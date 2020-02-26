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В этом году в магазины уже начали поступать новинки от производителей корпусов. Давайте посмотрим на них и постараемся понять – для кого и для чего они предназначены? И вообще - куда катится рынок?

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В январе на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе многие бренды показали свои новые корпуса. Также, были и те, кто доработал условно старые модели, кто довел проекты 2019 года до уровня серийного производства. Были и такие, кто демонстрирует свои модели уже второй год, пытаясь спланировать выпуск, затормозив начало продаж после анонса. Помимо них, есть и такие марки, которые не принимали участия в выставке, просто подготовив свои новинки к анонсу или к продаже в 2020 году.

Если сложить их всех вместе, получится ли сделать открытие – что нового и интересного предлагает нам данная отрасль компьютерного хозяйства? Есть ли какие-то свежие веяния или всё как всегда? Посмотрим на конкретных примерах. Возьмем в нашу выборку весь новый «мейнстрим», то есть: оставим в стороне карманный mini-ITX, безликие закрытые коробки и нелепые корпуса в виде шара, пирамиды, куба, мотоцикла, колеса, и прочий дизайнерский декаданс.

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Важно понимать, что одна часть новых корпусов еще не продается, а другая часть уже, возможно, выгружается на полки магазинов прямо сейчас. Кто-то еще даже не анонсирован, а кто-то из "прошлогодних" только добрался до прилавка. Общее среди них одно – первая встреча с покупателями у них состоялась или состоится в этом, 2020-ом году.

Тотальных тестов на каждый из тридцати пяти корпусов не будет. Будет первое впечатление, как будто в офф-лайн магазине, что уже замечательно для такого актуального ассортимента. Дальше гуглим самостоятельно по приглянувшимся корпусам. Итак, вот они (в алфавитном порядке):

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Antec Performance P120 Crystal

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Рекомендованная цена 100$, размеры Д*Ш*В = 476*234*485 мм, масса = 10,4 кг. 2 стороны из закаленного стекла. Особые приметы - "пылесосный" нижний приток воздуха, блок питания сверху.

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Asus Rog Strix Helios White Edition

Еще не анонсированная бело-серебристая копия одноименного черного корпуса. Соответственно, цена будет не менее 22.000 рублей, размеры Д*Ш*В = 570*250*598 мм, масса = 18 кг. 3 стороны из закаленного стекла. Качество изготовления идеальное. Из странностей - тканые ремни сверху вместо жестких ручек.





Asus TUF Gaming GT301

Пока не объявлена будущая цена, размеры Д*Ш*В = 426*214*482 мм, масса = 7,2 кг. Поддержка ATX как максимум. Короткий, визуально высокий корпус. Цвет только черный. Тканые ремни, которые так нравятся дизайнерам Asus, здесь прямо на "морде". А еще есть крючок для гарнитуры.)





Be quiet! Pure Base 500dx

Почти дубликат корпуса Pure Base 500, за исключением передней панели - на ней увеличена площадь сетки, добавлена подсветка и добавлен 1 вентилятор, теперь их 3. Рекомендованная цена 100 евро, размеры Д*Ш*В = 450*231*463 мм, масса = 7,5 кг. Удачное сочетание шумоизоляции и воздушного потока. Есть еще белая версия, но пластиковая лицевая панель делает ее бессмысленной для серьезной покупки.





Bitfenix Dawn TG

Рекомендованная цена 109 евро, размеры Д*Ш*В = 485*220*449 мм, масса = 10 кг. З стороны из закаленного стекла. В комплекте идет брекет для вертикальной установки видеокарты. Достаточно широкая полоса отверстий для забора воздуха спереди.





Fractal Design Define 7

Уже продается в одном из российских магазинов по цене 12.450 рублей, размеры Д*Ш*В = 547*240*475 мм, масса = 13,5 кг. Почти копия предыдущих моделей Define, чуть крупнее. Помимо черной, есть темно-серая и белая версия. Белая совсем лишена смысла, т.к. использован белый пластик. Для такого износостойкого корпуса, который будет служить лет 50, пожелтевший белый пластик - просто позор. Шведы сошли с ума, как Карл-XII.) А в целом - высокое качество изготовления и протокольный дизайн, идеально для госструктур.





