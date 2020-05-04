Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США

для раздела Блоги
1
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Курс рубля к доллару в апреле окончательно перестал претендовать на отметку выше 75 рублей за доллар, однако до последнего времени цены на компьютерные комплектующие в российских магазинах держались за достигнутые вершины, как экипаж гордого «Варяга». И тут, вдруг, в канун Международного Дня Солидарности Трудящихся, мы увидели беспрецедентное и скоростное подешевение процессоров. Кто часто использует в своей работе Яндекс Маркет, тот понимает, насколько внезапно это выглядело. Что это было? Флеш-Моб всемирной солидарности рабочего класса перед Первомаем? Возможно.) Но более вероятной нам видится другая причина – надвигающиеся поставки новых процессоров Comet Lake от Intel. К нам едет целая серия продукции, способной перераспределить спрос на рынке десктопных CPU.

реклама

На днях Intel показала нам список цен на десятое поколение процессоров. В известной табличке ценовая графа называлась RCP (Recommended Customer Price). Номинально, это оптовая цена для закупок сетевыми магазинами и интернет-магазинами. В теории, мы должны прибавить к этой цифре НДС и розничную наценку. Однако, это только лишь теория. Если мы взглянем на аналогичные таблички с RCP для 9-го и 8-го поколения Intel,  а затем сравним эти цифры с реальными розничными ценами здесь-и-сейчас, то обнаружим тенденцию к неуклонному снижению розничных цен, которые могут становиться ниже номинально-оптовых, а порой очень серьезно ниже. Причем, процессоры Intel в этом плане еще не самый яркий пример, старые поколения процессоров (например, 5е, 6е, 7е) скорее имеют тенденцию исчезать из продажи, но не дешеветь ниже минус 25% от RCP дня анонса. AMD делает скидки намного щедрее, прямо как на восточном базаре. Кто помнит, какова была цена SEP (Suggested Etailer Pricing) на такие модели, как Ryzen 5 1600 на старте продаж? 219$. А Ryzen 7 2700? 299$. И сколько это стоит сейчас, да еще и в рубликах? Да и вообще, само название Suggested Etailer Pricing (рекомендуемый ценник для интернет-торговли) – выглядит как настоящий троллинг по отношению к «слишком чопорной» Intel, такой себе позитивный троллинг в качестве основной маркетинговой идеи AMD, одной из составных частей их успеха. Но, шутки в сторону, если вы способны делать такие большие скидки, то какими же были первоначальные «накидки»? Есть о чем задуматься.

реклама

Итак, в магазины едут процессоры 10-го поколения от Intel, но это еще не всё. AMD и тут нашла пустую нишу и выпустила две модели Ryzen 3. Их SEP обозначен как 99$ и 120$, они получили миссию прессовать нижнюю ценовую границу Comet Lake в виде Core i3-10100, который имеет RCP 129$. Это означает, что остатки Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 маркетологами AMD уже не рассматриваются, как дееспособные бойцы на войне против Intel и их наличием уже можно пренебречь.

реклама

Так оно и есть, но только не в России. У нас, как всегда, особая музыка и танцы. В то время, как все заморские ритейлеры и етейлеры уже слили всё бюджетное старьё и сидят с пустыми полками, наших железных продавцов такой сценарий не устроил. В РФ до сих пор не ослабевает спрос на R5 1600, хит продаж всех времен и народов России, особенно после беспрецедентной пропаганды в соцсетях его «рефреша» с индексом AF, невзирая на то, что эта глючная поделка почти не гонится без святого причастия.) Но покой нам только снится и он был нарушен грядущим неминуемым обновлением ассортимента, а не делать его никак нельзя, иначе покупатели уйдут «нАсторону».

И тогда наступил момент, о котором мечтали и который пророчили многие сотни репостеров слухов о грядущих CPU! Старые процессоры начали сливаться. И это происходит именно в РФ, в нашей с вами рознице! Смотрите, как это красиво смотрится по сравнению в иностранными известными магазинами. Таблица отражает ситуацию к 1 мая 2020 года. Россию представляет чудесный Яндекс.Маркет, из которого взяты ценовые минимумы. Германию представляет Computeruniverse.com и их «местный яндекс-маркет» под названием Idealo. За США сыграет Newegg.com, а за Великобританию – оверпрайсный Overclockers.co.uk. Цены в долларах, евро и фунтах переведены в рубли по сегодняшнему курсу, округленному до целых рублей.

реклама

Что нового мы тут видим? I3 9100F бесповоротно опустился ниже психологической отметки 5 тысяч рублей, Ryzen 5 1600 уже близок к 6000 рублей, I5 9400F снова почти по десятке, I5 8400 для желающих «купить видеокарту потом» снова стремится к 11000 рублей, Ryzen 5 3600 опустился ниже 13 тысяч рублей, а I5 9600KF – ниже 14. Это из достижений российской розницы. По более производительным процессорам – лидерство уже за космополитичным CU. Однако, если учитывать пошлину и стоимость доставки, то Россия опять же выходит победителем, даже в богатой нише.

