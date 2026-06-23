Финансовые показатели игровой отрасли продолжают расти быстрее, чем несколько лет назад. При этом рекордные доходы не привели к большей стабильности для разработчиков, многие из которых по-прежнему сталкиваются с сокращениями и частой сменой места работы.
Изображение: Tech4Gamers
Игровой рынок завершил 2025 год с рекордной выручкой в размере 201,6 млрд $. По данным Newzoo, за год показатель увеличился на 9,1%.
Рост зафиксировали все основные сегменты. Смартфоны сохранили лидерство с результатом 113,3 млрд $ и долей в 56% рынка. Доходы от компьютерных игр достигли 43,6 млрд $ после роста на 12%. Консольный сегмент прибавил 2,8% и получил 44,7 млрд $.
Изображение: Tech4Gamers
На фоне этих результатов ситуация с занятостью остается напряженной. Работа в одной студии на протяжении нескольких лет становится все менее распространенной, а сотрудники регулярно сталкиваются с реструктуризациями и сменой работодателей. Согласно опросу, 44% разработчиков рассматривают возможность ухода из индустрии из-за нестабильности и увольнений.
Изображение: Tech4Gamers
На ПК загрузки игрового контента сократились на 5,5%, тогда как игры с микротранзакциями увеличили показатели на 9,1%. Почти половину этого сегмента сформировали Counter-Strike 2 и Roblox. Одновременно выросла доля платных игр и подписочных сервисов.
Полученные результаты показывают, что рекордная выручка отрасли и положение ее сотрудников в 2025 году развивались по разным сценариям.