Xiaomi представила умную беспроводную поилку для домашних питомцев с временем работы до 120 дней
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Ведущий китайский технологический гигант Xiaomi расширил свою линейку "умных" устройств для домашних животных, выпустив на рынок уникальную беспроводную поилку с целым рядом инновационных функций.
Новинка, производимая под брендом MIJIA, оснащена просторным 3-литровым резервуаром для воды и мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч. По заверениям производителя, этого хватает для автономной работы поилки в течение 4 месяцев после полной зарядки.
Особенность устройства заключается в наличии встроенной системы фильтрации воды, которая включает сразу несколько этапов очистки. Это позволяет владельцам не беспокоиться о качестве питьевой воды для их питомцев.
«Помимо этого, поилка оснащена интеллектуальным сенсором движения, который активирует подачу воды при приближении животного. Это помогает стимулировать интерес питомца к питью», - отмечают в Xiaomi.
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Управление устройством доступно через приложение MIJIA, где владельцы могут отслеживать состояние воды, заряд аккумулятора и другие параметры. Стоимость инновационной поилки для домашних животных в Китае составляет 249 юаней, что эквивалентно 3100 рублям.
Очевидно, что новинка Xiaomi станет существенным подспорьем для владельцев домашних животных, значительно упрощая уход за их здоровьем и гидратацией. Это очередной шаг китайской компании в развитии "умного дома" и устройств для питомцев.
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