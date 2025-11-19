Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
BBC: Двое судей покинули конкурс «Мисс Вселенная» на фоне заявления о фальсификации результатов
Двое судей конкурса «Мисс Вселенная» отказались от участия в финале. Музыкант Омар Арфуш заявил о фальсификации результатов, а футбольный тренер Клод Макелеле сослался на личные обстоятельства.

Конкурс «Мисс Вселенная» столкнулся с новым скандалом. BBC (British Broadcasting Corporation) сообщает: накануне финала в Таиланде жюри покинули сразу два судьи, и один из них прямо обвинил организаторов в подтасовке результатов.

Музыкант Омар Арфуш заявил в Instagram*, что отбор финалисток проходил без участия официального жюри. По его словам, «импровизированная» комиссия, включающая людей с конфликтом интересов, заранее определила 30 финалисток из 136 участниц. Арфуш узнал об этом из соцсетей уже после случившегося.

Через несколько часов Клод Макелеле Синда — французский футболист и тренер также объявил об уходе, сославшись на «непредвиденные личные причины». Несмотря на отставку, он написал в Instagram*, что относится к конкурсу с «глубочайшим уважением» и ценит его идеи расширения прав и возможностей женщин.

Организаторы парируют обвинения. В официальном заявлении они отрицают существование незаконного жюри и предполагают, что Арфуш перепутал процедуры с благотворительной программой Beyond the Crown.

Это не первый скандал в этом сезоне. Ранее несколько участниц покинули предконкурсное мероприятие после конфликта с директором конкурса в Таиланде. Нават Ицарагрисил тогда публично отчитал мисс Мексики за недостаток рекламных постов, что вызвало волну критики. Организаторам пришлось направить дополнительную делегацию для контроля за ситуацией.

Теперь конкурс «Мисс Вселенная» под угрозой — выход судей ставит под вопрос легитимность всего конкурса.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ

#скандал #конкурс красоты #мисс вселенная #судьи
Источник: bbc.com
Сейчас обсуждают

Alexey B
23:37
Всё движется по проторенному пути: вспомните сколько проектов похоронили мелкомягкие (покупали отличные и ... закапывали).
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
kilobait3
23:36
а мне нравится ремонтопригодность и ломучесть чистокровных китайских тв. это вам не сэм 75" который с дешиками и линиями в матрасе весь мозг вынесет. брошенных после нескольких сервисов море. уже все...
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
Яков Рудев
23:08
Автор какая была видеокарта в тесте?
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Y99
23:07
О, на этом сайте эту очень "важную" "новость" о результатах этого очень "полезного" (в кавычках) для России и россиян "исследования" выложили аж два раза подряд.
Институт психологии РАН: 20% россиян уверены во вращении Солнца вокруг Земли
valderm
22:48
в акуе
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Y99
22:47
Вот вы нашли чем хвастаться и еще, тупо пуская слюну изо рта, разносить эту "новость" по всему интернету. Интересно, кто эту всю очень "полезную" (в кавычках) деятельность финансирует.
Институт психологии РАН: 20% россиян уверены во вращении Солнца вокруг Земли
valderm
22:46
без коментариев ...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
swr5
22:45
Craft the World
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
valderm
22:44
да видать у тебя и первый кризис шел на минималках, сильнее твой хлам не тянул
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
valderm
22:41
китайцы молодцы продлили жизнь 775 сокету
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
