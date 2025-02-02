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Умная ткань, преобразующая свет в тепло, сможет согревать в холодную погоду

Ученые разработали новую умную ткань, способную нагреваться до 50 градусов по Цельсию, используя солнечный свет. Этот материал может стать полезным для одежды, предназначенной для холодных условий.
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Сотрудники Университета Ватерлоо в Канаде представили инновационную ткань, способную преобразовывать солнечный свет в тепло. Этот материал обещает стать полезным для людей, которым необходимо сохранять тепло в условиях низких температур.

Созданная ткань использует специализированные наночастицы, которые эффективно поглощают солнечное излучение и преобразуют его в тепло. В процессе разработки ученые интегрировали в волокна термочувствительные красители, которые меняют цвет в зависимости от температуры. Это позволяет пользователям визуально отслеживать изменения температуры, что может быть полезно в различных ситуациях.

В отличие от традиционных решений, таких как громоздкие нагревательные элементы или дорогие металлические наноматериалы, новый материал основан на фототермических полимерах. Они представляют собой пластикоподобные вещества, которые, как показали эксперименты, могут значительно повысить температуру за короткое время. Например, красный свитер из этой ткани нагрелся до 53,5 градуса по Цельсию всего за 10 минут под солнечными лучами.

Технология включает в себя использование двух полимеров — полианилина и полидопамина, которые были внедрены в матрицу термопластичного полиуретана. Это делает ткань не только теплой, но и гибкой: она может растягиваться в пять раз по сравнению с исходным размером и сохранять свои свойства даже после 25 стирок. Исследователи уделили внимание долговечности материала, что важно для его повседневного использования.

Несмотря на многообещающие результаты, команда продолжает работать над улучшением материала для коммерческого производства. Следующие этапы включают снижение производственных затрат и обеспечение безопасности волокон при длительном контакте с кожей. Ученые надеются, что их разработка поможет создать удобную и функциональную одежду для людей, работающих или проводящих время на улице в холодную погоду.

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Теги

одежда наночастицы тепло солнечный свет умная ткань
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