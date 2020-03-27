Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
Приветствую Overclokers!
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рекламаЯ уже писал у вас статью про свой компьютер в столе, и тогда вы задали огромное количество вопросов. Было много скептиков, которые банально не верили в работоспособность моего проекта, в этой статье я отвечу всем скептикам и разберу ваши основные вопросы.
рекламаМаленькое вступление о том, что мы сегодня будем тестировать!
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Это моя модель ПК в столе, спроектирована и изготовлена лично мной.
Габариты 122 на 65 см, толщина столешницы 7 см.
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Есть возможность установки двух мониторов.
Можно установить любые комплектующие: любые материнские платы, любые видеокарты, два любых радиатора, две любые колбы для жидкости. Два посадочных места под HDD и четыре под SSD.
Стол разбирается и собирается за пару минут.
Демонстрация механизма для подъема столешницы.
Более детальный взгляд на механизм.
Тут по паре направляющих с каждой стороны и два газлифта. Столешница фиксируется в верхнем положении.
Сейчас изготавливаю еще несколько новых моделей, но о них чуть позже.
Давайте перейдем к самому интересному!
Внутри установлено следующее железо:
Процессор: Intel i9 9900KF
Материнская плата: MSI MPG Z390
Видеокарта: Gigabyte RTX2080 Super
ОЗУ: 32 GB DDR4 (Разгон до 3600 Mhz)
СВО: Thermaltake Pacific C360
Кулеры: Thermaltake Pure 12 ARGB (6 штук)
Блок питания: Chieftec 750W
Рейзер: PCI-e 16x на 40 см
SSD: SanDisk
Было много комментариев, где люди писали, что столешница будет сильно греться, некоторые даже заявляли, что на ней можно будет готовить яичницу!
Давайте проверим это.
Запускаем AIDA64 и FurMark, чтобы загрузить наш ПК в столе и спустя некоторое время замеряем температуру стекла при помощи термодатчика.
Температура в зоне процессора получилась около 25 градусов, что является комнатной температурой, оно и очевидно, ибо на процессоре у нас стоит водоблок.
Теперь повторим этот тест, но замерим температуру в зоне видеокарты
RTX 2080 Super работает при пиковой нагрузке со стоковым, воздушным охлаждением.
Никакую яичницу ты тут точно не приготовишь, при пиковой нагрузке у нас получается 32 градуса. Если поставить на видеокарту водоблок полного покрытия, очевидно, что температура стекла в этом месте упадет, до тех же 25 градусов.
Многие еще переживали насчет прочности стекла.
Я использую 6 мм закаленное стекло и любые легкие удары и хлопки оно легко переживет.
Это скриншот из видео, где я с приличной силой стучал по столешнице.
Очевидно, что разбить и сломать можно что угодно, но такую цель я не преследую.
Было много комментариев насчет вибрации.
Мол комплектующие будут сильно вибрировать, и ты будешь испытывать дискомфорт сидя за таким компьютером в столе. Специально для всех скептиков я придумал тест.
Я снова запустил AIDA64 и FurMark, чтобы создать нагрузку на компьютер и взял обычную рублевую монетку.
Поставил ее ребром прямо на стекло во время стресс-теста, и она спокойно устояла.
Будь там даже малейшая вибрация, монетка точно сразу упала, но никаких вибраций, даже во время стресс-тестов там нет.
Было еще много вопросов по поводу уровня шума.
У меня стоит шумная помпа от Thermaltake, но даже с ней показатели вполне адекватные.
Я взял свой телефон, включил приложение для измерения шума и положил его на саму столешницу.
В этот момент я снова включил AIDA64 и FurMark, чтобы нагрузить систему.
Google подсказал мне, что это адекватные показатели шума для компьютера.
Следующий миф: комплектующие внутри такого тонкого стола будут сильно греться и перегреваться. Напомню, толщина стола всего 7 см, тоньше я еще не видел.
Это очень легко проверить!
Все кулеры работают в Silent mode, я включаю AIDA64, и наш горячий intel i9 9900K нагревается до 70 с небольшим градусов. Вполне адекватные показатели для горячего процессора и далеко не топовой СВО.
Простите за качество, это скриншоты из видео тестирования.
Повторим подобный тест с видеокартой.
Включаем FurMark, скорость кулеров оставляю в автоматическом режиме (она держалась на уровне 65%), и получаем 70 градусов на RTX 2080 SUPER со стоковым охлаждением. Никакого перегрева быть не может.
Почему так?
В моем столе есть прямой поток для вдува холодного воздуха (под комплектующие) и прямой поток для выдува горячего воздуха. Следовательно в столе есть адекватная циркуляция и в целом большой объем воздуха. Если поставить эти комплектующие в обычный системный блок, вы получите такие же температуры. .
Следующий миф о том, что железо в таком столе невозможно заменить и пользоваться таким сетапом неудобно. "КАК ОБСЛУЖИТЬ ЖЕЛЕЗО", писали комментаторы.
Именно мой ПК в столе и проектировался с контекстом максимально удобного использования в быту и возможности для полноценного апгрейда.
