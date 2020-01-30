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Приветствую Overclockers, я уже писал у вас про свой прошлый проект, это был тоже ПК в столе, но в нем был рядом косяков, что меня дико напрягали и бесили.

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Фоток финального варианта пока не столь много, ибо буквально на днях закончил изготовление самого стола.

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Сейчас я решил довести свой проект до ума и надеюсь, что остановлюсь на этом варианте, грубо говоря, это финальная модель. Предлагаю вам оценить мои труды.

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Я фанат компьютеров в столе и мне кажется это не лечится, бесят меня эти привычные и скучные системные блоки, а всех больше меня бесят кабели, что тянутся от обычного ПК.

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Конкретно мой ПК в столе, решает все эти проблемы, сетап где у тебя есть всего один кабель питания.

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Мой прошлый компьютер в столе я продал одному из своих читателей.

Покупатель остался доволен, ибо купил его за адекватные деньги, а у меня появился свободный бюджет для реализации своей новой идеи. На фото ниже, мой прошлый ПК в столе.

Ну и вот уже новая модель перед вами.

Столы я делаю из металлических профилей, получается жестко и надежно.

Покраска столешницы, это верхняя часть.

Это следовательно нижняя часть столешницы.

Можете оценить уровень покраски, делал в своей покрасочной камере.





Оцените уровень швов и переходов.







В разобранном виде, мой ПК в столе занимает совсем немного места. На фото ты видишь: столешницу с железом внутри, две ноги, перекладина жесткости и кронштейн для монитора.

В разборе, стол легко поместится в багажник любого, автомобиля. Конкретно у меня Ford Focus и никаких проблем нет.

На сборку ПК в столе уходит минут 7-10, тут все просто и понятно.

Тут отлично видно, что подсветка из ножек подключается к столешнице через обычный коннектор RGB. И самое важное, это конечно сетевая евровилка с кнопкой выключения. В эту вилку я и подключаю кабель питания от самого БП и от монитора. Кабель питания БПшника и монитора соединяются внутри столешницы в один кабель, дальше этот кабель вставляет в эту самую евровилку и на выходу получаем систему всего с одним кабелем питания. В ножке есть кабель канал, через который и идет наш кабель, выходит он в самом низу и уже вставляет в розетку.

Ну и просто фото со стороны.





По размерам: 7 см толщина самой столешницы, 122 см это длина и 65 см ширина столешницы.

Я ростом 196 см, мне очень удобно. Для монитора в 34 дюйма идеальный вариант, в будущем хочу купить монитор на 43 дюйма.

Перекладина жесткости прикручивается к ножкам. Делается это при помощи четырех гаек.

И потом на это основание из двух ножек и перекладины жесткости, я устанавливаю столешницу.

Кронштейн для монитора изготовлен таким образом, что крепится и к столешнице и к перекладине жесткости, следовательно стол будет еще жестче и устойчивее. Крепим при помощи четырех болтов.

Столешницу всегда можно поднять. Это одна из главных фишек моей модели ПК в столе. Ты двумя пальчиками поднял столешницу, залез внутрь, обслужил комплектующие, либо в целом их поменял, на что-то более новое. Столешница фиксируется в верхней положении при помощи двух автомобильных газлифтов.

Сейчас внутри еще нет комплектующих, это лишь муляж, чтобы ты смог понять компоновку железа внутри стола. Справа и слева будут стоять два радиатора по 360 мм, по середине колба с помпой, правее материнская плата формата ATX и левее видеокарта. Внутрь можно установить абсолютно любые комплектующие. За кожухом прячется трансформатор, синхронизатор, контроллер подсветки и блок питания. Можно установить два SSD или HDD, не говоря о двух M2 SSD на самой материнской плате.

Абсолютно любые комплектующие, которые всегда можно будет очень легко заменить на новые.

Сам для себя я хочу установить i9 9900K в разгоне до 5 Ghz, Z390 мать, 32 GB DDR4, RTX 2080 Ti и собрать кастом СВО (на CPU и GPU) с жесткими трубками.



Внутрь помещается два радиатора по 360 мм, две колбы и две помпы.

Шесть кулеров отвечают за охлаждение радиаторов. Холодных воздух поступает внутрь через вентиляционные отверстия под материнской платой и видеокартой.



Пользуюсь я 6 мм закаленным стеклом. Сейчас оно максимально затонировано и поэтому когда я выключаю подсветку внутри столешницы, я не вижу комплектующие. Это сделано, чтобы они банально меня не отвлекали. При включенной подсветке ты сразу видишь все комплектующие внутри и можешь ими полюбоваться.

В ножки я установил по два подпятника, чтобы легко и удобно менять угол наклона моей столешницы.

В столешницу я установил два USB 3.0, чтобы всегда было удобно подключить флешку или смартфон к компьютеру. На передней панели есть еще и кнопка включения, с очень приятным ходом и небольшой подсветкой. Еще два USB 3.0 я установил в кронштейн для монитора, плюс в нем же есть две кнопочки для управления подсветкой. Все остальные порты (DisplayPort, Hdmi, 3.5 mm и USB) выведены на заднею часть столешницы.

Я изготовил свой кронштейн для монитора, он подходит под любую диагональ и любое крепление, тут VESA на 10 и 12 см. Самое важное, он вообще не занимается место на столе, но при этом монитор можно двигать во всех плоскостях, менять угол наклона и регулировать высоту, амплитуда движения 18 см. В профили, что используются для крепления кронштейна к столешнице я вырезал пазы, куда и прячется HDMI кабель и питание от монитора.

Монитор двигается и наклоняется, как угодно.

Отверстия под вентиляцию закрыты пылевыми фильтрами, чтобы внутри стола всегда была чистота.

Кстати, то что многих беспокоит. ПК в столе можно использовать, как самый обычный стол. Можно пить на нем чай, кушать хлебушек и не переживать за герметичность. Если пролить чай на столешницу, внутрь ничего не зальется, следовательно то же самое касается и крошек.



Ну и то, ради чего я все это делаю, ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ лишних кабелей. Подключил всего один кабель питания в розетку и наслаждаешься. В принципе это именно, то что я давно хотел получить от ПК. Не типичный системный блок с кучей кабелей, которые хоть и отличаются между собой, но концептуально все они идентичны. Никаких больше гробов под ногами. Самому мне подобный сетап очень по душе, интересно теперь услышать ваше мнение.



Overclockers, спасибо за ваше внимание!