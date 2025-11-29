Эксперт в области цифровых медиа Руслан Долгополов рассказал, как искусственный интеллект помогает онлайн-кинотеатрам бороться с "цифровой нерешительностью" зрителей.

Слишком большой выбор фильмов стал настоящей проблемой для зрителей. Пока пользователи листают описания и трейлеры, искусственный интеллект уже научился подбирать контент за считанные секунды.

Руслан Долгополов объясняет: современные зрители тратят на выбор фильма иногда больше времени, чем на сам просмотр. Алгоритмы компьютерного зрения и языковые модели решают эту проблему. Они анализируют видео на глубоком уровне — распознают персонажей, оценивают эмоциональный тон сцен, выделяют ключевые моменты сюжета.

Технология работает быстро. За несколько дней система обрабатывает тысячи часов видео, создавая детализированные метаданные. На основе этого анализа получаются короткие вертикальные ролики по 15-30 секунд. Такая "видеовитрина" позволяет понять суть фильма практически мгновенно.

Тестирование формата показывает впечатляющие результаты. Вовлеченность пользователей растет на 30-40%, а время выбора сокращается с 15-20 минут до нескольких секунд. При этом ИИ персонализирует подборку, учитывая предпочтения конкретного человека.

Пилотные проекты подтверждают эффективность. Пользователи, которые смотрят короткие ИИ-ролики, значительно чаще переходят к полнометражному просмотру. Конверсия увеличивается на 20-35% по сравнению с традиционными рекомендациями.

Эксперт считает, что ИИ превращается из инструмента автоматизации в часть креативной экосистемы. Технология не просто структурирует видеотеки, но и меняет сам процесс поиска контента, делая его более динамичным и увлекательным. Для стриминговых платформ это становится стратегическим преимуществом в борьбе за внимание зрителей.