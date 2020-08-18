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Наверняка многие видели прошлогодний обзор оперативной памяти G.Skill Trident Z Royal Gold от Ремонтяша. Данное произведение блогерского искусства навеяло мысли – а реально ли собрать всю сборку в таком стиле? Чтобы было богато, условно говоря, чтобы не стыдно было подарить цыганскому Барону.

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Игровая, да и вообще любая производительность тут является второстепенным аргументом. Главный аргумент – это золото, больше золота. Чтобы захотелось взять гитару и спеть…

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Когда-нибудь мы даже проведем тесты данной сборки … может быть. Тесты должны быть самые серьезные - тест выпадания из кибитки на полном ходу, тест лягания конём, тест удачи в картах при раздаче на поверхности компа. Но для начала, хотя бы надо понять – а есть ли из чего собирать?

Кстати, на цену мы смотреть не будем. Во-первых, это будет компьютер самого Барона, а во-вторых, цыгану не обязательно платить деньги, если есть чёрные глаза, ловкие руки и быстрый конь.

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На самом деле, попытки такой сборки уже много раз предпринимались, но результаты ни разу мне не понравились, например:

ЭТО недостойно Барона, я считаю.

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ЭТО уже ближе, но это скорее белая сборка. Не по-цыгански.

А ЭТО просто какая-то желтизна, даже горчица.

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В общем-то, не хочется обращаться к моддингу. Хочется составить такой список готового железа, чтобы каждый барон мог это купить и собрать, при желании.

Должна быть фабричная окраска и драгоценный внешний вид, даже при ближайшем рассмотрении. Поэтому выбираем очень жестко.

Корпус. Сложный выбор, особенно если вспомнить, что раньше было такое чудо, как HAF Gold Limited Edition. Raijintek Metis Gold не подойдет по причине мелкоты, равно, как и Fractal Design Era Gold. Остается выбор между двумя моделями, обе от InWin, обе одобряются цыганской диаспорой, выбирайте между ними по вкусу:

D-frame 2.0 Gold и H-frame 2.0 Gold.

Материнская плата. Аналогично, раньше было лучше. Раньше был большой выбор золота от ASUS и от ECS. Сейчас сохранились скорее чисто символически золотые платы. Тем не менее, предлагается выбирать между:

ASRock B550 Taichi, MSI MEG X570 Ace. Так уж вышло, что Барон по-любому будет на AMD.)

Видеокарта. Тут выбор есть, Sapphire RX590 Nitro Gold, MSI Evoke, еще Titan V тоже можно рассмотреть.) Но мы выбираем наиболее подходящую:

MSI RTX 2080ti Lightning. Ставим вертикально, чтобы было видно всё богатство.

С оперативкой вопросов нет, безальтернативно берем G.Skill Trident Z Royal Gold в как можно бОльшем количестве, чтобы было больше золота и алмазов.

Блок питания. Вроде как, неизбежен выбор блока с сертификацией Gold, но ничего подобного. Существует крутейший блок питания, который сам по себе имеет золотую отделку, но сертификат у него Platinum. Вот он:

InWin SII-1065W.

Кулер/Водянка/Вентиляторы. 10 лет назад была идеально подходящая башня Titan Fenrir Evo. А сегодня варианты такие – либо купить в Китае за копейки вертушки «из чистого золота», либо купить качественный кулер, водянку, вентили из одной серии одного производителя с контурной подсветкой и синхронизировать подсветку на оранжево-желтый оттенок. На выбор.

Накопители. Сильно блестящие носители неизвестного срока действия можно с легкостью взять в Китае, но это не та область, где на такое стоит идти. Поэтому, следующие варианты: M2 ADATA FALCON и 2.5” Plextor PX-1TM6Pro.

Кабели. Это проще простого, брать в специально отведенных местах, которые занимаются оплеткой. Не забудьте золотую фурнитуру к ним.

Монитор. Сейчас можно увидеть в магазинах мониторы ASUS относительно близкого оттенка, бледно-золотого. Но в идеале, найти и купить одну из следующих моделей:

AOC C2789FH8 Gold и Acer H277Hkmidx Gold.

На этом всё. Лицензионный Windows выбирать не будем.

Это оказался очень тяжкий труд – искать золото среди всех остальных металлов, скажем так. Нет у меня уверенности, что получится достаточно ярко, всё-таки мода на золото сейчас далеко не в разгаре и золотой ассортимент на вес золота, сорри за каламбур. Кто такое соберет – тот настоящий Барон, по праву.

И если кто-нибудь на самом деле соберет подобный Джипси Билд, обязательно проверьте – приносит ли он удачу - в картах, в любви или в деньгах? В чем-нибудь обязательно приносит.)

До новых встреч, ромалэ!