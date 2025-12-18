Прежде чем проложить новую дорогу для трактора на своей горной ферме недалеко от Ордала, к северо-западу от Осло, фермер Торн Сигве Шмидт решил проверить участок с археологами. Формальность, которая обычно заканчивается быстро. В этот раз получилось иначе.
Как пишет Popular Mechanics, находку сделали под полом одного из старых строений на территории фермы. На глубине около 18 сантиметров археологи обнаружили четыре массивных серебряных браслета с орнаментом. Их возраст превышает 1100 лет.
Полевой археолог Ола Тенгесдал Лигре (Ola Tengesdal Lygre) из Университета Ставангера (University of Stavanger) рассказал, что сначала предметы приняли за скрученные металлические проволоки — такие часто попадаются на сельхозугодьях. Ситуация изменилась, когда стало ясно, что металл не медный, а серебряный, и все предметы лежат рядом.
Дальнейшие раскопки показали, что на этом месте располагалась крупная ферма эпохи викингов. Она включала несколько зданий и хозяйственные укрытия для животных, а ее положение позволяло контролировать вход во фьорд. Помимо браслетов, археологи нашли посуду из мыльного камня, ножевые лезвия, заклепки и точильные камни.
Руководитель проекта Фолькер Демут (Volker Demuth) из Археологического музея Университета Ставангера (Archaeological Museum, University of Stavanger) подчеркнул, что ценность находки в ее сохранности: серебро осталось на месте, где его спрятали. Сейчас браслеты исследуют вместе с блоком почвы, включая рентгеновский анализ. Ученые считают, что клад относится к IX веку и мог быть зарыт во время пожара или нападения, после которого хозяева фермы так и не вернулись.