Крупнейшую глобальную угрозу представляют не знаменитые вулканы вроде Этны, а малоизвестные и почти не изученные. Такие «скрытые» вулканы извергаются раз в 7-10 лет, их невозможно предсказать, а последствия — от локальных разрушений до изменения климата и голода — бывают катастрофическими.

Представьте главную вулканическую угрозу. Вероятно, вам на ум придут Ключевской, Йеллоустон или Везувий. Но эксперты считают иначе: реальная опасность таится в тысячах так называемых «скрытых» вулканов — незаметных и почти забытых гигантах, разбросанных по планете.

Статистику приводит издание Live Science. В таких регионах, как Тихиоокеанское огненное кольцо, Южная Америка и Индонезия, вулкан без задокументированной истории активности извергается в среднем каждые семь-десять лет. Предсказать их невозможно, а постоянный мониторинг за ними ведут лишь отдельные научные группы или местные власти, если вообще ведут.

Live Science вспоминает о вулкане Хайли-Губби (Haily-Gubbi) в Эфиопии. В ноябре 2025 года он извергся впервые как минимум за 12 000 лет. Столбы пепла поднялись на 13 километров, а шлейф растянулся до северной Индии. До этого он просто не значился в списках угроз.

Но история знает и более разрушительные сценарии. В 1982 году почти забытый мексиканский вулкан Эль-Чичон (El Chichón), спавший несколько веков, проснулся. Результат — более 2000 погибших и 20 000 беженцев. Однако трагедия не ограничилась Мексикой. Выброшенная в стратосферу сера образовала экран, охладивший Северное полушарие и сместивший африканские муссоны. Это стало одним из факторов сильнейшей засухи 1983-85 годов, которая привела к голоду в Эфиопии и унесла около миллиона жизней.

Казалось бы, урок очевиден. Но «глобальные инвестиции в вулканологию не успевают за ростом рисков: мониторингу подвергается менее половины действующих вулканов, а научные исследования по-прежнему непропорционально сосредоточены на немногих хорошо известных из них». Исследования тоже распределены неравномерно: по одному только вулкану Этна (Mount Etna) опубликовано больше работ, чем по всем 160 вулканам Индонезии, Филиппин и Вануату вместе взятых. При этом последние регионы — одни из самых густонаселенных и уязвимых.

Почему так происходит? Live Science объясняет это когнитивными искажениями. Люди склонны думать: раз вулкан долго молчал, значит, он безопасен. Мы оцениваем угрозу по тому, что легко вспомнить. Например, пепельное облако от исландского извержения все помнят, а о спящем вулкане в глуши — нет. В итоге три четверти крупных извержений происходят от вулканов, которые молчали как минимум 100 лет, а значит, на них меньше всего обращали внимания.

Сегодня система работает по принципу «пожарной команды»: основные средства и исследования приходят уже после катастрофы. Live Science полагает, что мониторинг и подготовку нужно вести постоянно, а не тогда, когда вулкан уже напомнил о себе. Игнорирование этой проблемы — прямой путь к глобальному кризису. Последствия выходят далеко за рамки локальных разрушений. Крупное извержение такого «спящего» гиганта способно выбросить в стратосферу миллионы тонн серы, что приведет к резкому похолоданию климата, слому погодных циклов и, как следствие, к катастрофическим неурожаям и голоду в масштабах целых континентов. Это не гипотетический сценарий, а урок, который человечество уже получило, но, судя по распределению ресурсов, так и не усвоило.