Fractal Design Define 7 XL

То же, что и предыдущий, но еще крупнее, тяжелее, мощнее, страшнее. Уже есть в продаже в России по 15.700 рублей, размеры Д*Ш*В = 604*240*566 мм, масса = 16,64 кг. Протокольная внешность, мощная шумоизоляция, поддержка материнских плат EATX и даже больше и 9+3 слотов расширения - это то, что доктор прописал для высшего руководства, спецслужб и МИД.





InWin 216

Рекомендованная цена 70$, размеры Д*Ш*В = 465*220*460 мм. Сильно тонированное стекло, симпатичная серебристая полоска и скромные ожидания от воздушного потока.





InWin 925

Прошлогодняя разработка, корпус для энтузиастов. Рекомендованная цена 500$, размеры Д*Ш*В = 570*280*608 мм, масса = 17,8 кг. Анодированный алюминий 4 мм и 2 стороны из закаленного стекла. Поддержка EATX. Возможность установки двух вентиляторов сзади. Есть в черном и серебряном цвете, оба выглядят отлично.





Lian Li Lancool II

Прошлогодний корпус, который только доехал до наших берегов. Рекомендованная цена 90-95$, размеры Д*Ш*В = 478*229*494 мм, масса = 11 кг. 2 стороны из закаленного стекла. Поддержка EATX. Особая примета - откидная передняя стенка кожуха БП. Не самая позорная продуваемость, достойное качество. Также есть белая версия, но пластиковая передняя панель в белом цвете = слив, смотрим только черный вариант.





Lian Li Lancool II Mesh

Рекомендованная цена до 100$, размеры Д*Ш*В = 478*229*494 мм, масса около 10 кг. Аналог предыдущей модели, но с полностью сетчатым продуваемым передком и настолько же сетчатой наружной дверцей кожуха БП. Настоящий Mesh-Cult! Должно быть прохладно.





Lian Li Odissey-X

Завораживающий могучий корпус-трансформер. Поддается установке как горизонтально, так и вертикально. Разработка прошлого года, но готов стремиться в магазины только сейчас. Полностью стеклянно-алюминиевый корпус для энтузиастов. Наконец-то назначена рекомендованная цена, это 400$, анонсирование назначено на май 2020 года. Измерения и масса корпуса пока не обнародованы, но это будет штука не менее, чем на 15 кг. А в светлом металлике - дизайн просто ураган!





Metallic Gear NEO Qube

Новая модель от суб-бренда Phanteks'а, почти точная копия Lian Li 011. Рекомендованная цена 100$, размеры Д*Ш*В = 465*272*455 мм, масса 9,5 кг. 2 грани закаленного стекла. Поддержка EATX. Нижний приток воздуха. Есть версии в белом и черном цветах.





Metallic Gear NEO Matrix

Рекомендованная цена 100$. Точные измерения пока не объявлены, это средний вариант mid-tower с поддержкой плат включая EATX, весом не более 10 кг. Передняя панель - программируемый экран ARGB LED. Скромные ожидания от воздушного потока.





Metallic Gear NEO Pro

Передняя панель почти Apple Mac Pro. Рекомендованная цена всего 60$. Измерения пока не объявлены, но это точно средний вариант mid-tower с поддержкой плат включая EATX, весом не более 8 кг. Передняя панель - это пластик, даже на фото видно разницу в оттенках и фактурах с каркасом шасси, несмотря на общую окраску в серебристый цвет. В идеале, надо смотреть "живьем". Также обратите внимание на отсутствие верхнего выхлопа. Зато, vertical GPU ready, и вообще, серебристые корпуса сегодня такая редкость, что надо приветствовать даже такое не-идеальное сооружение.

Ах да, есть еще черный, но он не так интересен.)





