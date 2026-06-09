Ученые выявили под восточной Антарктидой веерообразную зону из примерно 30 соединенных бассейнов. Структура, вероятно, сформировалась до распада суперконтинента Гондвана.

Лед в Антарктиде достигает толщины в несколько километров и скрывает то, что миллионы лет оставалось недоступным для глаз. Теперь ученые сложили фрагменты радиолокационных съемок и гравитационных измерений в единую картину. Под ледяным щитом обнаружилась структура колоссального масштаба. Специалисты назвали находку Восточно-антарктической веерообразной бассейновой провинцией, или EAFBP. Она расширяется к побережью, напоминая веер, который кто-то потянул за угол вокруг центральной точки внутри континента.

Изображение: ScienceAlert

Ученые не ставили задачу найти именно веер. Они пытались понять, как выглядела бы Антарктида, если бы лед исчез. Вся эта масса — около 27 миллионов кубических километров — продавливает кору. После таяния льда, суша поднялась бы почти на километр. Группа геофизиков под руководством Эджидио Армадилло (Egidio Armadillo) из Генуэзского университета (University of Genoa) объединила модели такого поднятия земной коры с радиолокационными, гравитационными, сейсмическими и магнитными данными. Тогда и проступил странный рисунок.

Изображение: ScienceAlert

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Многие крупные подледные бассейны имели одну геометрию — не случайные впадины, а структуры, расходящиеся веером от общего центра недалеко от Южного полюса. Этот узор почти точно копирует тектоническое явление под названием сфенохазм: треугольный разрыв между двумя блоками коры, края которого сходятся в одной точке при повороте одного блока относительно другого.

Есть несколько способов создать крупные бассейны: унаследованные структуры, рифтинг, ледниковая эрозия, растяжение коры. Однако радиальное расположение антарктических впадин вместе с данными о толщине коры лучше всего совпадает с так называемым ротационным расширением. Кора расходится от центральной точки, как раскрывающийся веер. На карте это видно четко: хребты расходятся наружу, как спицы, вдоль участка побережья длиной около 2 тысяч километров.

Если интерпретация верна, структура хранит следы тектонической активности, предшествовавшей распаду Гондваны, и дает подсказки о том, как Антарктида отделилась от Австралии. По мере формирования этого веерообразного узора движение коры могло усилить поднятие соседних горных систем — Гамбурцевых и Трансантарктических гор. Они возвышаются по краям провинции и сегодня входят в число самых заметных скрытых черт континента. Точное время процесса установить сложно. Не исключено, что веер формировался в несколько этапов, накладываясь друг на друга.