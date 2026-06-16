Ученые впервые составили глобальную карту подземных микоризных грибных сетей. По их оценкам, общая длина этих структур достигает 110 квадриллионов километров, а сами они играют заметную роль в круговороте углерода и питательных веществ.

Под поверхностью почвы существует разветвленная сеть грибных нитей, связанная с большинством растений на Земле. До сих пор ученые изучали отдельные участки таких систем, и вот теперь впервые получили их глобальную картину. Ученые опубликовали первую карту (детально посмотреть карту можно здесь ) мирового распространения арбускулярных микоризных грибов. Эти организмы формируют взаимовыгодные связи примерно с 70% видов растений, обеспечивая их водой и питательными веществами в обмен на углерод, полученный в результате фотосинтеза.

Для работы команда проанализировала более 16 тысяч образцов почвы из разных регионов мира. Затем применили модели машинного обучения и дополнили расчёты данными роботизированного анализа более 300 тысяч живых нитевидных структур микоризных грибов, выращенных в лабораторных условиях. Расчеты показали, что суммарная длина грибницы, образованной микоризными грибами по всему миру, составляет около 110 квадриллионов километров. Кроме того, эти структуры содержат примерно 300 мегатонн углерода. По оценкам авторов, ежегодно они переносят в почву около 4 миллиардов тонн CO₂-эквивалента.

Исследование также выявило различия между экосистемами. Около 40% всей инфраструктуры арбускулярных микоризных грибов сосредоточено на лугах. При этом на сельскохозяйственных землях плотность таких сетей в среднем примерно на 50% ниже, чем в природных экосистемах. Ученые отмечают, что новые карты помогают определить районы с высокой плотностью подземных грибных сетей и выявить территории, где они могут находиться под угрозой. Вместе с этим работа показала, что значительные участки планеты по-прежнему остаются недостаточно изученными с точки зрения подземного биоразнообразия.