦБ РФ на 25.06.2026) и поступит в продажу в Японии 17 июля.

Изображение: GizmoChina