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Global_Chronicles
В Австралии продают целый город за цену однокомнатной квартиры в Москве
В Австралии на продажу выставили город Куладди, который считается самым маленьким населенным пунктом страны с собственным почтовым индексом. В сделку входят жилой дом и несколько источников дохода.
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В глубинке Австралии продают не просто недвижимость, а целый населенный пункт с действующим бизнесом и постоянными посетителями. Объект расположен в удаленном районе штата Квинсленд. На продажу выставлен Куладди — самый маленький город Австралии, который сохраняет собственный почтовый индекс 4479. Стоимость объекта составляет около 400 тысяч австралийских долларов, что сопоставимо с ценой однокомнатной квартиры в Москве.

© abc.net.au

В состав предложения входит дом с четырьмя спальнями и несколько действующих источников дохода. Среди них — придорожный комплекс Foxtrap Roadhouse, а также функции местной почты и торговли. Новый владелец фактически будет совмещать несколько ролей, включая работу почтальона и управление местными сервисами.

© abc.net.au

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Куладди расположен примерно в девяти часах езды к западу от Брисбена. Несмотря на малое число постоянных жителей, через город регулярно проходят путешественники и скотоводы, что поддерживает работу местных предприятий.

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© abc.net.au

Сейчас городом управляют два жителя, которые занимаются его повседневной жизнью и обслуживанием. Они решили продать объект после нескольких лет работы и считают, что городу нужен новый владелец.

© abc.net.au

По словам представителей местного рынка недвижимости, Куладди представляет собой редкий объект с устойчивыми источниками дохода и уникальной структурой для такого небольшого городка.

#австралия #недвижимость #рынок недвижимости #foxtrap roadhouse #куладди #продажа города #шарлевиль
Источник: abc.net.au
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