реклама


В итоге, что с этим всем делать? Первое – продолжать наблюдение, ведь слив может продолжаться и дальше, и глубже. Второе – быть в полной боевой и финансовой готовности, ведь товарный запас может тупо подойти к концу. Третье – сохранять бдительность, ведь подобные чудо-предложения могут быть насыщены отбраковкой и товарами, возвращенными по браку за предыдущие периоды. А нашим купцам, как мы знаем, палец в рот не клади и держи ухо в остро.

И еще, яндекс.маркет – это не магазин, его минимумы представляют некие конкретные цены от конкретных магазинов. Кто они? Прямо отвечать не станем, ибо это реклама. Просто сделаем абстрактный намёк: берегите себя, сидите дома и почаще заходите на сайты небольших магазинов, таких, как R-Seven, Compday, Железа.нет, Newmart и некоторых других…

Скоро подтянутся и остальные магазины, готовьте ваши кошельки, господа!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel comet lake
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
29
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
19
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
55
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
145
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
40
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
56
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
72

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 55
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI P30 подешевел на 325 долларов – самая низкая цена за лучший флагман 2019 года
21
У Cyberpunk 2077 могут возникнуть сложности с выходом игры во многих странах – подробности об особенностях игры от создателей Ведьмака
23
Обновлённый 12-нм AMD Ryzen 3 1200 AF ощутимо превосходит своего 14-нм предшественника — тестирование SteDi Gaming
56
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
98
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
80
PlayStation 5 получит эксклюзивные архитектурные улучшения RDNA 3, которые позволят раскрыть потенциал консоли в будущем
19
Раздаваемая ранее Total War: Shogun 2 в Steam оказалась неполноценной игрой для тех геймеров, которые забрали ее бесплатно в первые дни
14
Виновные в утечке данных по The Last of Us Part II уже найдены, они никак не связаны с Sony и Naughty Dog (дополнено)
18
AMD дарит всем покупателям процессоров Ryzen и видеокарт Radeon бонусы в игре World of Warships
10
AMD Ryzen уверенно занимают более 50% рынка в мире по данным крупных ритейлеров, вытесняя Intel
96
Ubisoft поддерживает геймеров на самоизоляции и бесплатно раздает сразу три игры в Uplay
5
NVIDIA планирует выпустить видеокарты на базе двух новых архитектур Ampere и Hopper – 5-нм техпроцесс и массовое производство уже в 3 квартале 2020 года
13
Разница между старыми приставками и новой Xbox Series X сравнима с переходом от использования формата 2D к 3D — Фил Спенсер
13
Новые подробности о процессорах Intel Сore 12-го поколения Alder Lake – новая архитектура, 10-нм техпроцесс и новый сокет
35
GeForce GTX 1060 c 6GB памяти в 2020 году - тестирование старшей версии видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
11
5 смартфонов Huawei получили глобальную прошивку EMUI 10.1
+
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
30
Оптимальная видеокарта для трассировки лучей – NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER в тесте актуальными играми от экспертов Gecid
16
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ничего не грозит – главный архитектор Intel рассказал о приоритетах компании на ближайшее время
3
Процессоры Intel Comet Lake-S существуют в ассортименте шести степпингов
36

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
29
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
96
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
48
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
19
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
1
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
9
Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
+

Сейчас обсуждают

MriS
01:19
На ноуте не гонится 😁
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
[ AtoM ]
01:15
А ддр4 вообще в задержку не может? или только на амд?
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
Стенли Твидл
01:13
но ведь десятка - лучшая ОС. Я имею в виду дебиан 10.
Обновление Windows 10 в очередной раз "сломало" профили пользователей
Faitzz
01:13
1. Что нужно там в реестре сделать для этого? 2. Есть другой способ? Рабочие машины должны работать по единому графику каждый день.
Обновление Windows 10 в очередной раз "сломало" профили пользователей
Analog
01:12
Там ничего не видно на 1440p, мод на увеличение шрифтов делает ситуацию лучше, но тексты не влезают в мелкий интерфейс. Вобщем не стал себя мучить
Раздаваемая ранее Total War: Shogun 2 в Steam оказалась неполноценной игрой для тех геймеров, которые забрали ее бесплатно в первые дни
Evgeny Chelyadin
01:12
Реклама ситилинка.
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
Inqizitor
01:11
Начало статьи - везде капец, нужно что-то делать. Продолжение статьи - так потратим же время на игры, а не на развитие навыков и самообучение. Так держать, из серии вредных советов. Во время самоизоля...
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
Yolanda Tarska
01:11
Это серверная память с жуткими задержками. Обычная память всегда на Интеле уходит ниже 50нс, при лайтовом разгоне или наборы с профилем, речь про массовый сокет.
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
Faitzz
01:10
Нет никаких разгонов, твикалок и прочего. Обычные офисные компьютеры на Интелах. Причем не самые старые. То есть 10-ка на них работает шустро. Но вот с обновлениями это просто жесть.
Обновление Windows 10 в очередной раз "сломало" профили пользователей
MriS
01:08
Тест не честный, тк 9700F в разгоне ))
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем