Археологическая миссия в египетском Сохаге обнаружила монастырский комплекс возрастом около 1400 лет. Ученые расчистили церковь, жилые помещения и даже общие столовые.

Пустыня в Верхнем Египте преподнесла историкам сюрприз. Из-под песка в провинции Сохаг проступили контуры не просто здания, а целого монашеского поселения византийских времен.

Это не отдельная церковь или келья. Комплекс из сырцового кирпича — полноценный жилой блок для монашеской общины. Раскопки показали несколько зданий, вытянутых с запада на восток. Их размеры варьируются: от скромных 7 на 8 метров до более просторных 14 на 8 метров.





Внутри этих прямоугольных залов археологи увидели детали, которые говорят о повседневной жизни. В восточной части помещений — полукруглые сводчатые апсиды. По стенам разбросаны небольшие кирпичные ниши. Вероятно, это были индивидуальные молельные уголки для монахов.

А вот соседние постройки круглой формы, примыкающие к входам, имели другое назначение. Ученые предполагают, что это руины общих столовых. Монахи собирались там для трапез.

Центром духовной жизни служила большая церковь. Ее размер — примерно 14 на 10 метров. Конструкция типична для коптских храмов того периода: алтарная часть, помещение для хора и апсиды по сторонам. Глинобитные колонны в нефе намекают, что когда-то главный зал венчал купол.

Нашли и чисто хозяйственные объекты. Например, бассейны из красного кирпича и известняковой штукатурки. Сверху их покрывала черепица для гидроизоляции. Эти резервуары могли служить для хранения воды или для каких-то ремесленных нужд общины.

Помимо стен, песок скрывал и артефакты. Это амфоры для хранения припасов — на некоторых даже сохранились коптские надписи, цифры или имена. Попались и известняковые черепки-остраконы с текстами, возможно, содержащими учетные записи или чертежи.

По словам Мохамеда Исмаила Халеда из Высшего совета по древностям, такая находка серьезно дополняет картину. Теперь ученые лучше понимают, как селились монахи и как был устроен их быт в Верхнем Египте в византийский период — во времена расцвета местного христианства.