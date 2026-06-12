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Global_Chronicles
Выдвинута радикально новая теория зарождения жизни на Земле
Ученый из Китая представил новую гипотезу происхождения жизни на Земле.
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Над загадкой зарождения жизни на Земле ученые бьются столетиями. Модель «мира РНК», модель «мира липидов», модель «мира FeS» — каждая дает ценные сведения, но ни одна не объясняет процесс целиком. Китайский ученый предлагает принципиально иной подход. Профессор Цзинь называет свою гипотезу «наноферментной».

Изображение: ScienceDaily

Радикальная новизна в том, что он отводит главную роль не сложным органическим молекулам, а простым минеральным наночастицам. Эти частицы, которые автор именует МН-зимами, могли выполнять пять ключевых функций. Они катализировали реакции, удерживали молекулы на поверхности, защищали от ультрафиолета, проводили фотоселекцию и управляли потоком энергии.

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В условиях примитивной Земли наноферменты постепенно превращали инертные газы в сложные органические соединения. Этот процесс автор называет неорганическим фотосинтезом. Планета работала как универсальная химическая лаборатория. Естественные градиенты давления и температуры вблизи вулканов и геотермальных источников создавали идеальные условия.

Особое место в гипотезе занимают наночастицы золота. Концепцию «золотого мира» автор считает центральной в эволюционной истории наноферментов. Золотые наночастицы нестабильны без органического покрытия. Но как только другие наноферменты произвели небольшие молекулы вроде тиолов и аминов, золото смогло сохраняться в защищенной форме.

Гипотеза наноферментов претендует на то, чтобы примирить давние разногласия между конкурирующими теориями. Автор выделяет четыре условия для возникновения жизни: циклы смены влажного и сухого климата, способность к самоорганизации, каталитическая активность и парный симбиоз. Минеральные наночастицы уже сегодня широко распространены в океанах, почвах и атмосфере. Ежегодно в экосистемах циркулируют тысячи таких частиц.

#земля #происхождение жизни #абиогенез #наноферменты
Источник: sciencedaily.com
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