MSI Prestige Creator 400M

Рекомендованная цена пока не объявлена, размеры Д*Ш*В = 550*230*503 мм, масса = 9,6 кг. Попытка оторвать часть клиентуры от Fractal Design. MSI изготовила "тихий" корпус для серьезной работы, это впервые для геймерской компании. Всё будет зависеть от цены - если она будет хотя бы 100$, то часть клиентов MSI забрать сможет.





Phanteks Eclipse p300a

Рекомендованная цена 60$, размеры Д*Ш*В = 400*200*455 мм. Бюджетный и полностью металлический корпус с повышенным воздушным потоком - мечта всех геймеров из развивающихся стран. Пока доступна только черная версия, а когда появится белая или серебристая - это станет мега-турбо-ультра хитом всех времен и народов. Все имгуры и реддиты будут на 90% заполнены именно белыми p300a. Тем более что там ведь слоты vertical-GPU-ready, вообще огонь!









Phanteks Eclipse p500a

Рекомендуемая цена за RGB версию = 129 евро, за базовую версию = 99 евро. Анонсирование ожидается весной, в продаже - до лета. Этот корпус - настоящая помесь Eclipse p600s и Eclipse p400a, каждый из которых были очень успешными в продажах. Однако, стоит задуматься и о минусах, также собранных из обоих корпусов. Плохая защита от пыли от p400a и отсутствие слотов vertical-GPU-ready от p600s. Получается, собираем не только достоинства, но и недостатки?





Raijintek Eris EVO

Корпус разработан и представлен в прошлом году, в этом готов поступить в магазины.

Рекомендованная цена 350$, размеры Д*Ш*В = 708*269*722 мм, масса = 21,8 кг. Гигантский и тяжеленный кейс для энтузиастов. Крепеж для вертикальной видеокарты в комплекте. Возможность установки EATX и двух блоков питания со съемным боковым окном кожуха. Передняя и задняя панель одинаковые и позволяют установку до четырех вентиляторов. Неограниченные просторы для установки систем водяного охлаждения.





Riotoro CR100TG

Уже есть в продаже в Европе по цене около 35 евро, размеры Д*Ш*В = 420*183*449 мм, масса = 4,3 кг. Бюджетный корпус с яркой RGB - полосой по фронту. Поддержка материнских плат ATX. Скромные ожидания по воздушному потоку.





Sharkoon RGB Lit 100/200

Уже есть в продаже в Европе по цене около 60 евро, размеры Д*Ш*В = 436*206*481 мм, масса = 6,7 кг. Бюджетный корпус с RGB на фронтальной панели, по кожуху БП и на комплектном вентиляторе. Поддержка материнских плат ATX. Скромные ожидания по воздушному потоку. Две модификации с различным узором RGB на фронтальной панели.





SilentiumPC Armis AR6X TG

Рекомендуемая цена 65-83 евро, размеры Д*Ш*В = 443*221*470 мм, масса = 7 кг. Три грани из закаленного стекла. Поддержка материнских плат EATX. Три модификации отличаются рисунком RGB - подсветки на штатных вентиляторах.





SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB

Рекомендуемая цена от 56 евро, размеры Д*Ш*В = 443*221*470 мм, масса = 6 кг. Mid-tower с поддержкой ATX и с сетчатой передней панелью. Легкий бюджетный продуваемый корпус, перспективный вариант. Варианты с RGB и без.





SilentiumPC Signum SG7V EVO

Уже появился в продаже от 100 евро, размеры Д*Ш*В = 508*243*518 мм, масса = 10,84 кг. Сравнительно крупный и тяжелый корпус с поддержкой ATX и с сетчатой передней панелью. 2 версии - с подсветкой кулеров и без. Силентиум взялся активно наверстывать упущенное, молодцы же.









SilverStone Alta F1

Рекомендованная цена 170$, измерения пока ждут анонса. Красивый, большой, алюминиевый. Особые приметы - возможность поворота матплаты на 90 градусов, вертикальная установка видеокарты, "пылесосный" нижний приток воздуха, блок питания сверху.