Я поднимаю верхнюю часть столешницы, она фиксируется в этом положении, и я получаю доступ ко всем комплектующим.
Мне кажется, что здесь это даже удобнее чем в обычном системном блоке.
Внутри я установил два кожуха.
За этим кожухом прячется блок питания, трансформатор для подсветки, RGB контроллер и синхронизатор (чтобы соединить кабель питания от бп и монитора).
За этим кожухом прячутся все кабели от самого ПК, кабель-менеджмент.
Очевидно, что кабелей в таком ПК много, если эти кожухи снять, я получаю доступ ко всему!
Все кабели можно быстро отключить или заменить, комплектующие меняются буквально за секунды.
Кабели хоть и спрятаны внутри, но получить к ним доступ максимально просто.
Внутрь можно установить любые материнские платы, любые видеокарты и почти любые кастом СВО.
У меня у самого стоит кастом СВО, но на гибких шлангах, ибо это тестовый стол, и я часто тут меняю комплектующие, поэтому делать жесткий контур - не вариант. В другой модели будет установлен контур и цветная жидкость.
Многие интересовалось, а куда подключать девайсы.
Тут все просто, на передней части столешницы у меня есть два USB 3.0, под мои задачи их хватает.
Все остальные входы и выходы выведены на заднюю часть столешницы. Они все функционируют, и к ним есть доступ.
В следующем столе на передней части столешницы будет установлено два USB 3.0, один USB Type-C, Jack 3.5 mm и картридер.
Ну и конечно подсветка!
Я не особо большой любителей RGB и мне по душе, когда внутри столешницы вообще нет подсветки. Так ты сидишь за обычным столиком и не видишь комплектующие. Я использую 6 мм, закаленное, тонированное стекло.
А так выглядит вообще без подсветки.
Мне нравится именно подсветка в ножках, в вечернее время она создают приятную атмосферу и совсем тебя не отвлекает.
Многие еще писали "ДА ЗА ТАКИМ СТОЛОМ ДАЖЕ ЧАЙ НЕ ПОПЬЕШЬ!"
Верхняя часть столешницы герметична, поэтому если я проливаю жидкость на стол, внутрь она не попадает, и с моим ПК ничего не случится.
Этим ПК в столе можно пользоваться как обычном столом и не переживать.
Многие еще недоумевали от толщины стола. Как в 7 см толщины может уместиться видеокарта, ведь она явно занимает больше места?
Все очень просто, именно благодаря Riser PCI-E 16X получилось сделать такой тонкий стол.
Видеокарта установлена вне материнской платы, так и смотрится эффектнее и занимает места она значительно меньше. Такой Riser никак не влияет на производительность видеокарты.
Я использую модель на 40 см.
Можно использовать либо один монитор с диагональю до 42 дюймов, либо два монитора с диагональю до 32 дюймов.
И что самое важное, мой кастом кронштейн вообще не занимает место на столешнице, в отличие от любой стоковой подставки для монитора, но при этом позволяет двигать монитор во всех плоскостях.
Три главных плюса компьютера в столе, которые я выделил сам для себя!
Больше нет большого системного блока под столом. Твой ПК занимает минимум места и при этом вызывает вау эффект намного больше, чем любой классический вариант компьютера.
Сорри за качество, скриншот из видео.
Больше нет десятка кабелей, что тянутся от ПК.
От самого ПК в столе выходит всего ОДИН КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, что вставляется в розетку. Это кабель питания и для монитора, и для ПК. Очень удобно и ничего лишнего не болтается под ногами, внутри столешницы можно объединить до 4х кабелей питания от разных девайсов.
В ножке есть кабель-канал для кабеля.
И главный плюс это КАСТОМИЗАЦИЯ
Огромный простор для создания идеального продукта под конкретные задачи.
Допустим, следующий стол, что я делаю, будет по габаритам 92 на 65 см.
Он поместится в небольшой уголок комнаты и будет занимать минимум места, при этом внутри будет установлен i9 9900K + Z390 + 32 GB DDR4 + GTX 1080 Ti и все это на воде.
На самой столешнице будет кнопка включения, два USB 3.0, один USB Type-C, Jack 3.5 mm, картридер и управление освещением в комнате. На стекле лазером будет вырезан никнейм, а сама столешница будет обтянута кожей.
В другой модели изменится геометрия ножки и вставка по середине будет съемная, на магнитах. Можно будет сделать черный стол, а вставку всегда можно будет заменить на другую, тем самым обновив дизайн своего столика. Добавится небольшая подсветка еще и в саму ножку.
И следом будет еще столик с аэрографией, вот пример, как это будет выглядеть.
Мне всех больше по душе именно белый стол и такой у меня тоже есть, скоро соберу его и тоже покажу.
На изготовление одного столика у меня уходит около 20-25 дней. По материалам, тут довольно много затрат, поэтому если захотите изготовить такой же, готовьте адекватный бюджет.
Надеюсь, вам было интересно ознакомиться с моим проектом, Overclockers спасибо за ваше внимание!
Моя почта: advertisingfosters@gmail.com
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