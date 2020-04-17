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Давайте приложим колоссальные ментальные усилия, чтобы встать на место обычного россиянина – потенциального покупателя компьютерных компонентов. Где выбирать? В первую очередь – в Яндекс.Маркете, конечно. Итак, мы туда идем и ищем вожделенное железо. Казалось бы – там собраны все актуальные предложения. Да, но откопать их не так просто.

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И вот несколько примеров запущенности данного сервиса, далеко не полный список, а просто самое первое, что бросается в глаза.

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Первый пример, мы хотим приобрести пресловутую видеокарту EVGA RTX 2060 KO. Совершаем логичные действия, в соответствии с регламентом сервиса – выбираем производителя в разделе видеокарт. Что мы видим:

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Их нет в продаже, какой конфуз. Но, те, кто привык к «особенностям работы» Я.М. просто забьют искомое полным текстом в строку поиска. И - вуаля:

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Далее, мы хотим увидеть новинки комплектующих. Отдельно напомню, что такое «новинка» в русском языке. Новинка – это то, что появилось недавно, то, чего не было раньше. Это разумеется для всех, всегда и везде, но только не для Я.М., в котором «новинками» называется то, что временно не рекламировалось, а потом появилось спустя полгода-год после выпуска. Например:

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Следующее «динамо». Мы привыкли доверяться фильтрам поиска, если уж они есть. Выбираем компьютерные корпуса, которые точно есть в продаже. Поэтому, своими собственными руками ставим галочку в графе «в продаже». И что мы видим в выдаче:

Придираемся дальше, раз уж пошли такие пляски. Я.М каким-то фантасмагорическим образом выбирает заглавные картинки для товаров, которые служат настоящей «заманухой» для покупателей. Я ищу белый монитор – и нахожу его в каталоге Я.М. Но, заходя в предложения магазинов, не вижу ни одного предложения в белом цвете, везде только черные. Я уже молчу про то, что давно пора было созреть до создания фильтра по цвету корпуса монитора. Но пока этого нет, такая дезинформация реально позорит сервис. Хотя, похоже, фирме без разницы.

Ну и на десерт, совсем красота. Есть такие люди, граждане РФ, между прочим, которые желают приобрести лицензионную Windows 10. А еще они иногда ищут дешевле. И следуя подобным запросам, мы идем в каталог ПО и видим там удивительные по цене предложения ESD-лицензий от компаний с накрученными отзывами, которые преспокойно прошли проверки Яндекса. Вот наиболее раскрученная из таких контор. Готовы с ними судиться, если слетит их «лицуха»?

Пока достаточно, хотя там можно накопать еще множество глюков. Особенно, если пользоваться еще и мобильной версией.

А что с альтернативами? Ведь можно искать железки не только тут. Самые популярные – e-katalog и hardprice. В двух словах – e-katalog взял на себя слишком много, там даже по материнским платам можно сравнить количество разъёмов для вентиляторов 4-pin. Но, к сожалению, они не выдержали такого уровня, который сами же задали. Жаль, но это российская реальность. Теперь у них вообще не возможно узнать актуальную информацию что, где и почем продается. Hardprice делает красивые графики ценовой динамики по разным магазинам, но так же не может объять необъятное, поэтому выпадает из актуальности. А просто посмотреть цены в Computeruniverse можно и в самом Computeruniverse.

При всём при этом, Яндекс наращивает количество и ассортимент разных полу-полезных сервисов, в ущерб качеству проверенных и нужных. Никогда и ни на что не променяю Яндекс.Карты, крайне полезная вещь. Но не-ангажированный поиск доверю скорее Google или Yahoo. А по поводу Маркета, будет искренне жаль, если он так и скатится в неуправляемую кашу, которой управляют, нет, не управляют, а заведуют бездушные купюроприемники.

В общем, дорогие отцы Яндекса, пожалуйста, ласково попросите своих подопечных, которых вы назначили на управленческие должности, немного поработать. Это не так сложно и не так долго, если постараться. Заранее Спасибо!