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Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор

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Здравствуйте, дорогие и уважаемые. Вы же в курсе последней утечки?

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Правда, здорово, что у нас есть возможность приобщиться к источникам скрытых знаний о компьютерном железе, так называемым утечкам и инсайдам, которые появляются где-то в недрах азиатских твиттеров. Затем они проходят первичную формовку на порталах наподобие Techpowerup и готовы к неограниченному количеству рерайтов российскими писателями. А русская литература – она же ведь лучшая в мире, это знают все. Посему, мы совершенно бесплатно можем читать и читать все сорта интерпретаций на фантазии и слухи из Китая и его окрестностей. Это ли не чудо, братья и сестры?)

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Хотя, кого я обманываю? Мне лично просто уже тошно видеть этот глубокий, пахнущий, коричневый слой утечек на сайте, на котором мы сейчас находимся. Я ни единого раза не обнаружил там ни одной ложки информации, которая была бы мне полезна или даже хотя бы немного интересна. Эти самые утечки, маскируемые под новости, постоянно опровергают самих себя недельной давности. У наивного читателя нет никакого чувства стабильности, его штормит и начинается морская болезнь. Читатель такого материала – это винтик и шурупчик в китайской машине деланья денег из пустой шляпы. Для утечных авторов и рерайтеров, читатель – это мышь, это вошь, это молекула безропотная. В общем, я однажды решил закрыть для себя утечки и их рерайты как явление природы, полностью и бесповоротно. Больше я не трачу свое драгоценное время и внимание на Это. Но мне стало интересно подумать на этот раз и о других людях. Наивных ребятах, которые как зомби тычут мышкой на любой жёлтый заголовок, если там присутствуют триггерные слова – AMD, Intel, Nvidia, Ampere, BigNavi, 3080ti и т.п. Понятное дело, верят этой желтухе лишь особо избранные, но мне стало интересно – почему им там комфортно? Почему им нравится проводить свой досуг (досуг ли?) рядом с источником светло-коричневых потоков?

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Далеко ходить не пришлось, у меня есть младший товарищ, который как раз один из тех, кто там зависает и мощно комментирует всю эту утечную программу сайта overclockers.ru. Он мне честно поведал, что это и есть самая кайфуха – пообзываться на таких же, в общем-то, фанатиков. Будь то AMD или Intel, даже не важно, важен сам процесс. При этом, парень сидит на Райзене 5 2600 и очень жаждет перейти на 10400F. И вот, как раз на эту тему весной была утечка – типа, ждите в продаже два вида 10400F – на термопасте и на припое. Человек перекопал весь интернет, нашел в каком-то заштатном европейском магазине нужный артикул с припоем, но по предзаказу, либо «ожидается к поступлению». В итоге, разумеется, поступления не случилось, а страничка товара просто удалилась. И так везде, я уверен. Или среди нас есть счастливые обладатели 10400F на припое?) 

Ну ладно, не буду сильно вникать в темы этих желтых «новостей». Если они выполняют функцию громоотвода, значит, в более реальных статьях меньше будет неадекватности. Нет худа без добра. Я вижу, что по соседству есть писатели, имеющие свою область, что достойно уважения. Есть специализирующиеся на устаревшем железе. Есть даже полноценные обзоры в разделе «лаборатория» пару раз в неделю. Есть новости современных игр, которые меня не интересуют. Так уж и быть, есть виртуальные сборки, каждый любит этим позабавиться.) Всё это, так или иначе, читабельно, ради дела или ради пустого интереса. Но есть целые тематики, которые просто-напросто грузят сайт, как вирус, которые мешают отыскивать хоть что-то интересное. Первое, это, конечно же, «утечки». Особенно, когда они подаются под видом новостей. Второе, это мобильники. Задрали уже эти мобильники, но это чисто моё ИМХО. Ну и новинки Алиэкспресс, тоже тот еще балласт. В результате, настоящих обзоров, тестов, анонсов, новостей именно современного актуального железа – почти нет. Моддинга даже близко не предвидится. При этом, я знаю, способные на это люди сидят по веткам форума и в блоги не пишут отчего-то. Сказать честно, я себя к таким не причисляю. Я не самый великий теоретик в компьютерном железе, а скорее потребитель из серии «поставил и забыл». Но я твердо стою на своей собственной нише – это дизайн компьютерной техники. В этом не будет компромиссов. Также, мне всегда есть, что предложить по теме маркетинга компьютерных компонентов. А еще, в последнее время я приобщился к таким человеческим и информационным ресурсам, что готов сделать заявление: скоро покажу пример – что такое настоящие новости компьютерного железа. Ждите.

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До новых встреч, Фен-Шуй с вами!)

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