SilverStone Alta S1

Прошлогодняя разработка, должна быть анонсирована и попасть в магазины в этом году. Рекомендованная цена под вопросом, приблизительно 300-400$, точные измерения ожидают анонса, однако уже сразу понятно, что эта штука весит не менее 15 кг. Огромный красивый кейс из алюминия, стали и стекла. Нестандартное расположение компонентов, верхняя панель сплошь состоит из сетки, поддержка EATX.





SilverStone Fara B1

Прошлогодняя разработка, уже появился в российских магазинах по цене от 3.800 рублей, размеры Д*Ш*В = 401*207*446 мм, масса = 5,75 кг. Компактный корпус со сравнительно неплохим продувным потенциалом. Поддержка ATX, есть 2 версии - обычная и RGB.





SilverStone Fara V1

Рекомендованная цена 65$, размеры Д*Ш*В = 410*211*450 мм, масса 6 кг. Mid-Tower ATX с достаточно привлекательным дизайном и меш-сеткой на лицевой панели.





SilverStone Seta A1

Рекомендованная цена 100$, размеры Д*Ш*В = 432*225*470 мм, масса = 8,48 кг. Midi-Tower ATX, три расцветки на выбор, слоты vertical-GPU-ready, несимметричная фронтальная панель, в комплекте 2 больших фронтальных вентилятора 200мм, 1 задний 120мм.





Thermaltake S300

Уже продается по цене 80$, размеры Д*Ш*В = 508*230*493 мм, масса = 11 кг. Передняя панель - металл. Удобная установка видеокарты вертикально. Красивый экстерьер, но абсолютно не аккуратный интерьер, поэтому белая версия "для красоты" не подходит. Черная версия "для функционала" будет более уместна.





Thermaltake S500

Черная версия уже продается в РФ от 6.500 рублей, белая пока только за рубежом, 110$, размеры Д*Ш*В = 500*240*565 мм, масса = 17,2 кг. Передняя и верхняя панели - металл. Удобная установка видеокарты вертикально. И так же, как в S300, безнадежно неказистый интерьер при весьма красивом экстерьере.





Thermaltake View 51 TG

Рекомендованная цена 180$, размеры Д*Ш*В = 525*315*550 мм. 2 стороны из закаленного стекла. Поддержка плат вплоть до CEB. Широкие возможности для охлаждения. По сравнению с моделью view 71, уменьшены зазоры между стеклом и корпусом, пыли должно быть меньше. Есть еще белая версия, но это в том числе и пластик, поэтому смотрим только черную.





Xigmatek Lamiya

Размеры Д*Ш*В = 415*205*465 мм. Цены пока не объявлены. 2 стороны из закаленного стекла. Mid-tower ATX. Скромные ожидания по воздушному потоку, зато RGB небывалой красоты, как часто бывает в таких случаях.)





Zalman S5

Уже можно купить в магазинах по цене от 3.800 рублей, размеры Д*Ш*В = 398*212*465 мм, масса = 5,8 кг. Корпус из металла с добавлением пластика. Поддержка материнских плат ATX. Есть белая и черная версии. Скромные ожидания по воздушному потоку.

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Подведем итоги. Налицо увеличение количества корпусов с продуваемой передней панелью. Также, многие производители без всякого стеснения делают ставку на Full-Tower в качестве главной позиции в ассортименте. Далее, производители напрочь забили на корпуса с четырьмя слотами под формат microATX, как будто его нет. Еще одна мелочь, радостная - производители стали массово делать слоты "vertical gpu-ready", т.е. без перегородок. По-прежнему, выходят новые «офисные» кейсы, хотя и в более скромном количестве, чем лет 5 назад. По-прежнему, в нижнем сегменте черных корпусов большинство, а это фильтр на пути покупательского потока. Выходит, что рынок максимально раздваивается, расслаивается - снизу слой офисных тихих маленьких коробочек, сверху слой огромных вентилируемых игровых станций. К чему мы придём через 10 лет? Полностью продуваемый параллелепипед с шестью сетчатыми гранями, размером 1м*1м*0,5м? Поживем-увидим.

Не экономьте на корпусах, выбирайте качество, выбирайте Фен-Шуй!