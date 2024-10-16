Сразу хочу сказать, что в этой статье, несмотря на мой позитивный настрой, будет немного негатива, потому что речь пойдёт о горе-сборках и горе-сборщиках на одной платформе. Речь идет об Озоне.

Я искренне не советую там заказывать компьютеры, и сейчас объясню почему. Дело в том, что на этой платформе продаётся огромное количество несбалансированных компьютеров, каких-то сумасшедших сборок по невероятным ценам. Я сегодня отобрал для вас, наверное, топ-5 самых ужасных компьютеров, которые я видел. Это только первая часть данной подборки. Если хотите побыстрее увидеть вторую, пишите об этом в комментариях.

И первой "звёздочкой" у нас будет сборка от магазина "Компьютерс". Название, как видите, довольно многообещающее. Как вы думаете, что можно собрать за 48 тысяч на сегодняшний день? Я дам вам время подумать. Можете написать в комментарии. Не знаю, как вы, но я считаю, что за 48 тысяч рублей можно собрать какую-то среднюю сборку с новыми комплектующими, которая будет справляться с современными играми. Однако магазин "Компьютерс" у нас иного мнения. За 48 000 рублей они предлагают нам совершенно "топовую" конфигурацию, которую без нецензурных выражений не опишешь.

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И первое, что мы видим, — это фотография, просто сделанная на … То есть какая там карточка товара? Какие правила заполнения? Нам наплевать на всё! Просто человек выложил фотографию, как на Авито, с монитором, б/у монитором, который тоже идёт в комплекте. Непонятно даже, какое у него разрешение, потому что нигде это не указано. Непонятно вообще, какая у него комплектация и есть ли она вообще... По опыту могу сказать, что такие мониторы довольно недорогие, бэушные, поэтому придавать им какое-то ценностное значение не имеет смысла. Причём интересно, что карточка товара одна, но людям приходят разные мониторы. Ребят, разные мониторы — б/у мониторы разного бренда приходят, когда вы заказываете компьютер с Озона за 48 тысяч рублей. В отзывах люди довольны, люди заказывают, людям нравится. Ну почему бы и нет? Дешёвую клавиатуру и мышь мы также получаем в комплекте с этим "топовым" компьютером, о котором мы скажем чуть позже. Но тут вообще нечего сказать. В принципе, да, для комплектации это нормально, но придавать какой-то дополнительный ценник за всё это также не имеет смысла.

Ну и самое главное — настало время перейти к нашему "топовому" ПК. Сразу бросается в глаза название процессора — i7. И, наверное, какая-нибудь женщина из Урюпинска подумает, что i7 — это больше, чем i5, больше, чем i3 и почти как i10. Так думает большинство: цифра красивая, серьёзная. "О, i7", — люди думают, что всё, сейчас закажу себе топовый компьютер.

Знаете, в чём прикол? В описании указано, что там стоит Xeon. То есть автор объявления написал в карточке товара "i7", но далее у него написано, что это Xeon. Фактически там установлен Xeon x4350, что он и указывает в скобках, но по какой-то причине не добавляет это в заголовок карточки товара. Я, конечно, понимаю, что Xeon — неплохие процессоры. На них люди собирают компьютеры для продажи, на них можно играть, работать. Но зачем обманывать народ? Если написано "i7", то там должен быть i7. Это прямое несоответствие внутренностей компьютера с тем, что заявлено в карточке товара. И это как будто бы попахивает нарушением закона.

Но, как в каждом подобном объявлении, есть маленькое предупреждение, что товар может немного не соответствовать тому, что указано в названии. В описании также написано, что на компьютере установлен антивирус. Но мне интересно, какой антивирус? Касперский или что-то ещё? Я вообще не понимаю, зачем устанавливать антивирус на такие компьютеры — защитника Windows 10 вполне достаточно для всех этих задач. И я уверен, что никакого антивируса там нет, это просто очередной "пух" для увеличения привлекательности товара.

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И всё бы ничего, но в описании указано, что на этот компьютер установлен Windows 11. Пожалуйста, кто собирал этот ПК, придите ко мне и расскажите, как можно установить Windows 11 на такую машину, чтобы она нормально работала. Конечно, это полный обман, потому что, скорее всего, там стоит либо Windows 10, либо восьмая версия, стилизованная под десятую.

Возможно, вы думаете, что это всё мелочи и что "зарабатывают как могут". Но как можно за 48 000 рублей поставить видеокарту ATI Radeon HD 7770 на 1 ГБ? Я бы не удивился, но ведь этот продавец утверждает, что компьютер новый! Теперь я представляю, как эта видеокарта с процессором заморозились на 10 лет в коробке, потом резко "проснулись", вышли из Ледникового периода и такие: "Хоп, собрались в комп, да и продаёмся как новые на Озоне".

Многие понимают, что новые Xeon стоят невероятно дорого, потому что это серверные процессоры. А вот HD 7770 просто не может стоить дорого — ей уже больше 10 лет.

Процессор был заказан с Алиэкспресса, видеокарта куплена на Авито, а материнская плата и оперативная память, скорее всего, тоже взяты с Алиэкспресса. Жёсткий диск, дай бог, чтобы был новый, но SSD, возможно, действительно новый. Здесь я, как бы, не спорю — допускаю, что всё это было собрано и даже продано кому-то. Но объясните мне, почему всё это собранное приходит в разных корпусах? Вы сейчас видите это на своих экранах: продавец умудряется присылать компоненты в разных корпусах.

Я бы поставил этой сборке всего лишь единицу из пяти, потому что это просто наглый обман.