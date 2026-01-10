Сайт Конференция
Global_Chronicles
Разгадана тайна обитания рогатых клювоносых динозавров в Европе
Новые исследования показали, что рогатые динозавры цератопсы жили в Европе, хотя ранее их кости ошибочно относили к другим видам.

Европейские палеонтологи долго не могли понять, почему на континенте почти нет останков цератопсов — рогатых динозавров, которые в изобилии водились в Азии и Северной Америке.

Ситуация начала проясняться, когда ученые детально изучили череп, найденный в формации Чжаньянь в Венгрии. Образец представлял собой фрагмент лицевой части — преимущественно верхнюю челюсть и носовые кости. Ранее его предварительно отнесли к роду Ajkaceratops, но доказательств для точной классификации не хватало. Многие специалисты сомневались и предполагали, что это может быть игуанодонт — у тех черепа внешне похожи.

Переломный момент наступил после компьютерной томографии и создания 3D-модели внутренней структуры черепа. Анализ выявил два ключевых признака: глубоко сводчатое нёбо и крючкообразный клюв с острым краем. Обе особенности характерны именно для ранних цератопсов из Азии, но отсутствуют у игуанодонтов.

Это открытие заставило палеонтологов пересмотреть другие спорные образцы. Особенно показательной стала находка из румынской формации Сигет. Кости, которые ранее приписывали разным видам орнитопод, после сравнения с азиатским материалом однозначно определили как принадлежащие цератопсу. Экземпляр даже получил новое название — Ferenceratops.

Получается, цератопсы не избегали Европу — их кости десятилетиями лежали в музеях под неправильными ярлыками. Исследователи теперь полагают, что подобных ошибок может быть много. Они призывают к систематической проверке европейских палеонтологических коллекций, особенно образцов из позднемеловых отложений.

Фактически, это меняет представления о фауне древней Европы. Вместо «пробела» в распространении цератопсов мы видим полноценную экосистему, где эти динозавры занимали свою нишу. Осталось только правильно прочитать летопись окаменелостей, которая все это время была у ученых перед глазами.

#европа #палеонтология #динозавры #цератопсы
Источник: phys.org
