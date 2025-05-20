На заседании в Госдуме, посвященном вопросам импортозамещения в физической культуре, глава Федерации лыжного спорта России дала довольно резкую оценку положению в отрасли. Свою позицию она выразила в образной, но прямой форме.

Елена Вяльбе пояснила, что российская индустрия производства лыж отстает от международных стандартов. Она подчеркнула, что спортивный инвентарь — это не просто дерево с пропиткой, а результат десятилетий технической и инженерной работы. По ее словам, качественные лыжи делают в основном в Австрии, и выйти на аналогичный уровень за короткое время невозможно.

Глава ФЛГР признала, что российские производители должны развиваться, но в ряде случаев это занимает десятилетия. Вяльбе напомнила, что компании вроде Fischer работают на рынке уже сто лет, и даже крупные китайские производители, производящие всё и вся, пока не берутся за лыжи.

Комментируя невозможность быстрой замены зарубежных лыж, она сравнила ситуацию с покупкой автомобиля: «Жигули» она покупать не хочет, потому что эта машина, по ее мнению, пока не достигла нужного качества.