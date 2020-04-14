Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
Колхоз – дело добровольное. Один из самых популярных видов корпусного колхозинга – это хирургическое удаление перегородок слотов расширения. И всё это ради вертикальной установки видеокарты.
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Допустим, вы решили установить видеокарту вертикально. Допустим, у вас есть в наличии корпус, который полностью вас устраивает. Допустим, вы приобрели комплект для вертикальной установки видеокарты в составе брекета и райзер-шлейфа, типа такого:
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Но вот незадача – перегородки слотов расширения мешают подсоединению DP или HDMI кабеля к соответствующему разъёму видеокарты. Это распространенная проблема, т.к. большинство производителей корпусов абсолютно не заботились о подобных потребностях вплоть до недавнего времени. Соответственно, на рынке присутствует множество достойных корпусов, но лишенных этой пресловутой опции «vertical-GPU ready».
рекламаВот так выглядит задняя стенка корпуса vertical-GPU ready:
рекламаА вот так выглядит корпус, блокирующий своими перегородками установку vertical GPU:
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Если корпус менять ради такой «мелочи» не хочется, то остается совершить небольшой моддинг в гетто-стиле, как говорят в Америке. У нас это действие ласково называется колхозом. Итак, мы немного поколхозим и нам могут пригодиться следующие подручные средства:
Дремель с круговой насадкой и наждачным валиком.
Ножовка-ручка по металлу, либо отдельное полотно, на крайний случай.
Кусачки-бокорезы по металлу.
Плоский напильник по металлу №3.
Плоские надфили.
Перманентный маркер по цвету шасси, скорее всего черный.
Пылесос для уборки.
Тряпки для защиты корпуса и стола от металлической крошки и пыли.
Теперь посмотрим на конкретных примерах, как это делается. Степень аккуратности может быть очень разной, в зависимости от вашего желания получить презентабельный вид корпуса в конце процедуры.
Грег Салазар просто использует кусачки:
NerdWork Network использовал дремель и напильник, результат не блещет аккуратностью:
Boosted Media подготовился хорошо, использовал дремель с круглой насадкой и наждачный валик, надфиль и маркер. Но результат все равно далёк от идеала:
Major Hardware вообще не стал выпиливать их полностью, просто отрезал дремелем серединку и был таков:
Strategic Technologies начал с ножовки, точнее с голого полотна. Затем обработал огромным напильником, подкрасил маркером и запылесосил.
Мистер Кью из Team 974 не стал заморачиваться, только откусил нужную область кусачками, оставив необработанные острые края. Похоже, вот он «гетто-стайл» во всей красе:
Никк Блед также всё сделал на скорую руку, в буквальном смысле. С одной стороны откусил кусачками, а дальше зашатал их до отвала руками. Классик колхозинг, не правда ли?)
А вот этот парень намучился нешуточно, в определенный момент даже возникли сомнения, что он не бросит всё как есть:
Но бояться не стоит. Смотрите, как девушка ловко управляется с дремелем, правда в Corsair iCue 220T металл практически жестянка:
Довольно любопытно, что многие желают установить видеокарту вертикально именно в корпусах NZXT и Corsair. Это реальный сигнал данным производителям – если вы делаете корпуса с претензией на дизайн, то неизбежно должны подумать о задней панели со слотами «Vertical-GPU Ready». Ждем новых моделей от Corsair и NZXT с вниманием к деталям.
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Вот и всё. Посмотрели, а теперь пилите! Если хотите, конечно. Ведь это, как известно, дело добровольное. Да, и не поцарапайтесь, соблюдайте ТБ. Работать лучше в перчатках и защитных очках.
Всем ФенШуя и успешного моддинга!
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