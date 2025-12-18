На горной ферме в Норвегии археологи обнаружили серебряные браслеты эпохи викингов. Клад нашли под полом старого строения во время проверки участка перед хозяйственными работами.

Прежде чем проложить новую дорогу для трактора на своей горной ферме недалеко от Ордала, к северо-западу от Осло, фермер Торн Сигве Шмидт решил проверить участок с археологами. Формальность, которая обычно заканчивается быстро. В этот раз получилось иначе.

Как пишет Popular Mechanics, находку сделали под полом одного из старых строений на территории фермы. На глубине около 18 сантиметров археологи обнаружили четыре массивных серебряных браслета с орнаментом. Их возраст превышает 1100 лет.

Полевой археолог Ола Тенгесдал Лигре (Ola Tengesdal Lygre) из Университета Ставангера (University of Stavanger) рассказал, что сначала предметы приняли за скрученные металлические проволоки — такие часто попадаются на сельхозугодьях. Ситуация изменилась, когда стало ясно, что металл не медный, а серебряный, и все предметы лежат рядом.

Дальнейшие раскопки показали, что на этом месте располагалась крупная ферма эпохи викингов. Она включала несколько зданий и хозяйственные укрытия для животных, а ее положение позволяло контролировать вход во фьорд. Помимо браслетов, археологи нашли посуду из мыльного камня, ножевые лезвия, заклепки и точильные камни.

Руководитель проекта Фолькер Демут (Volker Demuth) из Археологического музея Университета Ставангера (Archaeological Museum, University of Stavanger) подчеркнул, что ценность находки в ее сохранности: серебро осталось на месте, где его спрятали. Сейчас браслеты исследуют вместе с блоком почвы, включая рентгеновский анализ. Ученые считают, что клад относится к IX веку и мог быть зарыт во время пожара или нападения, после которого хозяева фермы так и не вернулись.