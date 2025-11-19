Двое судей конкурса «Мисс Вселенная» отказались от участия в финале. Музыкант Омар Арфуш заявил о фальсификации результатов, а футбольный тренер Клод Макелеле сослался на личные обстоятельства.

Конкурс «Мисс Вселенная» столкнулся с новым скандалом. BBC (British Broadcasting Corporation) сообщает: накануне финала в Таиланде жюри покинули сразу два судьи, и один из них прямо обвинил организаторов в подтасовке результатов.

Музыкант Омар Арфуш заявил в Instagram*, что отбор финалисток проходил без участия официального жюри. По его словам, «импровизированная» комиссия, включающая людей с конфликтом интересов, заранее определила 30 финалисток из 136 участниц. Арфуш узнал об этом из соцсетей уже после случившегося.

Через несколько часов Клод Макелеле Синда — французский футболист и тренер также объявил об уходе, сославшись на «непредвиденные личные причины». Несмотря на отставку, он написал в Instagram*, что относится к конкурсу с «глубочайшим уважением» и ценит его идеи расширения прав и возможностей женщин.

Организаторы парируют обвинения. В официальном заявлении они отрицают существование незаконного жюри и предполагают, что Арфуш перепутал процедуры с благотворительной программой Beyond the Crown.

Это не первый скандал в этом сезоне. Ранее несколько участниц покинули предконкурсное мероприятие после конфликта с директором конкурса в Таиланде. Нават Ицарагрисил тогда публично отчитал мисс Мексики за недостаток рекламных постов, что вызвало волну критики. Организаторам пришлось направить дополнительную делегацию для контроля за ситуацией.

Теперь конкурс «Мисс Вселенная» под угрозой — выход судей ставит под вопрос легитимность всего конкурса.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