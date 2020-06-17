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Triple Monitor Gaming – это элитный сетап для киберспорта или пустая трата денег ради пафоса? А может, это годится только для работы с изображениями, в то время как для игр оптимальным будет один монитор Ultrawide?

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Изначально, три монитора к одной системе подключил тот человек, которому не хватало на экране места для работы, для повышенной продуктивности. Там есть свои нюансы, но сейчас не будем об этом. Нам интересно такое нагромождение именно с точки зрения игр. Удобно ли играть на «трипле», стоит ли результат дополнительных затрат?

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(на фото: Бриони Ханнам из Kitguru.net тестирует Aorus Racing Setup на трех мониторах)

Геймеры - это такие люди, которые вбухают любые деньги в периферию, если это даст хотя бы малейший профит в любимой игре. Особенно, когда денег можно не считать. Но не все такие фанатики, иначе некому было бы написать эту чудесную статью, все бы только качали пальцы на геймпадах.)

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Будучи абсолютно нетипичным и необъективным «геймером», для полноты картины я буду опираться на более всеядных и более типичных игроков и их впечатления. Много лет назад, когда из мониторов не было в продаже ничего, кроме 16*9 и 4*3, я уже наигрался в шутеры до тошноты. После этого, я переключился на стратегии, потреблял их все без разбора и в неограниченных дозах. Затем, и они почти все ушли далеко из моего круга интересов. Стало катастрофически не хватать времени на долгие игровые посиделки с полным погружением, поэтому игрой номер один для меня стала FIFA – идеальный компьютерный допинг в коротком отрезке времени. Появилось «окно» - сыграл пару матчей и вернулся к делам, например. Да, если время позволяло, можно было и зависнуть надолго, оттачивая тактики или погружаясь в карьеру, но это скорее исключение. В общем, сидел я ровно на 16*9 мониторе и гонял футбик без всяких забот, пока не настала осень 2016 года. Это был тот момент, когда компания EA поменяла движок на могучий (на тот момент) Frostbyte, а главное – завезла нативное соотношение 21*9. У одного из моих друзей, который днем и ночью живет во всяких-разных Скайримах и Бэтлфилдах, появился такой моник и я опробовал Фифу на Ultrawide. Это было волшебно, с точки зрения видения поля. Захотелось играть в несвойственном мне стиле, т.е. не катать быстрый короткий пас, а пулять мяч через всё поле на выход крайним нападающим. Но wow-эффект был задвинут на задний план более важными на тот момент делами, а также немалыми ценами на Ultrawide. Позже, пришло понимание, что лично мне все-таки важнее потратиться на быструю матрицу 144гц, а не на широкий формат. Тем более, что до недавнего времени, широкие мониторы на частоте хотя бы от 100гц стоили каких-то совершенно неразумных денег, а широких 144гц в продаже просто не было.

Зато я неоднократно смотрел различные видео с геймплеем на Triple Monitor, в том числе и FIFA или PES. Мне это не понравилось. Да, личного опыта на трипле у меня не было, но если даже на обычном мониторе малейшие отвлекающие факторы реально могут навредить исходу матча, то любая возня за пределами рамок центрального монитора может привести к потере концентрации. Это отлично видно на видосах с FIFA на трех мониторах, они делались явно для понтов и самовнушения, но никак не для победы в игре. В общем-то, весь экшн по ширине неизменно занимает примерно полтора монитора, остальное служит для эффекта присутствия.

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Причем, это специфика именно спортивных симуляторов, как мне кажется. Любые «стрелялки», а тем более «бродилки», на трех мониторах заходят нормально.

А вот стратегии – не все. Например, «рефреш» старенькой Age of Empires II поддерживает Ultrawide, данная игра играбельна и на трех мониторах, но менюшки этой игры заставят вас проводить в углах крайних мониторов чуть ли не половину всего игрового времени. На мой взгляд, это дичь и дискомфорт.

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А теперь самое интересное. Недавно я узнал о таком специфическом приспособлении, которое называется Bezel-Free Kit (безрамочный набор) от ASUS. Это парочка таких особых приблуд, которые служат именно для трехмониторного сетапа, для того, чтобы «ликвидировать» внутренние рамки, как бы убрать внутренние разрывы и, таким образом, создать экран огромной ширины из трёх одинаковых мониторов. Данный оптический комплект преломляет свет на границах мониторов, установленных под углом 120 или 130 градусов друг к другу. Причем, как оказалось, поддерживаются мониторы не только от Asus.

Цена этого продукта, конечно, внушает. 110$ рекомендованная, в РФ его продают в основном какие-то мелкие продавцы, да от 10.000 рублей и выше. Зато, вот он по нормальной цене на Amazon:

Я направил свою энергию на просмотр всех доступных видео с этим изобретением в действии, увидел много положительных впечатлений от обладателей и, пожалуй, считаю, что это хорошая покупка при определенных условиях. Вот пара наиболее показательных видео об этой штуке:





Не всё так гладко, как хотелось бы. Bezel-Free Kit, хоть и «съедает» рамки мониторов, но появляется полоса размытого изображения, которая существенно шире, чем тонкие рамки при обычном трех-мониторном геймплее. С моей точки зрения, в FIFA тут будут еще и специфические проблемы. Если, к примеру, под рамкой окажется мой игрок, которому я нацеливаю пас, то я не увижу наверняка – готов ли он рывку, открыт он или закрыт, а может он вообще валятся травмированный. В итоге, я не советую Asus Bezel-Free Kit для спортсимов, лучше брать 21*9.

Зато, восторги ожидают любителей всяких гоночных симуляторов, это товар прямо для них. Какие-нибудь GTA и Ведьмак расцветут новыми красками, наверное. А что-то типо Dota – тут уже сомнения. В целом, можно сказать, что для среднестатистических геймеров, BFK от ASUS - хорошая покупка, без которой Triple-Monitor использовать уже не захочется, однажды попробовав.

Вот и все, ребята, всем желаю побед на любых мониторах и телевизорах!