PoZiTiv4iK
Появились фотографии образца китайского истребителя J-36 с модернизированными соплами
Американское издание The War Zone опубликовало новые фотографии китайского истребителя J-36.

Всего через 11 месяцев после первого появления китайский истребитель J-36 показал значительные изменения. Новые фотографии демонстрируют совершенно другую конструкцию двигателей. 

Аналитики The War Zone получили два новых снимка. Один сделан сзади во время посадки, другой — снизу. На них четко видны трехсекционные сопла с двумерным управлением вектором тяги. Похожую систему используют на американском F-22 Raptor.

Первая версия J-36, появившаяся в прошлом году, имела утопленные желобообразные выхлопные трубы, напоминавшие конструкцию экспериментального YF-23. Новая конфигурация явно отличается.

Управление вектором тяги дает несколько преимуществ. Оно улучшает маневренность, особенно на больших высотах и в режиме после сваливания. Для бесхвостого самолета с неустойчивой аэродинамической схемой это особенно важно. Правда, есть и недостатки — такие системы увеличивают вес и снижают эффективность тяги.

Эксперты задаются вопросом: почему китайские инженеры пошли на такие изменения? Вероятно, преимущества перевесили затраты. Но это заставляет пересмотреть предполагаемую роль самолета.

Интересно, что меньший прототип J-XDS также имеет похожую систему. Ходят слухи, что китайский истребитель J-35 тоже может получить подобные сопла вместо нынешних зазубренных круглых выхлопов.

Пока неясно, является ли эта версия J-36 окончательной или это экспериментальный прототип. Могли ли китайские инженеры вернуться к первоначальной конструкции? У авторов статьи The War Zone вопросов пока больше, чем ответов. Они утверждают, что изменения в системе двигателей неизбежно повлияют на малозаметность самолета. Новые сопла могут увеличить радиолокационную заметность с задней полусферы. По мнению The War Zone, китайские авиаконструкторы активно экспериментируют с различными решениями.

#китай #авиация #истребитель #двигатели #j-36 #the war zone
Источник: twz.com
