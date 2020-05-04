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Курс рубля к доллару в апреле окончательно перестал претендовать на отметку выше 75 рублей за доллар, однако до последнего времени цены на компьютерные комплектующие в российских магазинах держались за достигнутые вершины, как экипаж гордого «Варяга». И тут, вдруг, в канун Международного Дня Солидарности Трудящихся, мы увидели беспрецедентное и скоростное подешевение процессоров. Кто часто использует в своей работе Яндекс Маркет, тот понимает, насколько внезапно это выглядело. Что это было? Флеш-Моб всемирной солидарности рабочего класса перед Первомаем? Возможно.) Но более вероятной нам видится другая причина – надвигающиеся поставки новых процессоров Comet Lake от Intel. К нам едет целая серия продукции, способной перераспределить спрос на рынке десктопных CPU.

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На днях Intel показала нам список цен на десятое поколение процессоров. В известной табличке ценовая графа называлась RCP (Recommended Customer Price). Номинально, это оптовая цена для закупок сетевыми магазинами и интернет-магазинами. В теории, мы должны прибавить к этой цифре НДС и розничную наценку. Однако, это только лишь теория. Если мы взглянем на аналогичные таблички с RCP для 9-го и 8-го поколения Intel, а затем сравним эти цифры с реальными розничными ценами здесь-и-сейчас, то обнаружим тенденцию к неуклонному снижению розничных цен, которые могут становиться ниже номинально-оптовых, а порой очень серьезно ниже. Причем, процессоры Intel в этом плане еще не самый яркий пример, старые поколения процессоров (например, 5е, 6е, 7е) скорее имеют тенденцию исчезать из продажи, но не дешеветь ниже минус 25% от RCP дня анонса. AMD делает скидки намного щедрее, прямо как на восточном базаре. Кто помнит, какова была цена SEP (Suggested Etailer Pricing) на такие модели, как Ryzen 5 1600 на старте продаж? 219$. А Ryzen 7 2700? 299$. И сколько это стоит сейчас, да еще и в рубликах? Да и вообще, само название Suggested Etailer Pricing (рекомендуемый ценник для интернет-торговли) – выглядит как настоящий троллинг по отношению к «слишком чопорной» Intel, такой себе позитивный троллинг в качестве основной маркетинговой идеи AMD, одной из составных частей их успеха. Но, шутки в сторону, если вы способны делать такие большие скидки, то какими же были первоначальные «накидки»? Есть о чем задуматься.

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Итак, в магазины едут процессоры 10-го поколения от Intel, но это еще не всё. AMD и тут нашла пустую нишу и выпустила две модели Ryzen 3. Их SEP обозначен как 99$ и 120$, они получили миссию прессовать нижнюю ценовую границу Comet Lake в виде Core i3-10100, который имеет RCP 129$. Это означает, что остатки Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 маркетологами AMD уже не рассматриваются, как дееспособные бойцы на войне против Intel и их наличием уже можно пренебречь.

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Так оно и есть, но только не в России. У нас, как всегда, особая музыка и танцы. В то время, как все заморские ритейлеры и етейлеры уже слили всё бюджетное старьё и сидят с пустыми полками, наших железных продавцов такой сценарий не устроил. В РФ до сих пор не ослабевает спрос на R5 1600, хит продаж всех времен и народов России, особенно после беспрецедентной пропаганды в соцсетях его «рефреша» с индексом AF, невзирая на то, что эта глючная поделка почти не гонится без святого причастия.) Но покой нам только снится и он был нарушен грядущим неминуемым обновлением ассортимента, а не делать его никак нельзя, иначе покупатели уйдут «нАсторону».

И тогда наступил момент, о котором мечтали и который пророчили многие сотни репостеров слухов о грядущих CPU! Старые процессоры начали сливаться. И это происходит именно в РФ, в нашей с вами рознице! Смотрите, как это красиво смотрится по сравнению в иностранными известными магазинами. Таблица отражает ситуацию к 1 мая 2020 года. Россию представляет чудесный Яндекс.Маркет, из которого взяты ценовые минимумы. Германию представляет Computeruniverse.com и их «местный яндекс-маркет» под названием Idealo. За США сыграет Newegg.com, а за Великобританию – оверпрайсный Overclockers.co.uk. Цены в долларах, евро и фунтах переведены в рубли по сегодняшнему курсу, округленному до целых рублей.

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Что нового мы тут видим? I3 9100F бесповоротно опустился ниже психологической отметки 5 тысяч рублей, Ryzen 5 1600 уже близок к 6000 рублей, I5 9400F снова почти по десятке, I5 8400 для желающих «купить видеокарту потом» снова стремится к 11000 рублей, Ryzen 5 3600 опустился ниже 13 тысяч рублей, а I5 9600KF – ниже 14. Это из достижений российской розницы. По более производительным процессорам – лидерство уже за космополитичным CU. Однако, если учитывать пошлину и стоимость доставки, то Россия опять же выходит победителем, даже в богатой нише.

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В итоге, что с этим всем делать? Первое – продолжать наблюдение, ведь слив может продолжаться и дальше, и глубже. Второе – быть в полной боевой и финансовой готовности, ведь товарный запас может тупо подойти к концу. Третье – сохранять бдительность, ведь подобные чудо-предложения могут быть насыщены отбраковкой и товарами, возвращенными по браку за предыдущие периоды. А нашим купцам, как мы знаем, палец в рот не клади и держи ухо в остро.

И еще, яндекс.маркет – это не магазин, его минимумы представляют некие конкретные цены от конкретных магазинов. Кто они? Прямо отвечать не станем, ибо это реклама. Просто сделаем абстрактный намёк: берегите себя, сидите дома и почаще заходите на сайты небольших магазинов, таких, как R-Seven, Compday, Железа.нет, Newmart и некоторых других…

Скоро подтянутся и остальные магазины, готовьте ваши кошельки, господа!