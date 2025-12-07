В России распространилась новая схема телефонного мошенничества, нацеленная на пожилых людей. Злоумышленники представляются сотрудниками медицинских учреждений, чтобы под предлогом записи к врачу собрать конфиденциальные данные человека.

Телефонные мошенники постоянно меняют способы обмана. Сейчас они массово взяли на вооружение новую роль — представителей больниц и поликлиник.

Схема отработана до мелочей. Первый звонок, как правило, поступает на домашний телефон. На том конце провода — человек, который называет себя «участковой медсестрой» или «работником регистратуры». Повод может быть любой: срочные плохие анализы, запись на диспансеризацию или просто «обновление карты». Главная задача — выудить у человека полный набор данных: паспорт, СНИЛС, номер полиса ОМС и дату рождения. А затем — код подтверждения из СМС, якобы для оформления документов.

Этот код и становится ключом ко всему. Мошенники используют его, чтобы взломать аккаунт жертвы на портале «Госуслуги». И вот тут начинается вторая часть аферы.

Буквально через несколько минут раздается новый звонок. Теперь на том конце — «сотрудник службы безопасности банка» или «полицейский». Он в панике сообщает, что с вашего счета пытаются оформить кредит или что данные скомпрометированы. Единственный способ «спасти» деньги — срочно перевести их на «безопасный счет» или установить программу для удаленного доступа. Итог предсказуем: человек, доверчивый и напуганный, лишается всех своих сбережений.

Банк Хлынов напоминает простое правило: настоящие врачи или госслужащие никогда не запрашивают по телефону паспортные данные и уж тем более коды из СМС. Любой такой звонок нужно немедленно прерывать.