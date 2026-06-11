В глубинке Австралии продают не просто недвижимость, а целый населенный пункт с действующим бизнесом и постоянными посетителями. Объект расположен в удаленном районе штата Квинсленд. На продажу выставлен Куладди — самый маленький город Австралии, который сохраняет собственный почтовый индекс 4479. Стоимость объекта составляет около 400 тысяч австралийских долларов, что сопоставимо с ценой однокомнатной квартиры в Москве.
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В состав предложения входит дом с четырьмя спальнями и несколько действующих источников дохода. Среди них — придорожный комплекс Foxtrap Roadhouse, а также функции местной почты и торговли. Новый владелец фактически будет совмещать несколько ролей, включая работу почтальона и управление местными сервисами.
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Куладди расположен примерно в девяти часах езды к западу от Брисбена. Несмотря на малое число постоянных жителей, через город регулярно проходят путешественники и скотоводы, что поддерживает работу местных предприятий.
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© abc.net.au
Сейчас городом управляют два жителя, которые занимаются его повседневной жизнью и обслуживанием. Они решили продать объект после нескольких лет работы и считают, что городу нужен новый владелец.
© abc.net.au
По словам представителей местного рынка недвижимости, Куладди представляет собой редкий объект с устойчивыми источниками дохода и уникальной структурой для такого небольшого городка.