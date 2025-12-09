Полицейские в США проводят кампанию против популярного тюнинга среди дальнобойщиков. Речь идет о зеленых светодиодных «глазах», которые водители устанавливают на переднюю часть кабины.

Водители больших грузовиков любят выделять свои машины, добавляя на кабину светодиодные полосы, похожие на глаза. По заверениям carscoops.com , полиция в разных штатах США начала активнее останавливать таких водителей, напоминая, что этот тюнинг нарушает закон.

2 декабря патруль штата Висконсин остановил дальнобойщика и выложил в соцсети пост с фотографией его машины. На лобовом стекле грузовика были видны две зеленые светодиодные точки. Полиция пояснила, что такие огни — отвлекающий фактор и создают опасность на дороге. Они напомнили, что на передней части транспортного средства разрешены только фары белого или янтарного (желтого) цвета.

Это не первое подобное предупреждение. Еще пару месяцев назад дорожный патруль Калифорнии опубликовал почти идентичное сообщение, назвав такие огни «злым взглядом» и призвав водителей соблюдать правила.

Реакция в комментариях к этим постам оказалась ожидаемой. Многие водители задали один и тот же вопрос: если зеленый цвет запрещен, можно ли поставить такие же огни, но желтого цвета? По букве закона — да, янтарный цвет разрешен. Но поднялся и другой, более технический вопрос. Пользователи поинтересовались, нарушают ли правила и маленькие светодиодные лампочки, которые таксисты Uber и Lyft крепят на лобовое стекло для идентификации.

Законодательство Висконсина не делает исключений для таких коммерческих светодиодных фонарей. Более того, carscoops.com утверждает, что в США есть задокументированные случаи, когда водителей такси штрафовали именно за них.





Действительно, на дорогах самых разный стран и, в том числе в России, частенько можно встретить грузовики, водители которых решили таким образом выделить свой автомобиль.

Если среди наших читателей есть профессиональные водители-дальнобойщики, хотелось бы узнать их мнение по этому вопросу. Может кто-то знает, как к подобного рода автомобильному девайсу относится российская Госавтоинспекция?



